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Comment un couple d'historiens a transformé un château en musée de l’imaginaire

Aux Imaginales, les Geekstoriens exposaient des vampires. Mais derrière les coffrets de chasse, les épées de cinéma, les costumes reconstitués et les objets de tournage se dessine une aventure plus vaste : celle de deux historiens et d’une autrice en résidence qui ont fait d’un château isolé des Cévennes un laboratoire de l’imaginaire, où se croisent patrimoine, fantasy, cinéma, littérature et culture matérielle.

Le 10/06/2026 à 18:07 par Hocine Bouhadjera

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Publié le :

10/06/2026 à 18:07

Hocine Bouhadjera

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L’histoire commence dans une file d’attente, devant la buvette des Imaginales. Ou plutôt entre deux files : personne ne sait vraiment laquelle avance, ni dans laquelle il faut s’engouffrer. Nicolas Baptiste engage la conversation. Il explique qu’il est historien, qu’il expose dans un espace un peu à l’écart.

Je lui dis que je suis journaliste. Il me parle alors de vampires, d’objets de cinéma, de musée, de château dans les Cévennes, de collections installées comme dans une caverne d’Ali Baba. Au bout de quelques minutes, l’évidence s’impose : il ne s’agit pas seulement d’une exposition à voir entre deux tables rondes, mais d’une aventure à raconter.

Le fantastique à hauteur d’historien

L’exposition s’intitulait Vampire, cette autre version de moi. Elle était présentée dans le cadre de la 25e édition des Imaginales, à Épinal, où le thème Alter ego ouvrait naturellement la porte aux doubles, aux métamorphoses, aux créatures nocturnes et aux grandes figures du fantastique contemporain. Les vampires y trouvaient donc une place presque évidente : êtres de fiction, mais aussi objets d’histoire, de croyance, de littérature et de cinéma.

C’était la première venue des Geekstoriens aux Imaginales. « On a eu la chance d’être invités par la direction », confie Nicolas Baptiste. Docteur en histoire médiévale, spécialiste de l’arme ancienne et des armures, il forme avec Soline Anthore Baptiste, docteure en histoire moderne spécialiste du vêtement, le cœur de ce projet singulier. À leurs côtés, Maurine Brimau, autrice de fantasy en résidence au château du Cheylard d’Aujac, participe à la médiation, à l’animation et à la vie quotidienne du lieu.

Le festival les avait sollicités autour d’un thème précis : le vampirisme. « Comme on a des collections entre histoire et pop culture, on a ramené des objets de films, des objets de cosplay, des objets qu’on a réalisés nous-mêmes et qu’on a confiés à des artisans. »

L’idée est de montrer ce que la pop culture doit aux musées : une épée de cinéma peut dériver d’une arme conservée dans une collection, un costume fantastique s’inspirer d’un vêtement ancien, un accessoire de fiction reprendre une forme historique. Les Geekstoriens cherchent ces liens, les documentent et, quand l’objet manque, le recréent.

La première utilisation du mot vampire

Le cœur de l’exposition tient dans ce va-et-vient : partir d’un objet, suivre sa circulation, comprendre ce qu’il transporte. Parmi les pièces les plus frappantes, deux coffrets de chasse au vampire. Le premier est lié à Jean-Baptiste de Boyer d’Argens, auteur des Lettres juives, roman épistolaire paru au XVIIIe siècle.

« C’est un auteur très important pour le vampirisme, parce que c’est, on va dire, le père littéraire du mot vampire », nous explique Nicolas Baptiste. « C’est un roman épistolaire, donc on n’est pas loin de Bram Stoker d'ailleurs. Il écrit ces échanges de lettres avec un rabbin, et leur voyage dans l’Europe, surtout de l’Est, où il parle des cas de vampirisme qu’il a rencontrés. »

La question du mot est, elle aussi, une histoire de circulation. Les dictionnaires rattachent vampire à l’allemand Vampir, lui-même emprunté au serbo-croate. Nicolas Baptiste insiste sur le rôle de Boyer d’Argens dans la stabilisation littéraire de cette forme en français : « En tout cas, pour le moment, on n’a pas d’occurrence littéraire plus ancienne que 1736 et son livre. »

Le coffret conservé par les Geekstoriens est présenté comme ayant appartenu à Boyer d’Argens, puis transmis dans sa famille. Nicolas Baptiste le décrit comme « peut-être le coffret de chasse aux vampires le plus historique ».

