Irma, Glinda ou The Bookinator : pourquoi des bibliothécaires baptisent leurs automates ?

Dans certaines bibliothèques, les machines ne s’appellent pas seulement par leur marque ou leur modèle. Elles répondent, au moins dans les conversations d’équipe, aux noms de Glinda, Irma, Jean, James ou du délicieux sobriquet The Bookinator. Le robot de tri entre alors dans les coulisses comme un collègue un peu bruyant, très utile, parfois capricieux.

Glinda au tri, James au prêt

Bibliotheca a rassemblé plusieurs exemples issus de bibliothèques équipées par l’entreprise. À la Wauwatosa Public Library, dans le Wisconsin, un ancien trieur automatique portait le nom de Linda, acronyme formé autour de « Loud, INDifferent, Automation ». Lors de son remplacement, l’équipe a organisé un concours interne. Le nouvel équipement a reçu le nom de Glinda, dans un clin d’œil évident à la continuité entre machines.

À la Lindell Library de l’Augsburg University, à Minneapolis, les noms renvoient à l’histoire même de l’établissement. Les casiers de retrait s’appellent Jean, en référence à Jean G. Lindell, épouse de James G. Lindell, dont la bibliothèque porte le nom. Les postes de prêt automatisé s’appellent James. Le surnom clarifie les échanges internes et rend le matériel moins abstrait.

Irma, née d’un ouragan

L’exemple le plus parlant vient de la Forsyth County Public Library, en Géorgie. Selon Bibliotheca, son système de tri automatisé a été installé juste avant le passage de l’ouragan Irma en 2017. La tempête a entraîné quatre jours de coupure de courant. Au retour du service, la machine a absorbé l’accumulation de documents rendus. Le nom Irma est resté.

Jean, service de pickup pour la Lindell Library, à l'université d'Augsburg

Dans le même réseau, d’autres équipements portent des noms choisis par les équipes de chaque branche, dont Roxanne ou The Bookinator. L’humour compte, bien sûr. Mais ces noms remplissent aussi une fonction pratique : ils désignent vite une machine précise, dans une chaîne de circulation documentaire où retours, bacs, convoyeurs et alertes techniques se succèdent.

À St. Catharines Public Library, en Ontario, la logique rejoint davantage la communication publique. Le service d’accès élargi de la succursale Port Dalhousie se nomme Port Plus, assemblage du surnom local de la branche, Port, et de la technologie open+. Ici, le nom ne reste pas cantonné aux coulisses : il accompagne la présentation d’un service aux usagers.

L’automatisation, version métier

L’anecdote amuse parce qu’elle humanise des machines souvent perçues comme froides. Mais elle raconte surtout un vrai déplacement professionnel. Les bibliothèques intègrent depuis des années RFID, bornes de prêt, casiers de retrait, trieurs automatisés et accès étendu hors horaires classiques. Ces outils modifient les gestes, les flux, les postes et parfois les échanges avec les lecteurs.

Les nommer ne règle aucune question technique. Le surnom ne dit rien du coût, de la maintenance, de la fiabilité ou des effets sur l’organisation du travail. Il indique en revanche une appropriation par les équipes. Une machine cesse d’être un bloc extérieur ; elle entre dans les routines, les plaisanteries, les consignes, les récits de service.

Bien entendu, quand Bibliotheca parle de bibliothèques, ce sont avant tout des clients dont il s'agit – et le billet devient prétexte à valoriser des technologies que commercialise l'entreprise. Mais derrière ces prénoms et sobriquets, on aperçoit la manière très ordinaire dont les bibliothécaires domestiquent l’automatisation.

Les livres reviennent, passent sur un tapis, rejoignent un bac. Dans la salle de travail, on ne parle plus seulement d’un trieur : on parle d’Irma.

Glinda, le système automatisé de traitement des documents de la bibliothèque publique de Wauwatosa, trie et achemine en coulisses les ouvrages et autres supports retournés. Photo : Wauwatosa Public Library.

Crédits photo : Forsyth County Public Library

Par Cécile Mazin

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