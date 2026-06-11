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Livrodrome : la lecture devient un parc d’attractions pour les 11-18 ans

Le jeudi 18 juin 2026, de 9h à 18h, le lycée Jean-Baptiste Corot de Savigny-sur-Orge accueillera la première étape de la tournée nationale 2026 du Livrodrome, parc d’attractions littéraires itinérant destiné aux jeunes de 11 à 18 ans. Près de 1000 adolescents sont attendus pour découvrir une autre manière d’aborder le livre et la lecture, à travers une vingtaine de dispositifs ludiques, créatifs et pluridisciplinaires.

Le 11/06/2026 à 11:50 par Hocine Bouhadjera

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Publié le :

11/06/2026 à 11:50

Hocine Bouhadjera

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Porté sur le territoire par la médiathèque André Malraux, équipement du réseau de lecture publique du Grand-Orly Seine Bièvre, l’événement se tiendra pour la première fois à Savigny-sur-Orge et, plus largement, sur le territoire du Grand-Orly Seine Bièvre. La ville de Savigny-sur-Orge et le lycée Jean-Baptiste Corot sont partenaires de cette journée, organisée avec le soutien du dispositif Cité éducative.

Conçu et mis en œuvre par l’association Plateforme Culture, le Livrodrome se présente comme un « parc d’attractions littéraires ». Itinérant, il parcourt la France avec un objectif : prendre le contre-pied des idées reçues sur la lecture et redonner aux adolescents le goût du livre. Chaque ville-étape propose aux jeunes d’expérimenter des animations autour de la lecture, de l’écriture, du dessin, du jeu et des métiers du livre, avant de repartir avec des livres.

Cette première étape nationale 2026 prend place dans la 12e édition de Partir en Livre, la grande fête nationale du livre pour la jeunesse, placée cette année sous le thème « Nos petits et grands héros ».

Tout au long de la journée, les participants pourront se faire prescrire des lectures dans une cabine d’ordonnances littéraires, tester une bibliothèque suspendue, pénétrer dans une bibliothèque interdite ou encore s’affronter lors de joutes d’écriture. La programmation comprendra également un Scrabble BD géant, du caviardage poétique, un livre sonore, du tattoo manga, des jeux de dessins créatifs avec l’illustrateur Étienne Lecroart, une Battle Exquise, une Bulle sonore ou encore la Caravane Lumni de France TV.

Autrices, auteurs, illustratrices, éditeurs, libraires et médiathécaires participeront à cette journée, parmi lesquels Louis Mey, Édouard H. Blaes, Amélie Antoine, Vero Cazot, Chloé Wary, Ariane Delrieu, Gilberte Bourget des éditions Syros — maison mise à l’honneur lors de cette étape —, ainsi qu’Audrey, du Souffle des mots. La médiathèque André Malraux proposera de son côté trois animations et un atelier.

Au moins 600 chèques-lire seront offerts aux adolescents. Ils pourront être utilisés sur place auprès des deux librairies partenaires, Les Vraies Richesses et Atout Papier.

Pour le Grand-Orly Seine Bièvre, l’accueil du Livrodrome s’insère dans une réflexion plus large sur l’accès au livre, à la lecture et à la diversité des récits. Le territoire souligne l’importance de défendre la diversité culturelle, dans un contexte marqué par l’uniformisation des contenus, la concentration de l’offre et la fragilisation de l’accès à une pluralité d’œuvres et de voix.

Pour Méhadée Bernard, présidente du Grand-Orly Seine Bièvre, accueillir le Livrodrome revient à défendre « l’accès au livre, à la lecture et à la diversité des récits », mais aussi à affirmer « qu’aucun jeune, où qu’il habite, ne doit être tenu à l’écart de la culture ». Sophie Pascal-Lericq, vice-présidente en charge des équipements culturels, y voit le prolongement du travail mené par les médiathèques et ludothèques du territoire : « En jouant, en écrivant, en se faisant prescrire des lectures, près de mille jeunes vont redécouvrir le plaisir du livre. »

Le Grand-Orly Seine Bièvre réunit 24 communes du Val-de-Marne et de l’Essonne, soit plus de 735.000 habitants. Le territoire, le plus étendu de la Métropole du Grand Paris et le plus peuplé après Paris, se définit comme une « coopérative de villes ». Il exerce plusieurs compétences de proximité, dont la gestion d’une soixantaine d’équipements culturels et sportifs : médiathèques, ludothèques, conservatoires, salles de spectacle et cinémas.

