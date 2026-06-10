Qui sont les lauréates et lauréats des prix Babelio 2026 ?

Et de 8 ! En 2026, la Tour Babelio ajoute une brique de plus à son édifice avec la huitième édition de son Prix des lecteurs. Avec déjà 80 livres primés au compteur, le Prix Babelio est l’un des temps forts de l’année sur le site. Pour cette nouvelle sélection de 100 titres, l'équipe a donc à nouveau fait appel aux lecteurs pour dénicher le meilleur des livres parus entre le 1er octobre 2025 et le 1er mai 2026.

Retrouvez ici en un coup d'œil l’ensemble des lauréats de cette huitième édition, suite à la cérémonie de remise des prix du mercredi 10 juin dans les locaux de Babelio à Paris.

Les lauréats 2026 sont les suivants :

Jeunesse : Tes mots sur les murs d’Eve Renard (Rageot)

Littérature étrangère : Les Fantômes de Shearwater de Charlotte McConaghy (Actes Sud, trad. Marie Chabin)

Manga : Mon petit nid douillet de Chiaki Ida (Soleil Manga)

Roman d’amour : Inheritance, tome 1 : La Révolte de la reine de Morgane Moncomble (Hugo Roman)

Littérature française : Le jour où Rose a disparu de Julien Sandrel (HarperCollins)

Imaginaire : Alchemised de SenLinYu (Yra)

Bande dessinée : La Passe-Miroir, tome 1 : Les Fiancés de l’hiver de Christelle Dabos et Vanyda (Gallimard BD)

Polar & Thriller : Love, Mom d'Iliana Xander (Fleuve Noir)

Jeune adulte : Dissidentes, tome 1 de Tosca Noury (Didier Jeunesse)

Non-fiction : Et la joie de vivre de Gisèle Pelicot et Judith Perrignon (Flammarion)

Par Dépêche

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