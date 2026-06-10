Heureux qui, comme Ulysse, a fait un beau voyage

Siméra en Crète. Un vagabondage à cheval est une lecture qui allie ravissement, contemplation et sérénité. Il ne s’y passe rien, entendez par là qu’il ne s’agit pas d’un livre à intrigue, mais suivre la narratrice dans son voyage crétois suffit amplement. Nous sommes en mai 1982.

Notre héroïne a économisé tout l’hiver pour partir deux mois en Crète, y acheter un cheval et partir à l’aventure, à la rencontre des habitants. Travailler de temps en temps, contempler souvent. Je dis héroïne car il me semble qu’il faut une bonne dose de bravoure pour partir seule sur des routes que l’on ne connaît pas.

D’ailleurs, on apprend sans surprise que ses proches s’en sont inquiétés et que les gens qu’elle croisait là-bas lui demandaient souvent si elle n’avait pas peur, au point que c’est finalement cette question qui finit par lui faire peur. Mais, si elle a bien croisé quelques balourds, dans l’ensemble, ce livre raconte surtout une merveilleuse histoire humaine, faite principalement de belles rencontres.

L’autre point essentiel de ce livre est évidemment l’histoire, que dis-je, la complicité, qui va s’installer entre Siméra la jument et notre narratrice. Achetée toute décharnée, la belle Siméra va d’abord être soignée et remise sur pied par notre voyageuse. Puis, petit à petit, s’installe une réelle connivence entre ces deux-là. C’est simplement beau.

Nous refermons ce livre en ayant le sentiment d’avoir fait un beau voyage, un peu tristes aussi de devoir, comme Catherine Sourd, reprendre la route qui mène à une société un peu folle, alors que nous étions si tranquilles dans les paysages crétois à écouter le monde avec elle.



La beauté de ce texte nous emmène simplement ailleurs pour quelque temps, et cela fait un bien fou. À lire, pour s’échapper un peu…