Un second coffret raconte un autre pan de cette histoire : celui des rituels, de l’exorcisme et de la mise en scène de la peur. « Il appartenait à un prêtre exorciste, qui officiait un peu avant Vatican II, entre les années 50 et 60 », explique l'historien. « Il avait dans son coffret des objets qui faisaient peur, des pistolets, des dagues, des choses comme ça, que lui utilisait pour effrayer les gens qui se disaient possédés, pour discerner les affabulateurs des cas réels. »

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Les « Lettres juives », tome V, à La Haye chez Pierre Paupie, édition originale.

De Dracula à Twilight

L’exposition ne s’arrête pas aux objets anciens. Elle traverse aussi le cinéma et les séries, de Twilight à Blade, d’Entretien avec un vampire au Dracula de Francis Ford Coppola. « On a un peu de tout », résume Nicolas Baptiste. « Des films qui ne sont pas très connus sur le vampirisme, des films très cultes, comme ça toutes les générations peuvent s’identifier. »

Les Geekstoriens ont ainsi ramené des objets liés à des tournages, notamment Blade ou Dracula Untold. Une pièce tient particulièrement à cœur à Nicolas Baptiste : une épée réalisée par Fulvio Del Tin, artisan italien installé près de Venise, dont des armes ont circulé dans des productions historiques ou fantastiques.

Nicolas Baptiste est allé le voir pour lui commander une copie de l’épée visible dans le Dracula de Coppola. « Moi, je voulais qu’il refasse ce qu’il avait fait pour le film. Et il m’a dit : “Mais moi, je n’ai pas travaillé pour le film.” » L’historien lui montre alors des images. L’artisan reconnaît son travail : « Il voit l’objet et il dit : “Mais oui, c’est une épée que j’ai faite.” »

L’explication la plus probable est simple : l’épée aurait été vendue aux États-Unis dans les années 1980, puis intégrée au stock d’accessoires d’une société travaillant pour le cinéma, avant d’être choisie pour le Dracula de Coppola. L’intérêt historique est d’autant plus fort que le modèle dérive d’une arme ancienne conservée au Metropolitan Museum de New York. « Elle est de la fin du XVe siècle et elle correspond à l’époque de Dracula, donc c’est super. »

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Epéc du comte Dracula du film Dracula (Francis Ford Coppola, 1992), fac-similé de l'accessoire de tournage par Fulvio Del Tin (1990-2017)

Le musée, la pop culture et le chaînon manquant

« Nos collections sont conçues de façon à documenter le lien entre le musée et la pop culture », rappelle Nicolas Baptiste. Les objets ne sont pas présentés comme des reliques de fans, mais comme les preuves d’un passage : celui d’une forme historique vers une image populaire.

L’historien prend l’exemple du blaster de Han Solo, inspiré d’une arme existante, le Mauser C96. « Comment ça se fait ? Pourquoi ? Parce qu’il y a un armurier qui va l’utiliser pour un tournage. Et quand on a l’intention de le retrouver, on essaie de retrouver ce lien. »

Quand il manque le lien, comme par exemple la bague de Claudia dans Entretien avec un vampire, ils font refaire l'objet par un artisan. Cette bague en argent permet dans le film de sectionner une veine pour s’abreuver de sang. À côté de ces pièces se trouvent aussi des créations issues du cosplay, parfois imprimées en 3D, reproduisant les armes ou accessoires de personnages de fiction.

La variété est grande, mais l’ensemble reste cohérent. « C’est toujours sur le thème du corps : costume, bijoux, armement. » 

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Portrait présumé d'un vampire du XVIIe siècle au pastel. Portrait posthume du XIXe siècle.

Un château comme laboratoire d’imaginaire

Cette collection n’est pas née dans un musée classique. Le décor est spectaculaire. Sur les hauteurs d’Aujac, il se dresse sur un promontoire entouré de forêts, avec les reliefs cévenols en arrière-plan. Une masse de pierre isolée, posée au-dessus de la vallée, entre chênes, pins, chemins de terre et ciel ouvert. Selon l’angle, le château apparaît tantôt comme une forteresse compacte, tantôt comme un poste d’observation tourné vers les montagnes.

Cette situation n’a rien d’anecdotique. Perché à environ 600 mètres d’altitude, au carrefour du Gard, de la Lozère et de l’Ardèche, le Cheylard d’Aujac dominait un ancien axe de circulation médiéval, le Val Cezarencha. Souvent présenté comme la « sentinelle des Cévennes », c'est un château de surveillance à la base, bâti sur un éperon, dont la position permettait de contrôler les passages entre nord et sud.

