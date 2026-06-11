Le Sénat adopte le texte sur le contrat d'édition, sans clause de confiance

Déposée en avril 2025 auprès de la présidence du Sénat, la proposition de loi de Laure Darcos (Essonne, Les Indépendants - République et Territoires) et Sylvie Robert (Ille-et-Vilaine, Socialiste, Écologiste et Républicain) a finalement été examinée en séance publique, ce mercredi 10 juin en fin d'après-midi. Le texte, qui transpose dans la loi des dispositions issues de négociations professionnelles, a été adopté par la Chambre haute.

La coauteure du texte, Sylvie Robert, a d'emblée souligné, pour présenter le texte, qu'il intervenait « près de 70 ans après le dernier débat au Parlement sur le contrat d’édition, soit précisément la durée légale de protection des œuvres de l’esprit ». Elle interroge l'audience : « Est-ce à dire que seul le temps long est bon conseiller pour légiférer sur le contrat d’édition ou est-ce à dire que la volonté politique tend souvent à faire défaut ? »

La seconde hypothèse lui semble la plus plausible, avance-t-elle en citant les débats de 1957 et les propos tenus à l'époque par le sénateur Jean Péridier sur le déséquilibre entre les auteurs et les éditeurs dans les négociations contractuelles. « Si les temps changent, certaines questions semblent permanentes », remarque la sénatrice d'Ille-et-Vilaine.

Une procédure accélérée

Traduction législative de l’accord conclu entre les auteurs et les éditeurs en 2022, la proposition de loi est un « compromis », a poursuivi Sylvie Robert en soulignant quatre « avancées substantielles ». À savoir la généralisation du minimum garanti, l'inscription du principe de non-compensation de ce minimum garanti sur les droits d’adaptation télévisuelle, la consécration d'une rémunération progressive de l'auteur en fonction des ventes et, enfin, un renforcement de la transparence du contrat d'édition — soit une reddition de compte semestrielle et l'information de l'auteur en cas de sous-cession.

Pour Laure Darcos, coauteure et rapporteure du texte, cette réforme « ne tombe pas du ciel, mais résulte d’un dialogue social approfondi entre ceux qui prennent le risque entrepreneurial de mettre un livre ou une œuvre musicale sur le marché et ceux qui en sont à l’origine par leur acte de création ».

Reflétant les acquis des négociations interprofessionnelles — avec quelques ajouts, notamment sur le droit de préférence —, la proposition de loi a suscité l'adhésion du gouvernement. La ministre de la Culture Catherine Pégard a confirmé ce soutien, via une procédure accélérée, qui assure au texte un passage devant l'Assemblée nationale dans les six prochains mois.

« Cette loi n’éteint pas toutes les questions en suspens dans la relation entre auteurs et éditeurs », a précisé la ministre de la Culture en demandant au Sénat de soutenir le texte. « La loi ne peut pas tout, je salue à cet égard l’engagement des organisations professionnelles qui travaillent de leur côté à la définition commune de meilleurs usages dans les relations entre auteurs et éditeurs. »

Une clause de confiance qui divise

Sylvie Robert avait annoncé, dans nos colonnes, le dépôt d'un amendement proposant une « clause de confiance » dans l'édition, pour répondre aux inquiétudes soulevées par l'affaire Grasset. « Concrètement, l’idée est de donner la possibilité à un auteur de résilier son contrat, à deux conditions : la première, en cas de changement de contrôle capitalistique dans la maison d’édition, notamment d’actionnaire majoritaire. La deuxième, si la politique éditoriale de la maison d’édition change de manière notable », nous avait expliqué la sénatrice.

La procédure se déroulerait sous l'autorité d'un juge, à partir du moment où les changements nuisent aux intérêts moraux et matériels des auteurs.

Sylvie Robert, au Sénat, ce mercredi 10 juin (capture d'écran Sénat)

Cette dernière notion « n’est pas une innovation de ma part, puisqu'il s'agit d'une reprise de la protection accordée à l’auteur en cas d’aliénation du fonds de commerce », a précisé la sénatrice en séance, s'appuyant sur le cas de figure évoqué à l’article 132-16 du Code de la propriété intellectuelle.

Laure Darcos, en tant que rapporteur, a exprimé un avis défavorable, estimant « que les conditions n’étaient pas complètement réunies pour adopter un dispositif à ce stade ». La commission a ainsi « considéré qu’une telle question devait faire l’objet d’une concertation approfondie entre les représentants des auteurs et des éditeurs [et] qu’il restait des questions juridiques à expertiser portant notamment sur le fait de savoir si une telle disposition s’appliquerait au niveau de la maison d’édition ou du groupe, quel serait le délai maximal entre la prise de contrôle et la demande de résiliation de l’auteur ». La notion de changement de politique éditoriale interroge également la commission de la culture du Sénat.

La sénatrice de l'Essonne s'est toutefois engagée à poursuivre le travail avec Sylvie Robert, « si [cet amendement] n’était pas adopté, car il y aura une commission mixte paritaire après l’Assemblée nationale, et je pense que sur cet article 132-16, il y a encore des choses à faire », a-t-elle ajouté.