L’inauguration du Livrodrome aura lieu le jeudi 18 juin 2026 à 11h, au lycée Jean-Baptiste Corot, 9 place Davout, 91600 Savigny-sur-Orge, en présence de Sophie Pascal-Lericq, vice-présidente du Grand-Orly Seine Bièvre. L’entrée sera libre et gratuite. Le public scolaire sera accueilli de 9h à 16h, puis l’événement ouvrira au grand public et aux familles de 16h à 18h. Les informations et pré-inscriptions aux ateliers sont disponibles sur www.livrodrome.com.

Crédits photo : Livrodrome

 
 
 

 

Par Hocine Bouhadjera
Contact : hb@actualitte.com

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Le groupe Les Nouveaux Éditeurs grandit à nouveau, avec la création des Aurores, une nouvelle maison d’édition consacrée à la non-fiction. Fondée par Viviane du Guiny et Maëva Journo, elle publiera à partir de l’automne 2026 des essais, livres illustrés, beaux livres et bandes dessinées documentaires consacrés à l’histoire, la géopolitique, les arts, la politique, l’économie ou encore les grandes transformations contemporaines.

09/06/2026, 14:11

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À Bogotá, BibloRed invite les jeunes à créer des livres mutants

À Bogotá, BibloRed programme un atelier intitulé « Libros mutantes » à la Biblioteca Pública Néstor Forero Alcalá. Destiné aux 13-28 ans, le club de lecture et d’écoute invite à imaginer des livres étranges, vivants, hors des formes convenues. Derrière le titre curieux se joue une question très concrète : que devient le livre quand la bibliothèque l’ouvre à la création collective.

09/06/2026, 13:07

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Une saga fantasy à ne pas manquer ! Indédit - Collector L'Enfant et le Dragon Phénix

Auteure de romans fantasy et de réécritures de contes, je suis également illustratrice et passionnée par la création visuelle. Mon imagination s’exprime autant à travers l’écriture que par l’image, deux formes complémentaires qui nourrissent mon univers artistique. Inspirée par les voyages, les émotions et les expériences personnelles, j’aime créer des récits immersifs portés par des personnages complexes et des mondes empreints de magie et d’aventure.

09/06/2026, 13:00

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Heated Rivalry : pénalité pour 55 000 livres, à cause d'une faute dans le titre

La saga érotico-homo-hockeyeuse signée par Rachel Reid aura conquis l’Amérique du Nord en moins de temps qu’il n’en faut pour binger la série qui en découle. En France, Heated Rivalry commença assez modestement chez Juno Publishing en 2021, avant de passer chez Chatterley, filiale du groupe Editis. Après un tome 1 paru le 28 mai, le tome 2 est attendu pour le 18 juin, à moins d'un vilain coup de crosse sur le casque ?

09/06/2026, 11:14

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Stéphanie Skrobala lance sa nouvelle romantasy : Les Amants de verre, une réécriture de Roméo et Juliette

« Les Amants de verre » est une réécriture de Roméo et Juliette, dans une cité où les miroirs espionnent les vivants au profit de princes décadents… avec un postulat de départ qui revisite l’œuvre originale : Et si Juliette avait détesté Roméo avant de l’aimer ?

09/06/2026, 10:30

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La librairie Labbé, fondée en 1837, échappe finalement à la fermeture

La librairie Labbé, institution du centre-ville de Blois, ne fermera finalement pas. Alors que sa cessation d’activité avait été annoncée pour le 30 juin, un compromis de vente a été signé le 5 juin avec Bruno Labbe, professionnel du livre actuellement directeur d’une librairie parisienne. Après des travaux prévus en juillet, la réouverture est annoncée pour le 1er août.