Le lieu conserve aussi une singularité rare : le château ne se réduit pas à une ruine isolée. Au pied de ses remparts se maintient un hameau castral, avec ferme, colombier, bergerie, clède et chapelle. De la tour carrée à la tour ronde, l’ensemble raconte plusieurs siècles d’architecture, du Moyen Âge à la Renaissance. 

À la Révolution, le château est vendu comme bien national à la famille Rigal, liée au domaine, qui en assure depuis la préservation. Des campagnes de restauration ont ensuite permis de maintenir à la fois le château et son hameau. Le lieu reste aujourd’hui habité, visité, travaillé, restauré - et désormais traversé par d’autres imaginaires, de la fantasy à Dracula.

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Le Cheylard d’Aujac.

« Un bout de notre cœur est resté là »

Base des Geekstoriens, l’endroit est à la fois réserve, atelier, centre documentaire, espace de résidence et lieu d’événements.

Nicolas Baptiste raconte ce basculement comme une reconstruction professionnelle. « Soline et moi, on travaillait dans la conservation des collections patrimoniales. Moi, j’étais notamment chargé de recherche au Palais Ducal de Venise. Le confinement nous a évidemment contraints à rester en France, qui était notre territoire de résidence. » Après la crise sanitaire, les missions ne sont pas reconduites. « On a dû réinventer nos boulots. »

Le couple disposait déjà de collections constituées pour des expositions sur l’imaginaire et le fantastique. Ces pièces, d’abord liées à une passion, deviennent peu à peu un outil professionnel. « On s’est mis à faire des inventaires professionnels, à collaborer avec d’autres collectionneurs. On a tout mis dans ce château dont on était membres de l’association et, de fil en aiguille, on s’est installés. »

Soline Anthore Baptiste nous raconte l’origine de cette relation au lieu. Il y a dix ans, le couple se rend au château pour expertiser un petit objet métallique trouvé au cours de restaurations. Les propriétaires pensaient à un fragment d’armure. « C'était un élément de harnachement de cheval du XVIIe siècle », explique-t-elle. Mais la visite change tout : « Quand on a rencontré les propriétaires, qu’on a découvert les lieux, les animaux, etc., on n’est en fait jamais repartis du château. Un bout de notre cœur est resté là. »

Le Cheylard d’Aujac devient alors un lieu d’expérimentation. « On y a créé un trône de fer, une réplique du trône de fer de la série, avec nos propres envies d’épées dedans. On y a créé aussi notre gisant interprétatif, notre vision du gisant d’Aragorn. » Fin 2024, Soline et Nicolas Baptiste s’y installent. « Nous avons fini par comprendre que notre place était là, et que c’est depuis ce château que nous voulions rayonner. »

Aujourd’hui, le château accueille des stages, des commandes d’écriture, des événements autour de l’histoire, de la littérature, de la musique ou des arts martiaux historiques européens. « De manière intimiste », précise Soline Anthore Baptiste, le lieu est reculé. « On privilégie la qualité de l’accueil au nombre. On souhaite proposer une expérience riche, humainement et intellectuellement, à tous ceux qui viennent le visiter ou participer aux événements. »

Une autrice en résidence dans la caverne

Lorsque je la croise aux Imaginales, c’est d’abord sa tenue qui retient mon attention. Robe sombre, silhouette élancée, chapeau à voilette : Maurine Brimau semble tout droit sortie d’une photographie de la fin du XIXe siècle. Je la photographie avant de savoir qu’elle fait partie de l’équipe des Geekstoriens, pour les réseaux sociaux d'ActuaLitté.

Elle a reconstitué avec précision un costume de 1887. « Ma tenue est basée sur les patrons relevés par Janet Arnold », assure-t-elle. L'historienne britannique a documenté de nombreux vêtements conservés dans les collections muséales, devenant une référence pour les costumiers et les passionnés de reconstitution historique. « J’ai décidé de me lancer pleinement dans ce projet et de composer une tenue complète, du chapeau jusqu’aux chaussures, en passant par les sous-vêtements. »

Maurine Brimau fait aussi partie de l’aventure du château du Cheylard d’Aujac. « Je me suis fait kidnapper », s'amuse-t-elle. Autrice en résidence, elle participe aujourd’hui à la vie quotidienne du lieu aux côtés de Soline Anthore-Baptiste, Nicolas Baptiste et de la propriétaire du château, Marlène Léautier.