Au vu des réponses précédentes de Catherine Pégard sur le sujet, notamment au Sénat, un soutien du gouvernement semblait hors de propos. Surprise : la ministre de la Culture a soutenu l'amendement de Sylvie Robert, estimant qu'il encadrait « strictement la faculté pour l’auteur d’obtenir la résiliation de son contrat en confiant au juge le soin d’apprécier la réalité d’une atteinte aux intérêts matériels ou moraux susceptibles de justifier cette décision. Pour ces situations précises et extrêmes, le gouvernement est favorable à cet amendement, qui n’est pas la transposition de la clause de conscience [en vigueur dans la presse] qui nous paraitrait inadaptée. »

Ce soutien du gouvernement a été, évidemment, très favorablement reçu par Sylvie Robert, mais moins par le groupe Les Républicains. Max Brisson (Pyrénées-Atlantiques) a ainsi dénoncé un amendement qui « intervient avant le dialogue des acteurs » et « propose de légiférer sous les feux de l’actualité, au risque d’affaiblir un texte nécessaire, au risque même de casser le nécessaire consensus qu’apportait ce texte ».

Laurent Lafon (Val-de-Marne, Union centriste), président de la commission de la culture du Sénat, s'est aussi opposé à la mesure, recommandant une concertation des acteurs de la filière sur le sujet. « Passer par la force par un amendement de cette sorte n’est pas de nature à consolider cette filière », a-t-il souligné.

À l'inverse, Pierre Ouzoulias (Hauts-de-Seine, Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky) et Yannick Jadot (Paris, Écologiste - Solidarité et Territoires) ont souligné le projet politique de Vincent Bolloré et ses dangers, pour le premier, la responsabilité du législateur face à la financiarisation du monde de l’édition, pour le second.

La clause de confiance a finalement été rejetée par le Sénat, à 224 voix contre, et 118 pour (342 votants et suffrages exprimés).

Des chantiers s'ouvrent, d'autres non

Les débats autour de cette proposition de loi ont aussi été l'occasion d'évoquer d'autres sujets liés à la protection des auteurs et, dans certains cas, d'ouvrir de nouvelles perspectives d'évolution. La sénatrice Sylvie Robert avait ainsi réservé un autre amendement, qui portait cette fois sur la durée de cession des droits d'exploitation d'une œuvre, aujourd'hui limitée à 70 ans après la mort de l'auteur, soit une durée équivalente à la durée de protection.

La sénatrice d'Ille-et-Vilaine proposait une réduction de la durée maximale de cession des droits d'exploitation à 10 ans, sous la forme d'un amendement destiné à interpeler la ministre de la Culture pour la pousser à ouvrir des négociations sur le sujet. Catherine Pégard a saisi la balle au bond et confirmé que « les professionnels et leurs représentants » seront mis autour de la table « sans délai ».

D'autres sujets pourraient être abordés lors de cette phase de négociation, Laure Darcos ayant appelé de ses vœux « une réouverture des négociations entre auteurs et éditeurs, si possible en notre présence, sur plusieurs demandes exprimées par le Conseil Permanent des Écrivains ». Elle a ainsi cité « le règlement européen sur la liberté des médias, qui pourrait englober l’édition, la clause d’imprévision dans les contrats, la mention d’un éditeur référent [dans le contrat d'édition] ».

La sénatrice Monique de Marco (Gironde, Écologiste - Solidarité et Territoires) aura ajouté un autre sujet à l'ordre du jour, celui de l'intelligence artificielle, par un amendement pour préciser, dans la loi, qu'« [a]ucun contrat d’édition ne peut porter sur un objet créé par le recours à l’intelligence artificielle générative prenant la forme d’un livre ». La sénatrice a retiré cet amendement, considérant que le sujet serait évoqué par l'interprofession.

Monique de Marco a également suggéré de répondre au vide juridique révélé par l'affaire Grasset en introduisant « une clause intuitu personae » au contrat d'édition, laquelle prévoit « qu’est désigné un éditeur référent au moment de la signature du contrat ou que le directeur de la maison d’édition est par défaut réputé être le référent à l’absence de cette mention ». La résiliation du contrat d'édition, à l'initiative de l'auteur, pourrait alors survenir en cas de cessation de fonction de l'éditeur référent, si ce changement porte atteinte à ses intérêts moraux et matériels.

La commission de la culture, par la voix de Laure Darcos, a exprimé un avis défavorable, estimant que la disposition porterait atteinte « à la liberté contractuelle, au droit de propriété, à la liberté de commerce et d’industrie ». Un autre amendement de Monique de Marco, portant sur l'exploitation permanente et suivie et la diffusion commerciale des livres, a aussi été écarté, la commission estimant qu'il imposerait « des obligations lourdes non seulement lors de la mise sur le marché, mais aussi tout au long de la vie du contrat d’édition, ce qui parait disproportionné ».

Le texte adopté par le Sénat est accessible à cette adresse, ou ci-dessous.

Photographie : Laure Darcos, ce mercredi 10 juin, au Sénat (capture d'écran Sénat)

Par Antoine Oury

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