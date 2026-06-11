Auzou rachète Gulf stream Éditeur pour renforcer son pôle jeunesse

Le groupe Auzou renforce son pôle jeunesse avec l’entrée de Gulf stream Éditeur dans son périmètre. L’opération, officialisée par un communiqué daté du 10 juin, acte le rachat de la maison nantaise par le groupe dirigé par Gauthier Auzou, le 7 mai 2026. Elle intervient après plus de vingt ans de présence de Luc Brossier comme principal actionnaire de Gulf stream Éditeur.

Pour Gauthier Auzou, ce rapprochement doit permettre de « faire rayonner la littérature jeunesse dans toute sa diversité et auprès du plus grand nombre », tout en assurant « un avenir et une longévité » à la maison. L’éditeur insiste sur la continuité du projet : Gulf stream Éditeur gardera son identité, sa ligne éditoriale et son fonctionnement propre. Stéphanie Baronchelli demeure à ce titre directrice générale, les équipes restent en place, et le siège historique de Nantes ne change pas.

Le communiqué présente l’accord comme un rapprochement entre deux structures indépendantes, tournées vers la jeunesse et attachées à des catalogues de création. Stéphanie Baronchelli y voit « la meilleure option » pour Gulf stream Éditeur. Selon elle, l’opération confirme la volonté commune de défendre « une édition jeunesse indépendante, créative et ambitieuse », au contact des auteurs, des libraires et des lecteurs. Elle remercie également Luc Brossier pour son soutien et sa « passion contagieuse pour la littérature ».

Le volet commercial s’organisera en deux temps. La distribution de Gulf stream Éditeur ne change pas : Interforum continue d’assurer le stockage, la facturation, les retours et le traitement des commandes. En revanche, la diffusion des catalogues Gulf stream, Frimoüsse et Longue-Vue passe chez EDI à partir de janvier 2027. « Nous avons construit une force commerciale propre qui est un des piliers de notre maison », souligne Gauthier Auzou, en présentant cette reprise de diffusion comme un levier de développement.

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Créée en 1984 autour de la carterie et de l’illustration naturaliste, Gulf stream Éditeur s’est développée dans le livre jeunesse à partir de 2004. Installée à Nantes, la maison publie aujourd’hui des romans, des documentaires, des albums et des livres graphiques destinés aux jeunes lecteurs. Son catalogue s’est élargi avec la marque Longue-Vue et les éditions Frimoüsse, dont les 30 ans sont célébrés en 2026. Ce rapprochement avec Auzou suit l’intégration de Frimoüsse, officialisée début 2025, qui avait déjà renforcé Gulf stream sur le segment des albums jeunesse.

Fondée en 1973, Auzou revendique un modèle familial et indépendant. La maison s’est spécialisée dans la jeunesse à partir de 2006, avec une offre allant de la petite enfance aux romans pour adolescents, en passant par les albums, les activités, les jeux, la bande dessinée et le parascolaire. Devenue deuxième éditeur jeunesse en valeur en 2023, elle poursuit avec Gulf stream Éditeur l’élargissement d’un catalogue centré sur la lecture, l’apprentissage et la création jeunesse.

Crédits photo : Groupe Auzou - Gulf Stream

Par Dépêche

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