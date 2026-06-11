Servitude(s) d'Arnaud Garnier : une charge trop lourde à porter

La servitude que nous devons aux autres peut être parfois servile ou violente. Arnaud Garnier, nous convie à un drame annoncé dès l’incipit, mais avant d’arriver à la tragédie, le récit se déploie en plusieurs histoires : celle tout d’abord d’un journaliste alcoolique et divorcé, relégué au service nécrologie de son journal, la fin de vie de Jacques Brel, et un délire collectif mystique meurtrier.

Complexe ? Pas vraiment si on prend séparément ces histoires et si on s’attache aux personnages que l’auteur sait nous rendre sympathiques ou intrigants à l’instar de ces deux Américaines obèses qui œuvrent pour une église obscure (dont on ne saura rien), et qui sèment la haine partout où elles vont en « mission ». Cependant, si l’écriture est soignée, la lecture se compartimente bien en trois récits distincts, comme si l’auteur avait souhaité les réunir à tout prix.

Ainsi, on vit l’épopée forcée du journaliste aux USA à la suite d’une gueule de bois qui lui fait rater sa correspondance, qui doit interviewer Jacques Brel aux Marquises. On le retrouve en Polynésie et son histoire se mue en fuite, puis recommence une nouvelle vie sur une petite île dont chaque habitant porte en eux leur histoire personnelle et collective.

Les vies des uns s’invitent et s’imbriquent dans celles des autres, la servitude est là : un droit de passage inaliénable qui ronge petit à petit la communauté. Seul le Grand Jacques tente de résister aux autres, aux médecins, à la presse, aux traitements contre un crabe qui n’arrête pas de la bouffer de l’intérieur. Et c’est d’un autre crabe, noir celui-ci, qu’il ne faut ni chasser, ni manger dont il est question sur l’île d’Auahi parce qu’il porte en lui, l’âme des défunts.

Laissez-vous dériver sur l’archipel le des Tuamotu et ne vous fiez pas à nonchalance de ses habitants qui masque la dureté de la vie insulaire, le mal fait partie de l’âme humaine que sa naïveté révèle à moins que ça soit la paresse d’y résister.

Par Christian Dorsan

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