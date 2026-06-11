Une bibliothèque mobile offerte aux enfants arabophones de Pologne

La Fondation Kalimat a offert une bibliothèque arabe mobile à Marhaba Bolanda, organisation installée à Wrocław, afin de renforcer l’accès des enfants arabophones de Pologne à des livres dans leur langue maternelle. L’opération s’est déroulée à Varsovie, en marge de la Foire internationale du livre 2026, qui se déroulait du 28 au 31 mai.

Une bibliothèque arabe sur roulettes à Varsovie

Le don, que raconte l’agence Wam, s’inscrit dans l’initiative Pledge a Library de la Fondation Kalimat. Cette structure émirienne, fondée par Bodour bint Sultan Al Qasimi, fournit des bibliothèques portatives à des institutions et centres communautaires qui servent des enfants éloignés d’une offre suffisante en livres arabes.

Bodour bint Sultan Al Qasimi fut présidente de l’association internationale des éditeurs, a fondé le groupe éditorial Kalimat (jeunesse, principalement, mais également scolaire et adulte) en 2007. La fondation Kalimat qui en découle œuvre pour l’accès à la lecture des enfants réfugiés et malvoyants.

La bibliothèque a été remise à Marhaba Bolanda, ONG basée à Wrocław. L’organisation dispense des cours d’arabe et de polonais aux membres de la communauté arabe et organise des activités culturelles et éducatives pour enfants et adultes. L’équipement rejoindra le centre de l’association et servira de ressource permanente pour les familles.

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La cérémonie s’est tenue à la Bibliothèque nationale de Varsovie, en présence de six enfants de Marhaba Bolanda âgés de 7 à 15 ans et de leurs proches. L’événement comprenait une présentation du programme Kalimat, une intervention sur l’importance de la lecture en arabe et un atelier pendant lequel les enfants ont décoré de petites bibliothèques personnelles inspirées de celle remise à l’association.

Derrière l’objet mobile, la langue familiale

La bibliothèque arabe mobile aura ainsi circulé au cœur d’un événement littéraire polonais, avant de s’installer dans un centre communautaire de Wrocław. Car ce dispositif renvoie à un sujet moins anecdotique : la place du livre en langue maternelle dans les familles de diaspora, au cœur de la mission que s’est donnée la Fondation.

Pour des enfants scolarisés et socialisés dans un autre espace linguistique, l’arabe imprimé ne relève pas seulement de l’apprentissage. Il conserve des formes d’humour, de mémoire familiale, de récit religieux ou profane, de poésie, de conte et de transmission. La bibliothèque mobile devient ainsi un petit meuble de médiation culturelle, autant qu’un lot de livres.

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Charjah exporte donc sa diplomatie du livre, profitant de sa présence à Varsovie pour concrétiser une stratégie internationale — qui tient dans cette bibliothèque transportable, confiée aux enfants présents et leur famille.

De fait, Bodour bint Sultan Al Qasimi fonda en 2009 l’Association des éditeurs des Émirats arabes unis (EPA), qui rejoint l’Union internationale des éditeurs en 2012. Son action défend le développement de politiques publiques favorables au secteur éditorial émirien, dont le marché est estimé à environ 281 millions de dollars. Elle a également dirigé le comité chargé de porter la candidature de Charjah au titre de Capitale mondiale du livre 2019, distinction attribuée par l’UNESCO.

Crédits photo : Fondation Kalimat

Par Clément Solym

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