« On aide tous les trois au quotidien pour la médiation, l’animation, mais aussi les travaux et les tâches du quotidien », explique-t-elle. À côté de cette activité, elle travaille, entre autres, comme correctrice et relectrice pour plusieurs maisons d’édition. L’écriture avance dans les interstices : « Quand j’ai quelques minutes, je peux effectivement me mettre à l’écriture de mon roman. »

Son projet relève de la romantasy, ce mélange entre romance et fantasy. Elle tient toutefois à préciser que son récit ne se réduit pas à une histoire sentimentale : « On est vraiment sur un groupe d’amis soudés. Dans cette aventure, des liens se défont. »

Le vampire, une histoire de désir

Si Nicolas Baptiste aborde le vampire par les objets, Soline Anthore Baptiste le raconte depuis une mémoire de lectrice. « Le choix du thème, ça a vraiment fait appel à mon cœur de fangirl », confie-t-elle, non sans humour. « J’avais 13 ans quand j’ai lu Dracula de Bram Stoker. Et je suis tombée amoureuse des vampires. »

Depuis, elle a continué à lire, à regarder films et séries, à suivre les réinterprétations du mythe. « Je n’aime pas toutes les œuvres qui ont été créées. Mais elles ont toutes un intérêt, dans la mesure où elles marquent les spectateurs ou les lecteurs, et où elles disent quelque chose de notre intérêt et de notre inconscient autour du vampire. »

Le vampire traverse les siècles parce qu’il absorbe ce que chaque époque projette sur lui : peur de la mort, désir d’immortalité, fascination sexuelle, angoisse de la contamination, fantasme aristocratique, marginalité romantique, héroïsation de la créature.

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Tenue interprétative de Lestat ressortant du bayou, dans le film Entretien avec un vampire de Neil Jordan (1994), et l'affiche de Blade II.

Habitués aux expositions itinérantes, les Geekstoriens ont trouvé à Épinal un public immédiatement réceptif : lecteurs, fans de fantasy, auteurs, bibliothécaires, responsables de musées et curieux de passage. « C’est une découverte, c’est un super festival, on est ébahis », raconte Nicolas Baptiste. L’exposition, un peu à l’écart, demandait certes aux visiteurs de les trouver, mais les retours sont au rendez-vous : « On a beaucoup de passages, beaucoup de fans. »

Soline Anthore Baptiste connaissait déjà les Imaginales par le prix des bibliothécaires, auquel elle participe comme documentaliste, mais elle n’y avait jamais mis les pieds. « Il y a une offre incroyable, des conférences, des tables rondes. C’est un événement gratuit, qui promeut la lecture, la créativité. »

Ce qui fascine les Geekstoriens n’est peut-être pas tant l’objet que le moment où il change de monde. Quand une arme devient une légende, quand une archive devient un roman, quand un musée devient un décor de cinéma. C’est dans ces passages qu’ils ont choisi de s’installer.

Crédits photo : Nicolas Baptiste, Soline Anthore Baptiste et Maurine Brimau (ActuaLitté, CC BY-SA 2.0)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DOSSIER - À Épinal, les Imaginales célèbrent 25 ans d’imaginaire

Par Hocine Bouhadjera
Contact : hb@actualitte.com

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Entre albums sonores, livres en braille et chorégraphies engagées, la jeunesse a investi la promenade royale du Peyrou. D’un côté, les éditions montpelliéraines Benjamin Médias faisaient entendre Bleu. De l’autre, des élèves du lycée Jules Guesde transformaient le Mur de Berlin en performance dansée, entre peur, résistance et liberté. Deux propositions différentes, mais un même fil : transmettre des émotions, des histoires et une mémoire collective. 

22/05/2026, 14:00

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Le Festival BD de Puteaux voit la vie en Schtroumpf

Les Schtroumpfs envahiront Puteaux les 23 et 24 mai prochains. Pour sa 19e édition, le Festival BD de Puteaux transformera la ville en vaste terrain de jeu consacré au 9e Art, avec une programmation pensée pour tous les publics : dédicaces, expositions, ateliers, animations, concours de dessin et rencontres avec une cinquantaine d’auteurs.

22/05/2026, 11:29

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Montpellier : Marion Fayolle transforme les sentiments en dessins

Alors que les stands prennent place sur l’esplanade du Peyrou et que les affiches de la Comédie du Livre envahissent les rues de Montpellier, l’Espace Dominique Bagouet accueille un univers plus intime. Avec Les Aimants, Marion Fayolle transforme le dessin en langage sensible, entre amour, désir et fragilité des corps.

