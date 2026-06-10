Avec Les Fantômes de Shearwater, Charlotte McConaghy retrouve le territoire qui traverse ses romans : des personnages fragilisés, un paysage menacé, une intrigue où le vivant pèse autant que les secrets humains. Traduit de l’anglais par Marie Chabin et publié chez Gaïa Actes Sud, le livre conduit vers l’île fictive de Shearwater, au milieu de l’océan Austral. Dominic Salt y vit avec ses trois enfants, Fen, Raff et Orly. Derniers habitants du site, ils gardent une réserve de semences que la montée des eaux menace d’engloutir.

L’arrivée d’une inconnue, échouée sur le rivage après une tempête, rompt l’équilibre de cette famille coupée du continent. Qui est-elle ? Que cherche-t-elle ? Pourquoi les chercheurs ont-ils quitté l’île, et que cachent les Salt derrière leurs silences ? Le roman prend alors la forme d’un huis clos sous tension, où les communications défaillantes, l’isolement et le départ annoncé du navire de ravitaillement resserrent chaque scène. McConaghy sait ménager le suspense, mais elle l’utilise surtout pour sonder la perte, la méfiance et la difficulté de protéger ceux qu’on aime.

La réussite tient à cette alliance entre thriller et roman écologique. Shearwater n’illustre pas abstraitement la catastrophe climatique : l’île se délite sous les vents, l’eau gagne la réserve, les traces des massacres d’animaux rappellent une autre violence faite au monde. Fen plonge auprès des otaries, Raff compose au violon à partir du chant des baleines, Orly conserve la mémoire des graines. À travers les enfants, la nature devient présence active, parfois refuge, parfois menace, jamais simple arrière-plan.

Tout n’y relève pas de la pure élégance, mais l’atmosphère, le rythme et la puissance du décor emportent l’ensemble. McConaghy ne cherche pas le grand discours : elle met des corps dans le froid, des graines dans une chambre forte, des fantômes dans le vent, puis observe ce que la peur fait aux liens familiaux.

Après Migrations et Je pleure encore la beauté du monde, Les Fantômes de Shearwater confirme une œuvre obsédée par ce qui disparaît. Le roman touche quand il relie la survie de l’humanité à des gestes concrets : trier des semences, sauver une inconnue, écouter une baleine, dire enfin la vérité. Dans ce bout du monde battu par les tempêtes, l’avenir tient moins à une certitude qu’à une responsabilité fragile : aimer ce qui reste, sans ignorer que cela aussi peut s’effondrer.