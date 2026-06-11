Se montrer ou disparaître !” : quand l’hyper-visibilité tue l’imaginaire

L’écrivain doit-il être nécessairement un poseur ?

À l’heure où ce qui n’est pas « vu » n’existe pas, le mystère pour un auteur est-il encore possible aujourd’hui ? Dans la société de l’étalage, y a-t-il encore une place, fût-elle minuscule, pour ce qui n’est pas encore publié, commenté, voire monétisé ? Et quelle valeur accorder — s’il y en a une — à ce qui n’est pas aussitôt partagé avec le monde entier ?

Un auteur est-il toujours en vie s’il ne s’expose pas ? Ou devient-il, au contraire, plus vivant que jamais s’il refuse l’injonction de la mise en scène permanente ?

L’industrie du moi-je

Que ce soit dans l’édition, la musique, l’art, la politique ou même la gastronomie, le personal branding — l’esclavage de l’homme moderne — n’est plus une option : il constitue la règle, le passage obligé, la condition préalable à l’existence.

Alors, l’écrivain — à l’instar de l’acteur, de l’homme politique ou de l’entrepreneur — se soumet au diktat de l’apparition : il scénarise, pose, poste et, sous la pression de l’époque et de son dilemme (se montrer ou disparaître !), finit par céder à la logique de la marchandisation de soi.

Dès lors, chez lui, tout doit apparaître en promotion : les émotions comme les opinions, le quotidien, les humeurs comme les addictions que l’auteur s’empresse d’emballer sous le cellophane des réseaux comme n’importe quel produit de grande conso. La part de mystère de l’artiste, comme son intimité scalpée, est réduite à peau de chagrin.

Désormais, on veut tout voir, tout savoir, tout entendre de lui. Y a-t-il encore d’ailleurs « des choses » qui échappent au diktat de la publication ? Des « pans de la vie » qui ne subissent pas l’assaut aujourd’hui du clic et du scrolling ? Des « sujets » qui n’attendent pas le regard-juge et la validation d’autrui ?

L’auteur du siècle numérique ne vend plus seulement son livre : c’est une évidence. L’œuvre devient même secondaire voire même, pour certains, un prétexte pour rester dans la sacro-sainte actu. Ce qu’il monnaye avant tout et de façon continue, c’est « la marque-personne », à commencer par son visage, sa figure, sa gueule likable en format carré, rectangulaire ou vertical. Le visage — par le médium de la photo et de la vidéo-live — est devenu la marchandise numéro 1 : le premier canal de vente d’un auteur.

C’est le tout-puissant visage en effet – shooté dans toutes ses formes et posté H24 sous tous les angles possibles – qui crée l’attractivité, génère de l’intérêt et assure sur les réseaux un retour décent sur investissement. C’est ainsi : face au pouvoir de l’image, les mots — fruit du travail de la pensée — ne peuvent pas lutter. Ou peu.

La puissance de l'inaccessible

Pourtant, il fut un temps, chez l’auteur — le philosophe, le romancier comme l’essayiste — où l’apparition ne constituait pas la norme, où la rareté créait la valeur, où l’absence nourrissait le désir, où l’attente faisait partie du jeu.

Parce qu’il restait à sa place, à distance du monde, c’est-à-dire pleinement dans le sien — souvent difficile d’accès —, l’auteur comme l’artiste gardait l’aura nécessaire à la construction de l’imaginaire voire à l’entretien du mythe.

Si certains auteurs pouvaient bien sûr s’exprimer en public (parce qu’ils avaient des choses à dire !), leurs apparitions — alors justifiées — étaient attendues du public. L’interview était alors « un événement » pour le lecteur, l’apparition à l’écran vue comme un cadeau. Parce que la parole se faisait rare — qu’elle n’était pas encore dévaluée —, chaque mot pesait et faisait sens.

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Aujourd’hui, l’auteur, souvent dépossédé de lui-même, car noyé dans l’hyper-flux de la société de contenus, fait partie intégrante du banal quotidien. L’hyper-visibilité a fini par tuer l’imaginaire, la rêverie, la curiosité, le fantasme : ce qui, pourtant, constitue la promesse même de tout artiste.

Puisqu’il n’y a plus rien — ou presque — à deviner, à chercher, à attendre de l’écrivain-produit ; puisque tout est là devant soi, montré, présenté et étalé dans les linéaires bien rangés ; puisque tout est accessible aussi à portée d’yeux, de mains et de clics : l’exceptionnel — qui se tient loin de la lumière — s’est inéluctablement dissous dans l’ordinaire.

Retour à l'ADN

Le jeu continu des réseaux, s’il flatte l’ego et contribue largement à la notoriété, tend sur le long terme à fracasser l’univers de l’artiste, aux pieds et poings liés à l’économie de l’attention. Paradoxe de l’époque : un auteur peut prétendre être « vu » des milliers et des milliers de fois en direct ou en replay, il n’en demeure pas moins qu’il n’est pas désiré pour autant.

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Pour l’auteur d’aujourd’hui, à la story souvent copiée-collée, la valeur réside en réalité dans ce qui n’est pas montré, à ce qui échappe encore au diktat du visible. Précisément, la valeur d’un écrivain se niche dans la part non consommable : non likable, non partageable, non monétisable : autrement dit, dans ce qui échappe au lecteur.

Définitivement, le mystère est l’allié du temps long. C’est lui en effet qui conserve l’authenticité, nourrit la singularité, génère l’attractivité, fait in fine la force de l’artiste. Ennemi public numéro 1 aujourd’hui, le mystère permet surtout à l’œuvre de vivre réellement, de grandir sereinement, de se maintenir surtout au-delà de la petite personne qui l’a produite.

L’écrivain doit-il nécessairement être un poseur pour exister ? Non, il peut tout à fait se faire entendre autrement, choisir une autre voie, décider de rester fidèle à son ADN : celui de la mise à distance assumée et de la parole pesée. Car dans la société exhib et bruyante de l’étalage, celui qui sait encore se taire, se cacher, disparaître un temps pour mieux ré-apparaître (par surprise si possible), détient peut-être la dernière forme de luxe d’aujourd’hui : le mystère.

Par François Belley, écrivain-pirate, auteur du Petit Traité des idées, à l’usage de ceux qui veulent se faire entendre (Guy Trédaniel)

Crédits illustration : François Belley, illustration générée par l'IA

Par Auteur invité

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