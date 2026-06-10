Qui sont les lauréates et lauréats des prix Babelio 2026 ?

Pour sa huitième édition, le Prix des lecteurs Babelio a encore été un franc succès avec environ 17.500 votants et plus de 84.000 votes récoltés en deux semaines, pour élire 10 livres lauréats dans 10 genres différents (parmi une sélection de 100 livres au total).
Le 10/06/2026 à 19:00 par Dépêche
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10/06/2026 à 19:00
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Et de 8 ! En 2026, la Tour Babelio ajoute une brique de plus à son édifice avec la huitième édition de son Prix des lecteurs. Avec déjà 80 livres primés au compteur, le Prix Babelio est l’un des temps forts de l’année sur le site. Pour cette nouvelle sélection de 100 titres, l'équipe a donc à nouveau fait appel aux lecteurs pour dénicher le meilleur des livres parus entre le 1er octobre 2025 et le 1er mai 2026.
Retrouvez ici en un coup d'œil l’ensemble des lauréats de cette huitième édition, suite à la cérémonie de remise des prix du mercredi 10 juin dans les locaux de Babelio à Paris.
Les lauréats 2026 sont les suivants :
Jeunesse : Tes mots sur les murs d’Eve Renard (Rageot)
Littérature étrangère : Les Fantômes de Shearwater de Charlotte McConaghy (Actes Sud, trad. Marie Chabin)
Manga : Mon petit nid douillet de Chiaki Ida (Soleil Manga)
Roman d’amour : Inheritance, tome 1 : La Révolte de la reine de Morgane Moncomble (Hugo Roman)
Littérature française : Le jour où Rose a disparu de Julien Sandrel (HarperCollins)
Imaginaire : Alchemised de SenLinYu (Yra)
Bande dessinée : La Passe-Miroir, tome 1 : Les Fiancés de l’hiver de Christelle Dabos et Vanyda (Gallimard BD)
Polar & Thriller : Love, Mom d'Iliana Xander (Fleuve Noir)
Jeune adulte : Dissidentes, tome 1 de Tosca Noury (Didier Jeunesse)
Non-fiction : Et la joie de vivre de Gisèle Pelicot et Judith Perrignon (Flammarion)
Par Dépêche
Contact : depeche@actualitte.com
Paru le 21/01/2026
320 pages
Rageot
16,50 €
Paru le 14/01/2026
384 pages
Actes Sud Editions
23,50 €
Paru le 08/10/2025
128 pages
Soleil Productions
14,95 €
Paru le 04/03/2026
572 pages
Hugo et Compagnie
19,90 €
Paru le 01/10/2025
400 pages
HarperCollins France
20,90 €
Paru le 01/10/2025
925 pages
Hachette
23,00 €
Paru le 28/01/2026
280 pages
Editions Gallimard
28,00 €
Paru le 08/01/2026
416 pages
Fleuve Noir
21,95 €
Paru le 01/10/2025
512 pages
Editions Didier
19,95 €
Paru le 17/02/2026
313 pages
Flammarion
22,50 €
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