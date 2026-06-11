Lèvres bleu ciel de Coralie Akiyama : Big in Japan

Les lèvres bleu ciel n’est pas un copier-coller de L’auberge espagnole, à travers ces deux étudiants français, Coralie Akiyama dépeint une jeunesse insouciante, prête à toutes les expériences et sensible au langage du corps comme si le plaisir de la chair était lié à l’apprentissage de la langue du pays. Mais ces deux étrangers ne se confrontent qu’aux corps physiques et non au corps de société nippone.

Grâce à quelques rencontres et amitiés, l’autrice invite le lecteur à découvrir l’autre face du Japon, celle de l’humiliation au travail, des rapports difficiles entre conjoints ou collègues, et la pression sociale. La révélation viendra en toute fin du roman, mettant les étudiants face à une cruelle déception et à leur propre ignorance de ce pays avec lequel, ils auront l’impression, de n’avoir créé aucun lien...

Coralie Akiyama vit depuis une dizaine d’années au Japon, ce qui rend ce roman (le deuxième édité par Vibration éditions) valeur de témoignage agrémenté d’une belle et sensuelle écriture : plaisir de la langue nippone, plaisir de la cuisine, plaisir sexuel dont Solène se trouve l’exotique des Japonais, inversion des rôles dans les relations érotiques.

Quant à Clément, passionné de cinéma et de l’œuvre de Chris Marker, il apparaît comme arrogant et prétentieux, archétype du dragueur étranger aux méthodes bien rodées. Si parfois, la différence des cultures peut choquer ou heurter les protagonistes, il demeure une certaine fascination pour ce qui s’apparente à de la nouveauté, chaque mot appris et chaque conquête d’un soir sont des victoires maigres face à la solitude de l’exil. Le Japon est un territoire qui alimente bien des fantasmes qui seront déconstruits au cours de l’année scolaire.

Ce roman est un beau voyage durant lequel, le lecteur appréhendera les plaisirs des sens et découvrira la réalité d’un pays qui attire de plus en plus de touristes et de jeunes Français. Que reste-t-il à la fin de ce voyage ? Des regrets, un certain manque de n’avoir pas tout vu, tout compris, tout exploré, ces deux étudiants ont sans doute vécu leur année Erasmus comme des touristes en voyage organisé : envoûtés par la magie de l’inédit, mais un peu trop en retrait pour goûter à la réalité.

Par Christian Dorsan

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