21/05/2026, 17:54

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Terres de Paroles 2026 : les voix qui feront date

Du 23 au 30 mai 2026, Terres de Paroles place « l’aventure humaine » au centre de sa 15e édition. Dans les jardins de l’abbaye Saint-Georges, à l’Historial Jeanne d’Arc et jusque dans les librairies de Seine-Maritime, le rendez-vous normand déroule une programmation où signatures reconnues, dialogues inédits et formats plus intimes composent une cartographie vivante de la création contemporaine.

21/05/2026, 13:05

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Philippe Spanghero au Salon du livre du Grand Narbonne : écrire avec l’héritage familial

Au fil des mots, le 12e Salon du livre du Grand Narbonne accueillera Philippe Spanghero le samedi 30 mai, pour une rencontre consacrée à l’héritage familial, à la transmission et au poids du nom. L’ancien rugbyman, issu d’une lignée de sportifs, présentera Au nom du clan, publié chez Alisio, lors d’un échange prévu de 16h à 16h45 à l’Espace Rencontres.

20/05/2026, 17:45

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Turin attire 254.000 visiteurs dans son salon

Le Salon international du livre de Turin clôt sa 38e édition avec 254.000 visiteurs, contre 231.000 en 2025. Le bilan confirme une forte mobilisation des jeunes publics, des ventes solides chez plusieurs exposants et une montée en puissance du Centre des droits, tandis que le marché italien reste soutenu par les achats publics des bibliothèques. L’édition 2027 accueillera le catalan et le Latium sur un calendrier fixé mi-mai.

20/05/2026, 16:57

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Voyager sans quitter Caen : ce que prépare le festival Époque 2026

Du 29 au 31 mai 2026, le festival Époque réunira à Caen auteurs, autrices, illustrateurs, essayistes et artistes autour d’un fil rouge : « Partir ». Installé à l’Hôtel de Ville, à l’Abbaye-aux-Hommes et dans plusieurs lieux culturels caennais, le salon entend interroger le départ sous toutes ses formes : exil, voyage, déplacement, fuite, quête intime ou simple échappée par la lecture. Tous les rendez-vous sont gratuits, en accès libre, dans la limite des places disponibles.

20/05/2026, 16:35

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À Palaiseau, Dimension fait dialoguer médiation culturelle et métiers du livre

Du 22 au 23 mai 2026, le salon du livre Dimension, à Palaiseau, accordera une large place à la transmission et à la découverte des professions du secteur éditorial. Autour du thème « La science rencontre la fiction », cette troisième édition multipliera rencontres scolaires, échanges avec des auteurs et ateliers consacrés aux coulisses du livre, dans une volonté d’ancrer davantage encore le festival dans le territoire et auprès des jeunes publics.

20/05/2026, 14:36

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Dix histoires d’enfance au Parc d’attractions littéraires

Le Salon du livre et de la presse jeunesse organise la 12e édition de son Parc d’attractions littéraires au parc Georges-Valbon, à La Courneuve. Conçue avec Marie Desplechin et Magali Le Huche, cette édition s’inscrit dans le cadre de Partir en Livre et de son thème national, « Nos petits et grands Héros ».

20/05/2026, 13:19

Autres articles de la rubrique Sortir

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Face à Amazon, Shein et Temu, Label Emmaüs fête ses 10 ans

Dix ans après sa création, Label Emmaüs veut montrer qu’un autre commerce en ligne reste possible. La première boutique en ligne militante dédiée au réemploi solidaire célébrera son anniversaire le jeudi 18 juin 2026, de 14h à 19h, à l’Académie du Climat, à Paris, avec une journée ouverte aux journalistes, partenaires et au grand public. L’entrée sera gratuite, sur inscription.

08/06/2026, 17:15

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Quand Victor Hugo dessinait cathédrales, châteaux et cités rêvées

Après Victor Hugo Dessins en 2023 et Hugo décorateur, la Maison de Victor Hugo poursuit l’exploration de l’œuvre visuelle de l’écrivain avec Hugo et l’architecture. De la pierre à la plume. L’exposition sera présentée du 11 juin au 22 novembre 2026 à la Maison de Victor Hugo, place des Vosges, à Paris.

08/06/2026, 13:25

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Comics, cuisine et partage : deux rendez-vous à ne pas manquer à Lyon

À la bibliothèque Part-Dieu, ce samedi 6 juin, de 14h à 16h puis de 15h à 17h, deux rendez-vous invitent le public à partager ses passions : d’abord autour des comics, avec un club de lecture dédié à la bande dessinée américaine, puis autour de la cuisine internationale, à l’occasion des 10 ans du Refugee Food Festival. Article tiré de TOPO, le magazine des bibliothèques de Lyon.

