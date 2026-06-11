Démocratie culturelle, enseignements et recherche : Isabelle Chardonnier à la direction

Diplômée de Sciences Po Lyon, Isabelle Chardonnier commence sa carrière en tant que directrice de la culture et du tourisme au Puy-en-Velay, avant de se mettre au service, à travers différents postes, de la région Rhône-Alpes.

En 2016, elle est nommée cheffe du département de l'action territoriale au ministère de la Culture, avant de prendre ses fonctions à la tête de la DRAC Bretagne en 2020. Après une reconduction dans l'ouest, elle avait finalement pris la direction de la DRAC Grand Est en début d'année 2025.

Le décret de nomination, cosigné par le président de la République, le Premier ministre et la ministre de la Culture, a été publié au Journal officiel de ce 11 juin 2026. La prise de poste sera effective à partir du 22 de ce même mois.

À cette date, Naomi Pérès, titulaire actuelle du poste, quittera la DGDCER, à sa demande.

Créée le 1er septembre 2025, la direction générale de la démocratie culturelle, des enseignements et de la recherche (DGDCER) vise à garantir la participation et l'accès de tous aux enseignements et à la vie culturels. Elle reprend ainsi l’ensemble des missions de la Délégation générale à la transmission, aux territoires et à la démocratie culturelle (DG2TDC), notamment en matière de démocratie culturelle, d’aménagement culturel du territoire et de culture scientifique, tout en intégrant la gouvernance complète des enseignements supérieur et spécialisés, et de la recherche Culture.

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La création de la DGDCER constituait une évolution majeure dans l’organisation du ministère, avec l'ouverture d'une nouvelle direction. Elle répondait à une volonté de la ministre de la Culture d'alors, Rachida Dati, de redonner de la visibilité et de la cohérence à l’enseignement supérieur et à la recherche Culture. Ce réseau rassemble aujourd’hui près d’une centaine d’écoles, accueillant près de 40.000 étudiants dans les domaines de l’architecture, du paysage, des arts visuels, du design et du spectacle vivant.

En réunissant sous son autorité le pilotage des stratégies nationales de l’enseignement supérieur et de la recherche, la tutelle des écoles nationales supérieures d’architecture, du paysage et du spectacle vivant, l’animation des réseaux d’établissements territoriaux ainsi que le pilotage des enseignements spécialisés, la DGDCER a la responsabilité de conduire une politique plus ambitieuse et mieux coordonnée pour accompagner et former les étudiants, futurs professionnels de la culture, et faire rayonner les enseignements et la recherche artistiques et culturels en pleine coordination avec les directions métiers concernées.

Photographie : illustration, ActuaLitté, CC BY SA 2.0

Par Antoine Oury

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