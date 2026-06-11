Une bibliothèque mobile offerte aux enfants arabophones de Pologne

À Varsovie, la Fondation Kalimat a offert une bibliothèque arabe mobile à Marhaba Bolanda, association de Wrocław. Destinée aux enfants arabophones de Pologne, elle transforme un objet de lecture en outil de transmission familiale, entre diaspora, foire internationale du livre et diplomatie culturelle de Sharjah. L’initiative replace la langue maternelle au centre de la médiation jeunesse, loin des rayons ordinaires.
Le 11/06/2026 à 11:34 par Clément Solym
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11/06/2026 à 11:34
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La Fondation Kalimat a offert une bibliothèque arabe mobile à Marhaba Bolanda, organisation installée à Wrocław, afin de renforcer l’accès des enfants arabophones de Pologne à des livres dans leur langue maternelle. L’opération s’est déroulée à Varsovie, en marge de la Foire internationale du livre 2026, qui se déroulait du 28 au 31 mai.
Le don, que raconte l’agence Wam, s’inscrit dans l’initiative Pledge a Library de la Fondation Kalimat. Cette structure émirienne, fondée par Bodour bint Sultan Al Qasimi, fournit des bibliothèques portatives à des institutions et centres communautaires qui servent des enfants éloignés d’une offre suffisante en livres arabes.
Bodour bint Sultan Al Qasimi fut présidente de l’association internationale des éditeurs, a fondé le groupe éditorial Kalimat (jeunesse, principalement, mais également scolaire et adulte) en 2007. La fondation Kalimat qui en découle œuvre pour l’accès à la lecture des enfants réfugiés et malvoyants.
La bibliothèque a été remise à Marhaba Bolanda, ONG basée à Wrocław. L’organisation dispense des cours d’arabe et de polonais aux membres de la communauté arabe et organise des activités culturelles et éducatives pour enfants et adultes. L’équipement rejoindra le centre de l’association et servira de ressource permanente pour les familles.
La cérémonie s’est tenue à la Bibliothèque nationale de Varsovie, en présence de six enfants de Marhaba Bolanda âgés de 7 à 15 ans et de leurs proches. L’événement comprenait une présentation du programme Kalimat, une intervention sur l’importance de la lecture en arabe et un atelier pendant lequel les enfants ont décoré de petites bibliothèques personnelles inspirées de celle remise à l’association.
La bibliothèque arabe mobile aura ainsi circulé au cœur d’un événement littéraire polonais, avant de s’installer dans un centre communautaire de Wrocław. Car ce dispositif renvoie à un sujet moins anecdotique : la place du livre en langue maternelle dans les familles de diaspora, au cœur de la mission que s’est donnée la Fondation.
Pour des enfants scolarisés et socialisés dans un autre espace linguistique, l’arabe imprimé ne relève pas seulement de l’apprentissage. Il conserve des formes d’humour, de mémoire familiale, de récit religieux ou profane, de poésie, de conte et de transmission. La bibliothèque mobile devient ainsi un petit meuble de médiation culturelle, autant qu’un lot de livres.
Charjah exporte donc sa diplomatie du livre, profitant de sa présence à Varsovie pour concrétiser une stratégie internationale — qui tient dans cette bibliothèque transportable, confiée aux enfants présents et leur famille.
De fait, Bodour bint Sultan Al Qasimi fonda en 2009 l’Association des éditeurs des Émirats arabes unis (EPA), qui rejoint l’Union internationale des éditeurs en 2012. Son action défend le développement de politiques publiques favorables au secteur éditorial émirien, dont le marché est estimé à environ 281 millions de dollars. Elle a également dirigé le comité chargé de porter la candidature de Charjah au titre de Capitale mondiale du livre 2019, distinction attribuée par l’UNESCO.
Crédits photo : Fondation Kalimat
Par Clément Solym
Contact : cs@actualitte.com
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La maison d'édition québécoise ABDUCO accueille Angèle Delaunois parmi les auteurs de son catalogue. L’arrivée de l’écrivaine marque une prise importante, tant son parcours occupe une place singulière dans la littérature jeunesse francophone : autrice prolifique, éditrice, fondatrice de maison, figure engagée, elle a construit une œuvre traversée par la transmission, les droits, l’enfance et les voix souvent rendues invisibles.