04/06/2026, 12:31

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Marcel Aymé et les illustrateurs des Contes du Chat perché retrouvent Montmartre

L’Hôtel Littéraire Marcel Aymé consacre une exposition aux illustrations des Contes du Chat perché, l’un des ensembles les plus célèbres de l’œuvre de Marcel Aymé. Intitulée Marcel Aymé illustré : les Contes du Chat perché, elle est présentée du 1er juin au 20 septembre 2026, au 16 rue Tholozé, à Paris, dans le 18e arrondissement. L’entrée est libre, tous les jours de 10h à 18h.

02/06/2026, 17:49

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Pendant trois semaines, Strasbourg transforme ses librairies en galerie à ciel ouvert

Du 1er au 20 juin 2026, le Rallye du livre revient pour une troisième édition dans l’Eurométropole de Strasbourg. Organisé par la Confédération Interprofessionnelle du Livre – Grand Est, avec le soutien de la Ville de Strasbourg, l’événement associe librairies, maisons d’édition et artistes autour d’un principe simple : faire des vitrines des librairies des œuvres à part entière.

02/06/2026, 16:23

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Tenir debout, d'après le livre de Mélissa Da Costa, bientôt en tournage

Le projet d'adaptation de Tenir debout, le 8e livre de Mélissa Da Costa, se précise. Le long-métrage, réalisé par Stéphanie Pillonca (Enquête Parallèle, Dans de beaux draps), sera en tournage au cours de l'automne et de l'hiver prochains.

02/06/2026, 09:37

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Les Poisons : après Légitime violence, Marc Dugain reprend la caméra

Le romancier et réalisateur Marc Dugain prépare son nouveau film, Les Poisons, dont la sortie est annoncée en 2027. Il mettra en scène la fameuse affaire des poisons, qui a défrayé la chronique à la fin du XVIIe siècle. Il a récemment publié, chez Albin Michel, le récit historique Légitime violence, sur le même sujet.

01/06/2026, 10:44

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Vous connaissez ses images sans connaître son nom : Patrice Garcia s'expose

Aux Imaginales, les mondes imaginaires ne se lisent pas seulement dans les livres. Ils se dessinent, se maquettent, se cherchent, se corrigent, prennent forme sur une feuille avant de devenir décor, personnage, affiche ou plan de cinéma. À la Bibliothèque multimédia intercommunale d’Épinal (Bmi), l’exposition La Lumière à dessein, consacrée à Patrice Garcia, rappelle ce travail souvent invisible : celui de l’artiste qui imagine les images avant qu’elles n’existent.

30/05/2026, 18:22

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Guerre, misère, révolte : Frans Masereel, l’artiste qui dessinait contre son siècle

Après plusieurs heures passées sous les chapiteaux, entre tables rondes, dédicaces et univers imaginaires, une autre aventure attend les visiteurs des Imaginales. Jusqu'au 20 septembre 2026, le musée de l'Image d'Épinal consacre sa grande exposition à Frans Masereel, figure majeure de l'art européen du XXe siècle, aujourd'hui trop méconnue.

29/05/2026, 16:11

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Une famille française, premier long-métrage de l'auteur Nadir Dendoune

Le journaliste, auteur et documentariste Nadir Dendoune prépare le tournage de son premier long-métrage, intitulé Une famille française. Il a déjà réalisé plusieurs documentaires, dont Des figues en avril (2018) et Petits Pas (2021).

29/05/2026, 11:23

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Des chats, des bébés et du kawaii pour célébrer le mignon

Le Louvre-Lens consacrera, du 23 septembre 2026 au 18 janvier 2027, une exposition à un sujet en apparence léger, mais beaucoup plus vaste qu’il n’y paraît : le mignon. Intitulée Trop Mignon ! L’art du bonheur, elle réunira près de 300 œuvres - peintures, sculptures, photographies, vidéos, objets, films, livres et installations - pour interroger la manière dont les images, les formes et les récits produisent de l’attachement, de la tendresse, du réconfort ou du plaisir visuel.

28/05/2026, 18:07

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Federico Garcia Lorca, une philosophe et une anthropologue primés à Cannes 2026

La sélection officielle du Festival de Cannes 2026 a confirmé, une nouvelle fois, la place des textes dans le cinéma contemporain. Parmi les films distingués cette année, deux en proviennent : La bola negra, de Javier Calvo et Javier Ambrossi, et Soudain, de Ryūsuke Hamaguchi.

