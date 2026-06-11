Douze ans plus tard, le retour de The Wolf Among Us confirmé

Au moment de sortie, en 2013/2014, The Wolf Among Us avait séduit bien des joueurs et joueuses, mais, malgré l'annonce rapide d'une suite, celle-ci s'est fait attendre. La fermeture de Telltale Games, en 2018, semblait avoir enterré la perspective de nouvelles aventures.

Cependant, la renaissance du studio, sous le nom LCG Entertainment, a relancé les hypothèses et le Summer Game Fest a finalement confirmé les espoirs, avec une date de sortie programmée en 2027. Telltale Games reste dans la partie, avec PM Studios et Warner Bros. Interactive Entertainment.

Le titre devrait être disponible sur PS5, Xbox Series X/S et PC. Le scénario a été confié à Pierre Shorette et la réalisation est assurée par Nick Herman et Dennis Lenart.

Par Antoine Oury

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