08/06/2026, 11:01
Les Éditions du Faubourg, maison d’édition dont le mot d’ordre est de publier des livres à impact, a lancé une campagne de financement participatif pour associer les lecteurs et les lectrices à la promotion d’Une histoire africaine de l’Afrique, qui est la première somme grand public sur l’histoire du continent d’un point de vue strictement africain.
08/06/2026, 10:39
Wiley met la main sur Emerald Publishing Limited, dans une opération à 337 millions £. Le groupe ajoute près de 500 marques de revues, 8000 livres et des archives académiques à son portefeuille. Au-delà de la consolidation scientifique, le rachat confirme la valeur stratégique des contenus validés dans les services de recherche, les licences et les usages liés à l’intelligence artificielle.
08/06/2026, 10:17
Depuis plusieurs années, les libraires ont le sentiment de se trouver devant une montagne d'ouvrages à lire et, mieux encore étant donné leur métier, à vendre. Ce n'était pas qu'une impression : une étude, présentée à l'occasion des Rencontres nationales de la librairie, révèle que le nombre de titres publiés a augmenté de 57 % en un quart de siècle. De nouveaux éditeurs sont entrés sur le marché, certes, mais les plus grandes structures participent largement à l'emballement.
08/06/2026, 08:32
En croisant les sujets de la surproduction, de la concentration éditoriale et de la situation économique délicate des librairies, la prédation de Vincent Bolloré et d'autres milliardaires sur le secteur du livre surgit rapidement. L'historienne Laure Murat, professeure à l’université de Californie à Los Angeles, est intervenue dans le cadre des Rencontres nationales de la librairie pour rappeler, notamment, des « fondamentaux matérialistes », à commencer par la « possession des moyens de production ».
07/06/2026, 16:53
ETUDE - La Fill publie la première étude économique d’ampleur consacrée aux librairies rurales. Elle raconte des lieux indispensables, engagés, souvent récents, mais soumis à une économie très tendue. En parallèle, le bilan 2025 du CNL, marqué par davantage de fermetures que d’ouvertures, rappelle une évidence : la campagne attire encore les projets de librairie, mais le modèle reste fragile.
07/06/2026, 16:30
ETUDE - Acteurs essentiels du maillage culturel, les libraires ruraux tiennent une place bien plus vaste que leur seul poids économique. Mais derrière les ouvertures récentes, les animations locales et le lien avec écoles ou médiathèques, les chiffres de la Fill et du CNL révèlent un modèle sous forte tension : faible rentabilité, logistique fragile, stocks lourds et rémunérations trop souvent sacrifiées.
07/06/2026, 16:00
La situation économique et financière délicate des librairies indépendantes préoccupe, aux Rencontres nationales de la librairie, qui se déroulent à Rennes ces 7 et 8 juin. Le Syndicat de la librairie française, afin de renforcer le soutien aux commerces, mais aussi aux maisons d'édition et aux auteurices, propose d'instaurer une taxe sur les revenus des grands acteurs du livre, qu'il s'agisse de groupes éditoriaux ou de plateformes de vente. Le Syndicat national de l'édition n'est pas des plus enthousiastes.
07/06/2026, 15:30
Les groupes éditoriaux aux revenus les plus élevés ont-ils d'ores et déjà échappé à une taxe sur leur chiffre d'affaires ? Alors que s'évoque l'idée d'une taxe sur les grands acteurs du livre, poussée par le Syndicat de la librairie française, le Centre national du livre envisagerait, d'après son directeur général, de viser uniquement les plateformes de vente en ligne.
07/06/2026, 13:22
Les Rencontres nationales de la librairie, à Rennes, s'annonçaient particulièrement revendicatives. Le Syndicat de la librairie française avait en effet réclamé, il y a quelques jours, une taxe sur les revenus des grands acteurs du livre, afin de renforcer les maillons les plus faibles de la chaine. La présidente de l'organisation patronale, Alexandra Charroin-Spangenberg, a livré un discours d'ouverture sur le même mode, direct et combatif.
07/06/2026, 12:40
Top Articles“Je suis plus français que toi, parce que moi, j’ai choisi” : dans les allées de Passeurs de Livres Lionnel Astier : “Tout ce qui leur restait, c’était la parole” Erri De Luca : “Je suis sioniste”, “pas de génocide à Gaza”, parole contraire et géométrie variable ? Partir à l'aventure en suivant l'itinéraire du livre de la première femme prix Nobel de littérature
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