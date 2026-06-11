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Au bonheur des livres reçoit Paul Gasnier et Romain Lemire

Vendredi 12 juin à 23h, l'émission Au bonheur des livres s'articulera autour du thème « Récits de souffrance et de résilience, avec Paul Gasnier et Romain Lemire ». Présentée par Claire Chazal, elle sera à retrouver sur Public Sénat

Le 11/06/2026 à 10:02 par Dépêche

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Publié le :

11/06/2026 à 10:02

Dépêche

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La littérature peut-elle soigner, voire guérir les plaies du passé ? C'est à cette question que se confrontera Claire Chazal en recevant sur le plateau d'Au bonheur des livres, Romain Lemire et Paul Gasnier, les auteurs de deux livres remarquables qui relatent, chacun à sa façon, une expérience particulièrement douloureuse.

Le premier raconte sous une forme à demi fictive, dans Clément (éd. Le Cherche-Midi), les viols paternels qu'il a subis dans son enfance, et réussit à faire de ce traumatisme un récit lumineux pour ses lecteurs.  

Le second donne, dans La collision (éd. Gallimard, prix Goncourt des détenus 2025), un témoignage impressionnant de mesure et de justesse sur la mort de sa mère renversée par un jeune chauffard à moto qui sera jugé pour cela.  

Romain Lemire est devenu chanteur et comédien, Paul Gasnier est un jeune journaliste déjà célèbre : l'un et l'autre semblent avoir surmonté leur douleur, mais leur dialogue avec Claire Chazal montrera que les blessures du passé ont d'abord nourri chez eux une sensibilité singulière, au service de deux très beaux livres.  

 
 

Par Dépêche
Contact : depeche@actualitte.com

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La collision

Paul Gasnier, Paul Gasnier

Paru le 21/08/2025

160 pages

Editions Gallimard

19,00 €

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9782073101228
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Clément

Romain Lemire

Paru le 09/04/2026

396 pages

Le Cherche Midi

22,00 €

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Marvel mobilise les Avengers et relance le jeu de combat

Présenté à EVO Japan 2026, le nouveau trailer de MARVEL Tōkon : Fighting Souls installe les Fighting Avengers dans le jeu de combat d’Arc System Works. Hulk et Shuri rejoignent Captain America et Iron Man, tandis que Wakanda devient une arène jouable. Cette annonce précise le cadre narratif du tournoi, confirme l’ampleur du roster et prépare la sortie du titre, attendue le 6 août 2026 sur PlayStation 5 et PC, avec jeu croisé confirmé au lancement.

05/05/2026, 12:33

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Olivier Mannoni, Deborah Levy et Baraheh Akrami sur France Culture

Du lundi 4 au 10 mai prochain, France Culture s'arrêtera au cœur de la Lonely City d'Olivia Laing, avant de passer une année à Paris, avec Gertrude Stein et Deborah Levy. Direction l'Iran, ensuite, pour évoquer la résistance du rappeur Toomaj Salehi, avant une résidence au 7, impasse Baudelaire pour la « Série Fiction »...

04/05/2026, 11:17

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Le manga Jujutsu Kaisen s’arrête : place à l'anime

Le troisième et dernier volume de Jujutsu Kaisen Modulo est paru au Japon le 1er mai 2026. Selon ComicBook, Gege Akutami y confirme que l’histoire ne se poursuivra pas. Shueisha confirme la clôture éditoriale de cette courte extension, tandis que MAPPA et l’anime maintiennent l’exploitation internationale d’une licence devenue un fonds majeur pour l’édition japonaise et ses adaptations audiovisuelles, entre livre, série et produits dérivés.

03/05/2026, 10:17

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Le livre Chanteurs d'oiseaux adapté au cinéma par Mathieu Robin

Le réalisateur et scénariste Mathieu Robin, également auteur de deux livres publiés par les éditions Actes Sud, portera à l'écran Chanteurs d'oiseaux, l'autobiographie de Jean Boucault et Johnny Rasse. Sous ce même intitulé, ils ont développé des spectacles basés sur leur talent bien particulier : imiter les chants des oiseaux. 

30/04/2026, 09:12

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France Culture arrête La Suite dans les idées, émission historique de Sylvain Bourmeau

France Culture s’apprête à tourner une page. La Suite dans les idées, émission produite par Sylvain Bourmeau depuis 1999, ne sera pas reconduite à la rentrée. 

