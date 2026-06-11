Le Livrodrome lance sa tournée nationale 2026 à Savigny-sur-Orge

Porté sur le territoire par la médiathèque André Malraux, équipement du réseau de lecture publique du Grand-Orly Seine Bièvre, l’événement se tiendra pour la première fois à Savigny-sur-Orge et, plus largement, sur le territoire du Grand-Orly Seine Bièvre. La ville de Savigny-sur-Orge et le lycée Jean-Baptiste Corot sont partenaires de cette journée, organisée avec le soutien du dispositif Cité éducative.

Conçu et mis en œuvre par l’association Plateforme Culture, le Livrodrome se présente comme un « parc d’attractions littéraires ». Itinérant, il parcourt la France avec un objectif : prendre le contre-pied des idées reçues sur la lecture et redonner aux adolescents le goût du livre. Chaque ville-étape propose aux jeunes d’expérimenter des animations autour de la lecture, de l’écriture, du dessin, du jeu et des métiers du livre, avant de repartir avec des livres.

Cette première étape nationale 2026 prend place dans la 12e édition de Partir en Livre, la grande fête nationale du livre pour la jeunesse, placée cette année sous le thème « Nos petits et grands héros ».

Tout au long de la journée, les participants pourront se faire prescrire des lectures dans une cabine d’ordonnances littéraires, tester une bibliothèque suspendue, pénétrer dans une bibliothèque interdite ou encore s’affronter lors de joutes d’écriture. La programmation comprendra également un Scrabble BD géant, du caviardage poétique, un livre sonore, du tattoo manga, des jeux de dessins créatifs avec l’illustrateur Étienne Lecroart, une Battle Exquise, une Bulle sonore ou encore la Caravane Lumni de France TV.

Autrices, auteurs, illustratrices, éditeurs, libraires et médiathécaires participeront à cette journée, parmi lesquels Louis Mey, Édouard H. Blaes, Amélie Antoine, Vero Cazot, Chloé Wary, Ariane Delrieu, Gilberte Bourget des éditions Syros — maison mise à l’honneur lors de cette étape —, ainsi qu’Audrey, du Souffle des mots. La médiathèque André Malraux proposera de son côté trois animations et un atelier.

Au moins 600 chèques-lire seront offerts aux adolescents. Ils pourront être utilisés sur place auprès des deux librairies partenaires, Les Vraies Richesses et Atout Papier.

Pour le Grand-Orly Seine Bièvre, l’accueil du Livrodrome s’insère dans une réflexion plus large sur l’accès au livre, à la lecture et à la diversité des récits. Le territoire souligne l’importance de défendre la diversité culturelle, dans un contexte marqué par l’uniformisation des contenus, la concentration de l’offre et la fragilisation de l’accès à une pluralité d’œuvres et de voix.

Pour Méhadée Bernard, présidente du Grand-Orly Seine Bièvre, accueillir le Livrodrome revient à défendre « l’accès au livre, à la lecture et à la diversité des récits », mais aussi à affirmer « qu’aucun jeune, où qu’il habite, ne doit être tenu à l’écart de la culture ». Sophie Pascal-Lericq, vice-présidente en charge des équipements culturels, y voit le prolongement du travail mené par les médiathèques et ludothèques du territoire : « En jouant, en écrivant, en se faisant prescrire des lectures, près de mille jeunes vont redécouvrir le plaisir du livre. »

Le Grand-Orly Seine Bièvre réunit 24 communes du Val-de-Marne et de l’Essonne, soit plus de 735.000 habitants. Le territoire, le plus étendu de la Métropole du Grand Paris et le plus peuplé après Paris, se définit comme une « coopérative de villes ». Il exerce plusieurs compétences de proximité, dont la gestion d’une soixantaine d’équipements culturels et sportifs : médiathèques, ludothèques, conservatoires, salles de spectacle et cinémas.

L’inauguration du Livrodrome aura lieu le jeudi 18 juin 2026 à 11h, au lycée Jean-Baptiste Corot, 9 place Davout, 91600 Savigny-sur-Orge, en présence de Sophie Pascal-Lericq, vice-présidente du Grand-Orly Seine Bièvre. L’entrée sera libre et gratuite. Le public scolaire sera accueilli de 9h à 16h, puis l’événement ouvrira au grand public et aux familles de 16h à 18h. Les informations et pré-inscriptions aux ateliers sont disponibles sur www.livrodrome.com.

Crédits photo : Livrodrome

Par Hocine Bouhadjera

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