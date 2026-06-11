Décès de Jean Ziegler: la disparition d’un intellectuel suisse de combat

Jean Ziegler est décédé mercredi 10 juin à Genève, à l’âge de 92 ans, des suites de la maladie de Parkinson, selon sa famille. Sa veuve, Erika Deuber Ziegler, a confirmé l’information à Keystone-ATS, après l’annonce publiée par la RTS. Sociologue, professeur, ancien conseiller national socialiste et essayiste, il comptait parmi les figures intellectuelles les plus identifiées de la gauche helvétique.

Né Hans Ziegler en 1934 dans la région de Thoune, il étudie le droit et la sociologie avant de s’installer à Genève. Le Parti socialiste suisse rappelle un itinéraire commencé au Conseil municipal de Genève, entre 1963 et 1967, puis poursuivi au Conseil national. Jean Ziegler y siège de 1967 à 1983, puis de 1987 à 1999, sous l’étiquette socialiste, soit sept législatures. Il enseigne également la sociologie à l’Université de Genève jusqu’en 2002, ainsi qu’à la Sorbonne.

Son nom reste attaché à une critique frontale du capitalisme mondialisé, des banques suisses et des rapports de domination Nord-Sud. Dans Une Suisse au-dessus de tout soupçon, publié en 1976 (Le Seuil, son principal éditeur) il attaque le secret bancaire, les multinationales helvétiques et la place financière. En 1997, La Suisse, l’or et les morts relance la polémique autour du rôle de la Confédération pendant la Seconde Guerre mondiale. Ces ouvrages lui valent procès, inimitiés durables et une réputation de polémiste, tout en installant durablement son audience internationale.

Son engagement prend une dimension institutionnelle en 2000, lorsque l’ONU lui confie le premier mandat de rapporteur spécial sur le droit à l’alimentation. Le Haut-Commissariat des Nations unies aux droits de l’homme le recense parmi les titulaires de ce mandat de 2000 à avril 2008, avant Olivier De Schutter. Ziegler utilisa cette fonction pour dénoncer la faim comme une violence politique et économique, thème qui traverse ensuite plusieurs de ses livres.

Dans Destruction massive. Géopolitique de la faim, il examine l’échec des politiques internationales contre la sous-alimentation et soutient que la production agricole mondiale suffit à nourrir une population bien supérieure à celle de la planète. La faim dans le monde expliquée à mon fils, adopte une forme plus directe, construite autour des questions posées par son fils.

Il fut aussi vice-président du comité consultatif du Conseil des droits de l’homme des Nations unies. Parmi ses ouvrages récents figurent Lesbos, la honte de l’Europe, Le Capitalisme expliqué à ma petite-fille (en espérant qu’elle en verra la fin) et Où est l’espoir ?, paru en octobre 2024. Dans ce dernier livre, l’éditeur présente un texte consacré aux famines, aux guerres, aux inégalités et aux stratégies de résistance.

Sa trajectoire aura suscité autant d’adhésions que de critiques : sa proximité avec certains dirigeants, notamment Mouammar Kadhafi, Pol Pot ou Hugo Chávez, reste un sujet délicat.

Le documentaire Jean Ziegler, l’optimisme de la volonté, réalisé en 2016 par Nicolas Wadimoff, abordait déjà ce mélange d’intransigeance, de fidélités politiques et de contradictions. Pour le monde du livre, il laisse une œuvre d’essais politiques où l’écriture servait moins l’observation distanciée que l’intervention publique.

Crédits photo : RTS

Par Nicolas Gary

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