28/05/2026, 12:41

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Le film de Mia Hansen-Løve sur Mary Wollstonecraft bientôt en tournage

La réalisatrice et scénariste Mia Hansen-Løve consacrera, avec If Love Should Die, un long-métrage à une pionnière féministe, l'écrivain britannique Mary Wollstonecraft. Cette dernière sera incarnée par Renate Reinsve, actrice norvégienne vue dans Julie (en 12 chapitres) (2021) et Valeur sentimentale (2025) de Joachim Trier.

26/05/2026, 11:48

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Alain Della Negra adapte Les Enfants des autres, de Pierric Bailly

Le réalisateur français Alain Della Negra (Bonheur académie, Petit ami parfait) prépare une adaptation du roman Les Enfants des autres, de Pierric Bailly, paru en 2020 aux éditions P.O.L. Le casting s'est ouvert, en amont d'un tournage prévu en Bourgogne.

26/05/2026, 10:32

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Les sorcières sortent des grimoires : quatre rendez-vous pour démêler histoire et mythes

Conférences, arpentage et rencontre croisent histoire, mythes et imaginaires contemporains. À Lyon, quatre rendez-vous en bibliothèque explorent la figure de la sorcière, des procès anciens aux lectures féministes. Article tiré de TOPO, le magazine des bibliothèques de Lyon.

25/05/2026, 12:00

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"La joie de la lutte" : Atlas – Fragments du futur, à Montpellier

Je suis partie à Montpellier avec mon cahier de vacances et l’intention de découvrir des autrices, des artistes, des auteurs, des passionnées, des zélés du livre — ou pas — mais surtout des imaginaires. À la Comédie du livre, la compagnie L’Opératrice et sun/sun éditions présentaient Atlas – Fragments du futur, une performance littéraire, musicale et visuelle en arabe, grec et français autour des « intraduisibles », ces écarts entre les langues où peuvent naître de nouvelles façons de faire commun.

25/05/2026, 11:56

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Ralph Meyer retrace Undertaker à la Galerie Daniel Maghen

La Galerie Daniel Maghen consacre une exposition à Ralph Meyer du 27 mai au 20 juin 2026, après la vente aux enchères organisée autour de son travail en 2025. L’événement réunira des planches originales, des illustrations récentes et des œuvres liées à ses principales séries, avec un temps fort le samedi 30 mai en présence de Ralph Meyer et du sculpteur Christophe Charbonnel.

25/05/2026, 08:01

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Laure Grandbesançon et Emmanuel Guibert parrains de Partir en Livre 2026

La 12e édition de Partir en Livre se tiendra du 17 juin au 19 juillet 2026. Organisée par le Centre national du livre, sous l’impulsion du ministère de la Culture, la manifestation sera portée cette année par Laure Grandbesançon et Emmanuel Guibert, respectivement marraine et parrain de l’événement.

25/05/2026, 07:00

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“Avec du papier, des ciseaux et de la colle, on ne s’ennuie jamais"

Alors que le festival bat son plein et que les stands de dédicaces se remplissent, l’espace jeunesse Nautilus accueille une exposition née d’ateliers scolaires menés avec des élèves. Parmi eux, ceux de l’école élémentaire Saint-Exupéry à Castelnau-le-Lez, accompagnés par l’autrice et illustratrice Nathalie Trovato autour du Petit Prince.

22/05/2026, 17:26

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Les Parisiennes de Kiraz exposées à Paris

Silhouettes fines, espiègles, élégantes, les « Parisiennes » de Kiraz ont fini par composer un peuple à part dans l’imaginaire graphique français. À partir du 6 juin 2026, la Mairie du 6e arrondissement de Paris leur consacre une exposition organisée en partenariat avec le Fonds de dotation Kiraz. 

22/05/2026, 15:35

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Poésie, drag, techno : la nuit littéraire et musicale du Bœuf Monstre

Pour la sortie de sa Revue n°3, Le Bœuf Monstre investira le Café de Paris, au 158 rue Oberkampf, Paris 11e, le 22 mai, de 20h à 5h. Porté par une nouvelle direction, le lieu accueillera une nuit complète mêlant concerts, performances, poésie, drag, spoken word et DJ sets, en partenariat avec le collectif Techno Life.

19/05/2026, 17:33

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Aux frontières du réel : un voyage dans les collections ésotériques de la BmL

Se faire tirer les cartes, lire l’horoscope, faire tourner les tables, utiliser un pendule… Nous avons presque toutes et tous, plus ou moins sérieusement, fait l’expérience de pratiques ésotériques. Jusqu’au 11 juillet, la bibliothèque Part-Dieu accueille une exposition sur les collections ésotériques de la BmL (Bibliothèque municipale de Lyon). Article tiré de TOPO, le magazine des bibliothèques de Lyon.

