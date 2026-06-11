Irma, Glinda ou The Bookinator : pourquoi des bibliothécaires baptisent leurs automates ?

Dans plusieurs bibliothèques nord-américaines, les automates de prêt, retour, tri ou retrait font littéralement partie de l'équipe. Des équipes les surnomment Glinda, Irma, Jean, James ou The Bookinator. Rapportée par Bibliotheca, l’anecdote amuse, mais elle dit aussi quelque chose du quotidien professionnel : l’automatisation s’apprivoise parfois par le langage et l’humour interne.
Le 11/06/2026 à 12:56 par Cécile Mazin
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11/06/2026 à 12:56
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Dans certaines bibliothèques, les machines ne s’appellent pas seulement par leur marque ou leur modèle. Elles répondent, au moins dans les conversations d’équipe, aux noms de Glinda, Irma, Jean, James ou du délicieux sobriquet The Bookinator. Le robot de tri entre alors dans les coulisses comme un collègue un peu bruyant, très utile, parfois capricieux.
Bibliotheca a rassemblé plusieurs exemples issus de bibliothèques équipées par l’entreprise. À la Wauwatosa Public Library, dans le Wisconsin, un ancien trieur automatique portait le nom de Linda, acronyme formé autour de « Loud, INDifferent, Automation ». Lors de son remplacement, l’équipe a organisé un concours interne. Le nouvel équipement a reçu le nom de Glinda, dans un clin d’œil évident à la continuité entre machines.
À la Lindell Library de l’Augsburg University, à Minneapolis, les noms renvoient à l’histoire même de l’établissement. Les casiers de retrait s’appellent Jean, en référence à Jean G. Lindell, épouse de James G. Lindell, dont la bibliothèque porte le nom. Les postes de prêt automatisé s’appellent James. Le surnom clarifie les échanges internes et rend le matériel moins abstrait.
L’exemple le plus parlant vient de la Forsyth County Public Library, en Géorgie. Selon Bibliotheca, son système de tri automatisé a été installé juste avant le passage de l’ouragan Irma en 2017. La tempête a entraîné quatre jours de coupure de courant. Au retour du service, la machine a absorbé l’accumulation de documents rendus. Le nom Irma est resté.
Dans le même réseau, d’autres équipements portent des noms choisis par les équipes de chaque branche, dont Roxanne ou The Bookinator. L’humour compte, bien sûr. Mais ces noms remplissent aussi une fonction pratique : ils désignent vite une machine précise, dans une chaîne de circulation documentaire où retours, bacs, convoyeurs et alertes techniques se succèdent.
À St. Catharines Public Library, en Ontario, la logique rejoint davantage la communication publique. Le service d’accès élargi de la succursale Port Dalhousie se nomme Port Plus, assemblage du surnom local de la branche, Port, et de la technologie open+. Ici, le nom ne reste pas cantonné aux coulisses : il accompagne la présentation d’un service aux usagers.
L’anecdote amuse parce qu’elle humanise des machines souvent perçues comme froides. Mais elle raconte surtout un vrai déplacement professionnel. Les bibliothèques intègrent depuis des années RFID, bornes de prêt, casiers de retrait, trieurs automatisés et accès étendu hors horaires classiques. Ces outils modifient les gestes, les flux, les postes et parfois les échanges avec les lecteurs.
Les nommer ne règle aucune question technique. Le surnom ne dit rien du coût, de la maintenance, de la fiabilité ou des effets sur l’organisation du travail. Il indique en revanche une appropriation par les équipes. Une machine cesse d’être un bloc extérieur ; elle entre dans les routines, les plaisanteries, les consignes, les récits de service.
Bien entendu, quand Bibliotheca parle de bibliothèques, ce sont avant tout des clients dont il s'agit – et le billet devient prétexte à valoriser des technologies que commercialise l'entreprise. Mais derrière ces prénoms et sobriquets, on aperçoit la manière très ordinaire dont les bibliothécaires domestiquent l’automatisation.
