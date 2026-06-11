Les Monstres Anonymes : un roman ado entre humour et frissons

Une situation qui ravit le docteur E. Fredd, le maître de cérémonie de cette réunion annuelle. Il l’avoue, sans aucune honte, ne pas aimer partager les lumières de la célébrité. Chez les créatures, le positionnement est plus flou.

Si certains, comme Mlle Sphinx, se réjouissent d’être entendus à leur juste valeur, d’autres, le fantôme de Miss Cellophane en tête, sont stressés de se retrouver ainsi scrutés de toutes parts.

Et si les Monstres n’étaient pas ceux que l’on croit ?

En plongeant dans la cent quatre-vingt-septième réunion pour Monstres Anonymes, le lecteur ne sait pas encore qu’il va rencontrer treize créatures hautes en couleur, en mystères et en malheurs. Car oui, les embuches ne sont réservées qu’aux courtes vies humaines.

Et puis, vous imaginez bien qu’en errant sur Terre pendant plusieurs siècles, ces pauvres bougres ont connu plus d’un caillou dans leur chaussure.

Entre rire et fuir, mon cœur balance…

En cette nuit d’Halloween, imaginez-vous vous retrouver nez à nez avec les représentations de vos plus grandes peurs. Ajoutez à ça l’ambiance d’une crypte gothique glaciale et je suis sûre que votre première réaction serait de prendre vos jambes à votre cou.

Mais si vous parvenez à gérer vos angoisses, il se peut que les situations absurdes, désopilantes et même poilantes, parviennent à vous faire totalement oublier la raison de votre malaise.

Parce que le rire reste encore l’une des meilleures armes face aux angoisses, on se rappelle tous du sort Riddikulus face aux Épouvanteurs, participer à cette séance vous offre une chance de vous détacher de vos tracas quotidiens tout en relativisant la malchance de certains. Et puis, il est quand même plus sain de se moquer du croque-mitaine que de son camarade.

Juste un livre jeunesse ?

Eidole, l’autrice, est une grande fan des histoires ayant plusieurs niveaux de lecture. C’est pourquoi, elle a égrainé tout au long du récit des références à la Pop Culture permettant ainsi aux adultes, principalement les millenials, d’intégrer les malfaiteurs, littéralement, au milieu de leurs souvenirs à l’âge d’or des séries mêlant humour et horreur.

De plus, certains messages énoncés par les créatures ne prendront tous leurs sens qu’avec un XP non négligeable dans le jeu de la vie. Beaucoup se reconnaîtront probablement dans le sens profond du discours de Raz la goule.

Le choix de la campagne participative

Quand Eidole a récupéré les droits sur ces Monstres, elle a voulu donner une nouvelle chance à cette histoire qui lui tient particulièrement à cœur, car c’est le premier de ses livres qu’elle va pouvoir partager avec son fils.

Si les lecteurs cherchent aujourd’hui autant un beau livre, qu’un bon récit, chez les plus jeunes, la tendance n’est pas d’hier. Pour Eidole, il était évident d’y ajouter des illustrations tout autant décalées que son texte. C’est grâce à son libraire et partenaire, Kmi House sur Château-Renault (37), qu’elle découvre Mickaël Roux, dessinateur BD local.

Passer par Ulule s’est vite imposée, afin d’offrir un livre de qualité en limitant les angoisses financières impliquées par un tel projet pour une autrice indépendante aussi anonyme que ses monstres.

DOSSIER - Les campagnes de projets littéraires sur Ulule

Par Projet Ulule

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