Auzou rachète Gulf stream Éditeur pour renforcer son pôle jeunesse

Le groupe Auzou a annoncé le rachat de Gulf stream Éditeur, conclu le 7 mai 2026. La maison nantaise, présente dans les livres jeunesse, les romans, les documentaires, les albums, la carterie et l’illustration, conserve son équipe, sa direction générale et son implantation, tandis que la diffusion de ses catalogues passe chez EDI à compter de janvier 2027.
Le 11/06/2026 à 12:10 par Dépêche
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11/06/2026 à 12:10
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Le groupe Auzou renforce son pôle jeunesse avec l’entrée de Gulf stream Éditeur dans son périmètre. L’opération, officialisée par un communiqué daté du 10 juin, acte le rachat de la maison nantaise par le groupe dirigé par Gauthier Auzou, le 7 mai 2026. Elle intervient après plus de vingt ans de présence de Luc Brossier comme principal actionnaire de Gulf stream Éditeur.
Pour Gauthier Auzou, ce rapprochement doit permettre de « faire rayonner la littérature jeunesse dans toute sa diversité et auprès du plus grand nombre », tout en assurant « un avenir et une longévité » à la maison. L’éditeur insiste sur la continuité du projet : Gulf stream Éditeur gardera son identité, sa ligne éditoriale et son fonctionnement propre. Stéphanie Baronchelli demeure à ce titre directrice générale, les équipes restent en place, et le siège historique de Nantes ne change pas.
Le communiqué présente l’accord comme un rapprochement entre deux structures indépendantes, tournées vers la jeunesse et attachées à des catalogues de création. Stéphanie Baronchelli y voit « la meilleure option » pour Gulf stream Éditeur. Selon elle, l’opération confirme la volonté commune de défendre « une édition jeunesse indépendante, créative et ambitieuse », au contact des auteurs, des libraires et des lecteurs. Elle remercie également Luc Brossier pour son soutien et sa « passion contagieuse pour la littérature ».
Le volet commercial s’organisera en deux temps. La distribution de Gulf stream Éditeur ne change pas : Interforum continue d’assurer le stockage, la facturation, les retours et le traitement des commandes. En revanche, la diffusion des catalogues Gulf stream, Frimoüsse et Longue-Vue passe chez EDI à partir de janvier 2027. « Nous avons construit une force commerciale propre qui est un des piliers de notre maison », souligne Gauthier Auzou, en présentant cette reprise de diffusion comme un levier de développement.
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Créée en 1984 autour de la carterie et de l’illustration naturaliste, Gulf stream Éditeur s’est développée dans le livre jeunesse à partir de 2004. Installée à Nantes, la maison publie aujourd’hui des romans, des documentaires, des albums et des livres graphiques destinés aux jeunes lecteurs. Son catalogue s’est élargi avec la marque Longue-Vue et les éditions Frimoüsse, dont les 30 ans sont célébrés en 2026. Ce rapprochement avec Auzou suit l’intégration de Frimoüsse, officialisée début 2025, qui avait déjà renforcé Gulf stream sur le segment des albums jeunesse.
Fondée en 1973, Auzou revendique un modèle familial et indépendant. La maison s’est spécialisée dans la jeunesse à partir de 2006, avec une offre allant de la petite enfance aux romans pour adolescents, en passant par les albums, les activités, les jeux, la bande dessinée et le parascolaire. Devenue deuxième éditeur jeunesse en valeur en 2023, elle poursuit avec Gulf stream Éditeur l’élargissement d’un catalogue centré sur la lecture, l’apprentissage et la création jeunesse.
Crédits photo : Groupe Auzou - Gulf Stream
Par Dépêche
Contact : depeche@actualitte.com
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Quelques jours après la disparition de Marjane Satrapi, le gouvernement français, par la voix de Jean-Noël Barrot, a indiqué, face au Grand Jury RTL-Le Figaro-Public Sénat-M6, que le Quai d’Orsay ouvrirait « à la fin de juin » un espace et une plateforme consacrés aux artistes iraniens en exil.