29/04/2026, 18:18

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Raphaël Quenard dans une adaptation du Con de minuit, de Thibault Raisse

L'acteur, réalisateur et auteur Raphaël Quenard incarnera Gérard de Suresnes, adepte de Fun Radio devenu une figure récurrente de la station dans les années 1990, mais aussi le sujet de moqueries de certains auditeurs, encouragés par des animateurs. Le scénario s'appuie sur le livre de Thibault Raisse, Le con de minuit, paru en septembre 2024 chez Denoël.

29/04/2026, 09:23

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Olivia Laing, Hélène Gestern et Jean-Philippe Cazier sur France Culture

Pour la semaine du lundi 27 avril au 3 mai 2026, la station France Culture fait un crochet par la poésie et la bande dessinée, fait un bœuf avec Patti Smith pour mieux se perdre à New York avec Olivia Laing. Le voyage se poursuit par une immersion, à la recherche du fameux trésor de Rackham le rouge, avant un retour en enfance, aux côtés du Petit chaperon rouge...

27/04/2026, 09:30

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Des romans aux séries : Netflix change les oeuvres en moteurs de ventes mondiales

Netflix affirme que les œuvres adaptées de livres ont généré plus de 9 milliards de vues en 2025, près de 20 % des heures vues sur sa plateforme. Derrière ce chiffre, un enjeu éditorial se précise : les séries et films issus de romans relancent les ventes, l’audio, les traductions et les fonds anciens.

25/04/2026, 10:26

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Shoot The Book! 2026 : ces livres pitchés à Cannes

La Société civile des éditeurs de langue française (SCELF), en partenariat avec le Marché du Film du Festival de Cannes, organise les 14 et 15 mai 2026 la 13ᵉ édition de Shoot The Book!, rendez-vous désormais bien installé dans le calendrier des professionnels de l’édition et de l’audiovisuel.

23/04/2026, 14:03

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Adaptations à l’écran : un levier massif pour relancer la lecture

À l’approche de la Journée mondiale du livre, le 23 avril, Rakuten Kobo met en avant une dynamique désormais structurante pour l’industrie éditoriale : le succès des adaptations audiovisuelles agit comme un puissant déclencheur d’achat et de lecture des œuvres originales. Derrière l’effet de vitrine des plateformes et du cinéma, se dessine une reconfiguration des circuits de prescription, où l’image précède de plus en plus souvent le texte.

21/04/2026, 14:35

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Gérard Lefort, Tiphaine Rivière et Tintin sur France Culture

Du lundi 20 au 26 avril, la radio France Culture propose à nouveau une grille ouverte sur la littérature et ceux et celles qui la font. Outre le roman, le théâtre, la poésie, la bande dessinée ou le livre jeunesse se retrouveront sur les ondes, le temps d'un entretien, d'une chronique ou d'un texte lu... Parmi les invités cette semaine, Lyonel Trouillot, Baru, Gérard Lefort ou encore Tiphaine Rivière.

20/04/2026, 10:44

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Célébrez le printemps avec Arsène Lupin

Après Un été avec et Un hiver avec, France Inter inaugure une nouvelle collection et un nouveau format de livre-podcast disponible simultanément en librairie et à l’écoute sur la plateforme Radio France : Un printemps avec. Pour ce premier opus, place au gentleman cambrioleur le plus célèbre de la littérature française : Arsène Lupin.

15/04/2026, 16:21

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Les archives photo de l’AFP publiées en livres par Cercle d’Art

Les éditions Cercle d’Art et l’Agence France-Presse (AFP) s’associent pour publier une collection de livres construite à partir de leurs archives photographiques. Les premiers volumes, consacrés aux années 1980 et 1990, sont attendus en octobre, avant une extension aux deux décennies précédentes prévue pour le printemps 2027. Le projet prévoit de rendre accessibles des images issues d’un fonds de plusieurs millions de clichés, dont certaines encore inédites.

14/04/2026, 16:55

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François Sureau, Julie Lombé et Patrícia Melo sur France Culture

Nouvelle semaine, nouveau programme riche et diversifié, en matière de littérature, de bande dessinée, ou encore de poésie, sur France Culture. La radio publique convie notamment François Sureau, Julie Lombé et Marion Fayolle, consacre une série documentaire à « Celles qui lisent » et s'invite même au Festival du Livre de Paris...

13/04/2026, 10:14

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