08/06/2026, 18:11

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Marie Grégoire reconduite à la tête de la bibliothèque nationale du Québec

Le ministre québécois de la Culture et des Communications, Mathieu Lacombe, a annoncé le renouvellement du mandat de Marie Grégoire comme présidente-directrice générale de Bibliothèque et Archives nationales du Québec (BAnQ). Cette décision suit la recommandation unanime du conseil d’administration de l’institution, qui lui réaffirme ainsi sa confiance.

08/06/2026, 17:36

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En Sicile, la lecture cherche son salut dans les bibliothèques

Lanterne rouge de la lecture en Italie, la Sicile concentre désormais les arguments de l’Association italienne des éditeurs. À Una Marina di Libri, à Palerme, l’AIE défend une stratégie simple : renforcer bibliothèques, écoles et librairies, alors que des crédits nationaux arrivent dans le Mezzogiorno.

08/06/2026, 16:25

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Michel Butor, cent ans après : changer le monde par les mots

Le 14 septembre 2026, Michel Butor aurait eu cent ans. Connu pour ses quatre romans des années 1950, il a consacré l'essentiel de son œuvre à explorer d'autres formes d'écriture, en dialogue avec les arts, les langues et les cultures qu'il découvre au fil de ses voyages. Expositions, colloques, lectures et rééditions se déploient en France et à l'international pour célébrer ce centenaire.

08/06/2026, 16:01

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Traduire des mangas dōjin avec IA, sans toucher les bulles

BOOKWALKER teste une voie médiane entre lecture en langue originale et traduction éditoriale complète. À partir du 15 mai, la plateforme japonaise et Taiwan BOOKWALKER ont lancé une vente croisée de mangas dōjin, lisibles avec un système de traduction automatique développé avec Mantra.

08/06/2026, 15:25

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Pour les salariés de Sauramps, la crise économique vire à l’alerte sociale

Les salariés du groupe Sauramps, à Montpellier et Alès, alertent publiquement sur une situation « sociale et économique extrêmement préoccupante ». Dans un communiqué, ils dénoncent une dégradation continue depuis plusieurs mois, réclament une communication directe avec l’actionnaire François Fontès et demandent des « réponses claires, concrètes et immédiates » sur l’avenir des librairies.

08/06/2026, 15:20

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Pour conserver et accroitre sa clientèle, quels leviers en librairie ?

Les Rencontres nationales de la librairie ne seraient pas tout à fait les mêmes sans une étude de l'ObSoCo, cabinet spécialisé dans l'observation des pratiques de consommation. Philippe Moati, professeur agrégé d'économie à Université Paris Cité et cofondateur de l'institut, a suggéré quatre chantiers « prioritaires » pour développer la clientèle des libraires.

08/06/2026, 12:28

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Angèle Delaunois, 108 livres jeunesse et un nouveau cycle chez ABDUCO

La maison d'édition québécoise ABDUCO accueille Angèle Delaunois parmi les auteurs de son catalogue. L’arrivée de l’écrivaine marque une prise importante, tant son parcours occupe une place singulière dans la littérature jeunesse francophone : autrice prolifique, éditrice, fondatrice de maison, figure engagée, elle a construit une œuvre traversée par la transmission, les droits, l’enfance et les voix souvent rendues invisibles.

08/06/2026, 11:01

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L'Afrique, enfin racontée par elle-même

Les Éditions du Faubourg, maison d’édition dont le mot d’ordre est de publier des livres à impact, a lancé une campagne de financement participatif pour associer les lecteurs et les lectrices à la promotion d’Une histoire africaine de l’Afrique, qui est la première somme grand public sur l’histoire du continent d’un point de vue strictement africain.

08/06/2026, 10:39

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Wiley rachète Emerald, et muscle ses contenus pour l’IA

Wiley met la main sur Emerald Publishing Limited, dans une opération à 337 millions £. Le groupe ajoute près de 500 marques de revues, 8000 livres et des archives académiques à son portefeuille. Au-delà de la consolidation scientifique, le rachat confirme la valeur stratégique des contenus validés dans les services de recherche, les licences et les usages liés à l’intelligence artificielle.

