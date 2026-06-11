Une romance d'automne cosy : Tricot, cidre & mauvaise foi

Bienvenue dans l’univers de Tricot, cidre & mauvaise foi, ma toute nouvelle comédie romantique d’automne. Une histoire dans l’atmosphère cosy d’un petit village normand avec un producteur de cidre grincheux et une vendeuse de laine solaire qui va le faire tourner en bourrique !

Depuis plusieurs mois, je travaille sur ce roman avec énormément d’amour et l’envie de créer un véritable cocon automnal. Aujourd’hui, grâce à cette campagne Ulule, j’ai la possibilité d’aller encore plus loin et de donner vie à une édition collector unique.

Résumé du livre

Un chien incontrôlable, un producteur grincheux et un tonneau de cidre renversé… que les ennuis commencent !

Novalie a fui Paris pour ouvrir « Fils & délices » un salon de thé doublé d’une boutique de laine dans le paisible village normand de Montécourt. Sa nouvelle vie est douce, rythmée par les commérages de son club de tricot « Les mailles serrées » et les frasques de Châtaigne, son berger australien. Enfin... jusqu’à ce que l’animal pulvérise le stand du cidrier local lors de la grande foire d’automne.

Élios a tout de l’ours mal léché. Fier, solitaire et taciturne, il se bat pour maintenir à flot l’exploitation familiale. Alors, quand cette citadine débarque avec ses cakes de réconciliation et ses plans marketing non sollicités, il la repousse sans ménagement. Il n’a pas besoin d’aide, et encore moins d’une femme qui bouleverse toutes ses certitudes.

Entre les rumeurs qui s’emballent, une tempête qui les force à cohabiter et une attaque d’oies tueuses, Élios et Novalie vont vite se rendre compte que s’éviter est impossible.

Elle veut tout réparer, il devient son défi le plus frustrant. Et sous des trésors de mauvaise foi et d’orgueil mal placé, l’amour pourrait bien être la plus belle des catastrophes.

Tropes

– Romance Automnale (Small Town/Village normand) ;

– Grumpy x Sunshine (Il est taciturne, elle est lumineuse) ;

– Enemies to Lovers (De l’hostilité à l’amour) ;

– Tension Slow Burn & Proximité forcée ;

– Humour, potins de village & club de tricot ;

– Un chien (très) maladroit et entremetteur.

Pourquoi une campagne Ulule ?

Cette campagne me permet de proposer une édition bien plus belle et plus travaillée qu’une édition classique.

L’objectif est de créer un livre relié collector avec :

– une couverture exclusive ;

– des illustrations intérieures ;

– des finitions premium ;

– et de nombreux bonus débloqués grâce aux différents paliers de financement.

Grâce à votre soutien, plusieurs améliorations pourront être débloquées au fil de la campagne.

Pourquoi ce projet me tient autant à cœur

Tricot, cidre & mauvaise foi est un roman un peu particulier pour moi.

J’avais envie d’écrire une histoire réconfortante, pleine d’humour et de personnages imparfaits mais profondément humains. Une romance qui donne envie de s’enrouler dans un plaid avec une boisson chaude pendant qu’il pleut dehors.

C’est aussi un projet dans lequel je me suis énormément investie visuellement, notamment avec les illustrations et la direction artistique de cette édition collector.

Cette campagne Ulule est donc bien plus qu’un simple financement : c’est une aventure créative que vous construisez avec moi.

Alors merci d’être là, merci pour votre soutien, vos partages, vos messages et votre enthousiasme autour de ce roman. J’ai hâte de vous emmener à Montécourt.

DOSSIER - Les campagnes de projets littéraires sur Ulule

Par Projet Ulule

Contact :