Les livres reviennent, passent sur un tapis, rejoignent un bac. Dans la salle de travail, on ne parle plus seulement d’un trieur : on parle d’Irma.
Crédits photo : Forsyth County Public Library
Par Cécile Mazin
Contact : cm@actualitte.com
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08/06/2026, 16:25
Le 14 septembre 2026, Michel Butor aurait eu cent ans. Connu pour ses quatre romans des années 1950, il a consacré l'essentiel de son œuvre à explorer d'autres formes d'écriture, en dialogue avec les arts, les langues et les cultures qu'il découvre au fil de ses voyages. Expositions, colloques, lectures et rééditions se déploient en France et à l'international pour célébrer ce centenaire.
08/06/2026, 16:01
BOOKWALKER teste une voie médiane entre lecture en langue originale et traduction éditoriale complète. À partir du 15 mai, la plateforme japonaise et Taiwan BOOKWALKER ont lancé une vente croisée de mangas dōjin, lisibles avec un système de traduction automatique développé avec Mantra.
08/06/2026, 15:25
Les salariés du groupe Sauramps, à Montpellier et Alès, alertent publiquement sur une situation « sociale et économique extrêmement préoccupante ». Dans un communiqué, ils dénoncent une dégradation continue depuis plusieurs mois, réclament une communication directe avec l’actionnaire François Fontès et demandent des « réponses claires, concrètes et immédiates » sur l’avenir des librairies.
08/06/2026, 15:20
Les Rencontres nationales de la librairie ne seraient pas tout à fait les mêmes sans une étude de l'ObSoCo, cabinet spécialisé dans l'observation des pratiques de consommation. Philippe Moati, professeur agrégé d'économie à Université Paris Cité et cofondateur de l'institut, a suggéré quatre chantiers « prioritaires » pour développer la clientèle des libraires.
08/06/2026, 12:28
La maison d'édition québécoise ABDUCO accueille Angèle Delaunois parmi les auteurs de son catalogue. L’arrivée de l’écrivaine marque une prise importante, tant son parcours occupe une place singulière dans la littérature jeunesse francophone : autrice prolifique, éditrice, fondatrice de maison, figure engagée, elle a construit une œuvre traversée par la transmission, les droits, l’enfance et les voix souvent rendues invisibles.
08/06/2026, 11:01
Les Éditions du Faubourg, maison d’édition dont le mot d’ordre est de publier des livres à impact, a lancé une campagne de financement participatif pour associer les lecteurs et les lectrices à la promotion d’Une histoire africaine de l’Afrique, qui est la première somme grand public sur l’histoire du continent d’un point de vue strictement africain.
08/06/2026, 10:39
Wiley met la main sur Emerald Publishing Limited, dans une opération à 337 millions £. Le groupe ajoute près de 500 marques de revues, 8000 livres et des archives académiques à son portefeuille. Au-delà de la consolidation scientifique, le rachat confirme la valeur stratégique des contenus validés dans les services de recherche, les licences et les usages liés à l’intelligence artificielle.
08/06/2026, 10:17
Depuis plusieurs années, les libraires ont le sentiment de se trouver devant une montagne d'ouvrages à lire et, mieux encore étant donné leur métier, à vendre. Ce n'était pas qu'une impression : une étude, présentée à l'occasion des Rencontres nationales de la librairie, révèle que le nombre de titres publiés a augmenté de 57 % en un quart de siècle. De nouveaux éditeurs sont entrés sur le marché, certes, mais les plus grandes structures participent largement à l'emballement.
08/06/2026, 08:32
Top Articles“Je suis plus français que toi, parce que moi, j’ai choisi” : dans les allées de Passeurs de Livres Lionnel Astier : “Tout ce qui leur restait, c’était la parole” Erri De Luca : “Je suis sioniste”, “pas de génocide à Gaza”, parole contraire et géométrie variable ? Partir à l'aventure en suivant l'itinéraire du livre de la première femme prix Nobel de littérature
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