08/06/2026, 17:59
Le ministre québécois de la Culture et des Communications, Mathieu Lacombe, a annoncé le renouvellement du mandat de Marie Grégoire comme présidente-directrice générale de Bibliothèque et Archives nationales du Québec (BAnQ). Cette décision suit la recommandation unanime du conseil d’administration de l’institution, qui lui réaffirme ainsi sa confiance.
08/06/2026, 17:36
Après avoir achevé en novembre 2024 la 9e édition de son Dictionnaire - près de quatre décennies de travail, environ 53.000 mots, et de nombreuses critiques sur ses lenteurs comme sur certaines définitions - la Compagnie a mis en ligne les premiers articles de la 10e édition.
08/06/2026, 16:36
Lanterne rouge de la lecture en Italie, la Sicile concentre désormais les arguments de l’Association italienne des éditeurs. À Una Marina di Libri, à Palerme, l’AIE défend une stratégie simple : renforcer bibliothèques, écoles et librairies, alors que des crédits nationaux arrivent dans le Mezzogiorno.
08/06/2026, 16:25
Le 14 septembre 2026, Michel Butor aurait eu cent ans. Connu pour ses quatre romans des années 1950, il a consacré l'essentiel de son œuvre à explorer d'autres formes d'écriture, en dialogue avec les arts, les langues et les cultures qu'il découvre au fil de ses voyages. Expositions, colloques, lectures et rééditions se déploient en France et à l'international pour célébrer ce centenaire.
08/06/2026, 16:01
BOOKWALKER teste une voie médiane entre lecture en langue originale et traduction éditoriale complète. À partir du 15 mai, la plateforme japonaise et Taiwan BOOKWALKER ont lancé une vente croisée de mangas dōjin, lisibles avec un système de traduction automatique développé avec Mantra.
08/06/2026, 15:25
Les Rencontres nationales de la librairie ne seraient pas tout à fait les mêmes sans une étude de l'ObSoCo, cabinet spécialisé dans l'observation des pratiques de consommation. Philippe Moati, professeur agrégé d'économie à Université Paris Cité et cofondateur de l'institut, a suggéré quatre chantiers « prioritaires » pour développer la clientèle des libraires.
08/06/2026, 12:28
La maison d'édition québécoise ABDUCO accueille Angèle Delaunois parmi les auteurs de son catalogue. L’arrivée de l’écrivaine marque une prise importante, tant son parcours occupe une place singulière dans la littérature jeunesse francophone : autrice prolifique, éditrice, fondatrice de maison, figure engagée, elle a construit une œuvre traversée par la transmission, les droits, l’enfance et les voix souvent rendues invisibles.
08/06/2026, 11:01
Les Éditions du Faubourg, maison d’édition dont le mot d’ordre est de publier des livres à impact, a lancé une campagne de financement participatif pour associer les lecteurs et les lectrices à la promotion d’Une histoire africaine de l’Afrique, qui est la première somme grand public sur l’histoire du continent d’un point de vue strictement africain.
08/06/2026, 10:39
Depuis plusieurs années, les libraires ont le sentiment de se trouver devant une montagne d'ouvrages à lire et, mieux encore étant donné leur métier, à vendre. Ce n'était pas qu'une impression : une étude, présentée à l'occasion des Rencontres nationales de la librairie, révèle que le nombre de titres publiés a augmenté de 57 % en un quart de siècle. De nouveaux éditeurs sont entrés sur le marché, certes, mais les plus grandes structures participent largement à l'emballement.
08/06/2026, 08:32
En croisant les sujets de la surproduction, de la concentration éditoriale et de la situation économique délicate des librairies, la prédation de Vincent Bolloré et d'autres milliardaires sur le secteur du livre surgit rapidement. L'historienne Laure Murat, professeure à l’université de Californie à Los Angeles, est intervenue dans le cadre des Rencontres nationales de la librairie pour rappeler, notamment, des « fondamentaux matérialistes », à commencer par la « possession des moyens de production ».
07/06/2026, 16:53
Top Articles“Je suis plus français que toi, parce que moi, j’ai choisi” : dans les allées de Passeurs de Livres Lionnel Astier : “Tout ce qui leur restait, c’était la parole” Erri De Luca : “Je suis sioniste”, “pas de génocide à Gaza”, parole contraire et géométrie variable ? Partir à l'aventure en suivant l'itinéraire du livre de la première femme prix Nobel de littérature
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