08/06/2026, 10:17

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En 25 ans, la production de livres s'est envolée (et concentrée)

Depuis plusieurs années, les libraires ont le sentiment de se trouver devant une montagne d'ouvrages à lire et, mieux encore étant donné leur métier, à vendre. Ce n'était pas qu'une impression : une étude, présentée à l'occasion des Rencontres nationales de la librairie, révèle que le nombre de titres publiés a augmenté de 57 % en un quart de siècle. De nouveaux éditeurs sont entrés sur le marché, certes, mais les plus grandes structures participent largement à l'emballement.

08/06/2026, 08:32

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Face à Bolloré et cie, soutenir “un projet de défense de l’indépendance” (Laure Murat)

En croisant les sujets de la surproduction, de la concentration éditoriale et de la situation économique délicate des librairies, la prédation de Vincent Bolloré et d'autres milliardaires sur le secteur du livre surgit rapidement. L'historienne Laure Murat, professeure à l’université de Californie à Los Angeles, est intervenue dans le cadre des Rencontres nationales de la librairie pour rappeler, notamment, des « fondamentaux matérialistes », à commencer par la « possession des moyens de production ».

07/06/2026, 16:53

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Étude : les librairies rurales, dernier rempart du livre en campagne

ETUDE - La Fill publie la première étude économique d’ampleur consacrée aux librairies rurales. Elle raconte des lieux indispensables, engagés, souvent récents, mais soumis à une économie très tendue. En parallèle, le bilan 2025 du CNL, marqué par davantage de fermetures que d’ouvertures, rappelle une évidence : la campagne attire encore les projets de librairie, mais le modèle reste fragile.

07/06/2026, 16:30

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Librairies rurales : 5 chiffres pour comprendre une fragilité française

ETUDE - Acteurs essentiels du maillage culturel, les libraires ruraux tiennent une place bien plus vaste que leur seul poids économique. Mais derrière les ouvertures récentes, les animations locales et le lien avec écoles ou médiathèques, les chiffres de la Fill et du CNL révèlent un modèle sous forte tension : faible rentabilité, logistique fragile, stocks lourds et rémunérations trop souvent sacrifiées.

07/06/2026, 16:00

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“Taxer les autres parce qu'on va mal”, pas “le réflexe le plus sain” (SNE)

La situation économique et financière délicate des librairies indépendantes préoccupe, aux Rencontres nationales de la librairie, qui se déroulent à Rennes ces 7 et 8 juin. Le Syndicat de la librairie française, afin de renforcer le soutien aux commerces, mais aussi aux maisons d'édition et aux auteurices, propose d'instaurer une taxe sur les revenus des grands acteurs du livre, qu'il s'agisse de groupes éditoriaux ou de plateformes de vente. Le Syndicat national de l'édition n'est pas des plus enthousiastes.

07/06/2026, 15:30

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Le Centre national du livre veut taxer les plateformes plutôt que les éditeurs

Les groupes éditoriaux aux revenus les plus élevés ont-ils d'ores et déjà échappé à une taxe sur leur chiffre d'affaires ? Alors que s'évoque l'idée d'une taxe sur les grands acteurs du livre, poussée par le Syndicat de la librairie française, le Centre national du livre envisagerait, d'après son directeur général, de viser uniquement les plateformes de vente en ligne.

07/06/2026, 13:22

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Pour la présidente du SLF, le prix unique du livre “est aussi un outil de domination”

Les Rencontres nationales de la librairie, à Rennes, s'annonçaient particulièrement revendicatives. Le Syndicat de la librairie française avait en effet réclamé, il y a quelques jours, une taxe sur les revenus des grands acteurs du livre, afin de renforcer les maillons les plus faibles de la chaine. La présidente de l'organisation patronale, Alexandra Charroin-Spangenberg, a livré un discours d'ouverture sur le même mode, direct et combatif. 

07/06/2026, 12:40

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Objectropolis : le manifeste graphique de design-fiction

L’artiste et designer française Maureen Desnos repense l’architecture et le design par le prisme de l’absurde avec Objectropolis. Ce carnet de recherche graphique explore divers lieux du quotidien. Pour chaque univers, la ligne claire impose sa rigueur : l’architecture, le mobilier urbain et d’intérieur sont entièrement façonnés par le détournement d’objets, jusqu’à la création d’un objet hybride répondant à une problématique précise.

07/06/2026, 11:00

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