Avalanche, veux-tu l’emporter dans ta chute ?

Que ce soit la guerre civile espagnole ou la vie des femmes au Moyen Âge, depuis son premier roman (Le Cœur cousu, Gallimard, 2009), C. Martinez nous avait jusqu’à peu (depuis La Terre qui penche, Gallimard, « La Blanche », 2015) habitués à des romans qui ne craignaient pas de renouer avec un romanesque renaissant et avec un style au lyrisme travaillé tel que nous pouvions le trouver, depuis les temps reculés de Nerval ou Flaubert, chez les surréalistes Julien Gracq ou Jacques Abeille.

Or, depuis Les roses fauves, elle fait le choix de la platitude, et c’est sur pas moins de trois cent quatre-vingt-douze pages qu’elle nous transporte une fois de plus d’une intrigue à l’autre, d’un style à l’autre, pour finalement nous mener sur des variations de promenades dans des marais ou dans des chambres capiteuses d’enfants mornes.

Un rêve ennuyant

Ce qui n’abîme toujours pas chez C. Martinez c’est ce désir de revenir au roman dans ce qu’il a de plus narratif et de plus hybride ; que ce soit à travers le roman historique, le récit merveilleux médiéval ou la méta-fiction, une fois de plus la romancière a démontré sa volonté de rénover le grand genre du XIXe siècle, et ici, avec ce roman, c’est à l’onirisme et à la dystopie qu’elle le mélange.

Nombreux sont les écrivains qui s’y sont attachés : depuis Cervantes, en passant par Nodier et Poe, l’onirisme occupe une place très particulière dans le paysage poétique et narratif : proche par son trouble avec le réel du fantastique, ou le rêve lui permet d’être évanescent et sinistre, et alors la poésie est de mise, ou il est entièrement tourné vers l’expression d’un monde imaginaire, et il faut alors s’approcher de l’épouvante pour obtenir quelque chose de convaincant, jusqu’au réveil en tout cas, car alors la déception est totale...

Carole Martinez a choisi la première option, en y ajoutant une part de science-fiction. En proposant une prose poétique, pour les passages qui concernent les rêves, C. Martinez projette ce qu’une mère peut rêver de ce que son enfant rêve plutôt que de ce peut rêver l’enfant.

Aussi, en tombant dans un lyrisme un peu plat, elle convoque des images qui sont difficilement imaginables dans un rêve, encore moins dans celui d’un enfant :

L’onde nous enlace et nous suce la vie, la mer nous berce, en nous noyant. Nous sommes mélangés les uns aux autres, ça bat, bras, jambes, corps emmêlés, enlacés, ça bat en nous, nos yeux ne sont plus les nôtres, ils s’agitent en tous sens, nos voix sont un chœur qui bat dans nos poitrines, des millions de mains sur un tambour. « Je » s’est dissous dans l’eau, « je » dit « nous ». p. 51

Quel est enfant rêve avec de tels mots ? Ou pire : quel enfant a déjà ainsi raconté son rêve ? Le choix du registre est troublant de monotonie. Car, en effet, tout le roman est écrit sur un seul style, alors que le texte a dans l’idée d’être polyphonique. Et alors qu’une fois encore C. Martinez tombe dans le piège d’un roman à plusieurs intrigues, sans être en capacité de choisir laquelle elle met en avant ou conclut, Lucie parle comme sa mère Eva, et comme sa fille, tous les autres enfants ont la voix de Lucie.

Si cette monotonie eût pu avoir un sens ou un intérêt musical dans sa lassitude et sur un travail sur le temps et l’espace qu’habitent les deux personnages principaux, elle n’est hélas jamais que le pastiche de styles qui entremêlent simultanément Duras, Koltès ou Lagarce. Carole Martinez en oubliant son premier objectif (réinventer le roman moderne) en est venue cette fois-ci à en oublier son style qui portait une langue formulaire et lyrique, et qui surtout, ne craignait ni les adjectifs, ni les effets d’assonances et d’allitérations.

Ici, rien de tout cela, en essayant de procéder à une forme de discours désaltéré qui laisse fuir le sentiment tout en le rendant oubliable, son style s’enferme dans un bégaiement verbial en usant parfois d’asyndètes, parfois de parataxes, et d’autres fois de plates épanorthoses.

Un huis clos réconfortant

En oubliant un peu que c’est un roman onirique, et si on veut un tant soit peu lire un récit dans cet amas narratif, on pourra se réserver l’intrigue qui entoure Eva et sa fille Lucie dans la maison. Sur fond d’univers miyazakien, Eva, après avoir échappé à la violence de son mari Pierre, s’est enfuie pour trouver refuge dans une maison qui se trouve au bord d’étangs, bordés par un marais. Les longues scènes sinueuses et parfois réussies de cette partie des intrigues, parvient parfois à nous échapper et à nous plonger dans de grands moments de description, comme ici avec cette scène d’accouplement de grenouilles :

La porte de cette maison où nous sommes s’ouvre sur un paysage nu : très peu d’arbres et des étangs au loin sous la lune. Les eaux dorment, mais le sol grouille de grenouilles et de crapauds, des bestioles de toutes les tailles et les plus grosses avalent les plus petites au passage, certaines portent un compagnon sur leur dos, il tient sa monture avec ses pattes avant, l’enserre sous les aisselles. [...] Nous plongeons dans d’énormes nuages d’œufs gélatineux, des milliers d’œufs blancs et noirs, et les mâles ne lâchent pas leur monture et les crapaudes pressées par les bras qui les étreignent pondent de longs colliers de perles dans l’eau, qu’elles enroulent autour des plantes aquatiques, des couples finissent par se lâcher, épuisés, ils s’abandonnent à l’onde, comme ligotés par leurs propres œufs. Nous plongeons. p. 101-102

La maison, comme un écho à celles qui font les récits gracquiens en huis clos (ou ici durasiens) est un lieu de réconfort en même temps qu’il devient le lieu d’une traque : en effet, très vite, la mère et la fille vont être rejointes par un troisième personnage, une figure de chasseur, mais qui se révèle aussi être une voix de reconstruction pour Eva et Lucie, laquelle recherche une figure paternelle.

Mais c’est une fois de plus un choix perplexe que de faire de ce roman le récit d’un réconfort et de reconstructions individuelles. Si dans le paysage actuel on retrouve nombre de ces narrations dont l’objectif premier est de nous emmitoufler dans une large couverture dans laquelle se morfondre (parus récemment : cette nausée de l’utilité psychologique, voire psychanalytique, semble maintenant s’étendre à celles et ceux qui y avaient pourtant renoncée pendant longtemps.

Un renoncement à l’ombre qui devrait se figurer sans apparaître, à la lumière qui devrait briller sans éclaircir.

Par Alex Delusier

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