19/05/2026, 16:53

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George Sand au fil d’une tapisserie contemporaine

La Cité internationale de la tapisserie d’Aubusson prépare « Hommage à George Sand », une commande publique artistique confiée à Françoise Pétrovitch pour les 150 ans de la disparition de l’écrivaine, en 2026. Intitulée George, la tapisserie sera tissée par la Manufacture Robert Four et présentée à Aubusson du 9 juin au 20 septembre 2026. L’œuvre prendra la forme d’un ruban textile autoporté de 23 mètres de long sur 2,15 mètres de haut.

19/05/2026, 11:50

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Tournez Jeunesse ! : des auteurs jeunesse circulent dans les librairies du Sud

Du 15 au 30 mai 2026, l’association Libraires du Sud déploiera une nouvelle édition de « Tournez Jeunesse ! », une tournée consacrée à la littérature jeunesse à travers les librairies indépendantes de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur. Pendant quinze jours, cinq auteurs et illustrateurs iront à la rencontre des lecteurs dans treize librairies partenaires, autour de lectures, d’ateliers créatifs, de dédicaces et de rencontres destinées aux enfants comme aux familles. 

12/05/2026, 17:55

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André Malraux au centre d’une exposition à la Galerie Gallimard

La Galerie Gallimard, située au 30/32 rue de l'université à Paris présentera, du 29 mai au 18 juillet 2026 à Paris, l’exposition « André Malraux, écrivain 1920-1976 ». Organisée avec la Bibliothèque littéraire Jacques-Doucet et les Éditions Gallimard à l’occasion du cinquantenaire de la mort de l’écrivain, elle réunira manuscrits, archives éditoriales, photographies et éditions originales issus des collections des deux institutions.

12/05/2026, 17:09

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Le Théâtre Hébertot ouvre un nouveau chapitre avec une direction collégiale

Le Théâtre Hébertot, l’une des salles historiques du paysage théâtral parisien, change de gouvernance. Situé boulevard des Batignolles, dans le XVIIe arrondissement, le lieu sera désormais piloté par une nouvelle équipe réunissant Caroline Verdu, Alexis Michalik, Benjamin Bellecour et Camille Torre, révèle Le Parisien. Francis Lombrail, qui assurait la direction depuis quatorze ans, restera associé à cette nouvelle organisation.

11/05/2026, 17:53

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Nabil Lahlou, l’insoumis du théâtre et du cinéma marocain, est mort

Le théâtre et le cinéma marocains perdent l’une de leurs figures marquantes. Le dramaturge, metteur en scène et cinéaste Nabil — ou Nabyl — Lahlou est mort le 7 mai 2026, à l’âge de 81 ans. Associé au théâtre intellectuel marocain et à un cinéma d’auteur volontiers critique, il laisse une œuvre traversée par le refus des conventions, l’indépendance artistique et un rapport souvent conflictuel aux institutions culturelles.

11/05/2026, 11:40

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À Rome, le livre devient une exposition entre poésie et IA

Le MACRO, à Rome, ouvre une saison où le livre quitte la vitrine patrimoniale pour devenir matière d’exposition. Autour du Premio Strega, d’Amelia Rosselli, d’Hito Steyerl et de l’art vidéo féminin, le musée relie archives, écoute, intelligence artificielle et images. Un programme qui parle aussi aux éditeurs : il montre comment une œuvre circule désormais entre page, voix, données, scène publique et nouvelles formes de prescription.

08/05/2026, 11:00

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Théâtre national de Strasbourg : Régine Hatchondo entre au conseil d'administration

Seul théâtre national situé hors de Paris, le Théâtre national de Strasbourg, fondé en 1968 sous l'impulsion d'Hubert Gignoux et André Malraux, est placé sous la tutelle du ministère de la Culture. Son conseil d'administration accueille quelques nouveaux membres, dont Régine Hatchondo, la présidente du Centre national du livre (CNL).

07/05/2026, 10:01

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La Calisto ou les mirages du désir : Cavalli au prisme des Lumières

Au Théâtre des Champs-Élysées, le regard hésite d’abord entre la scène où s’éveille la nymphe de Francesco Cavalli et la coupole où se déploient de somptueuses fresques. Ce chef-d’œuvre de l’Art déco, inauguré en 1913, garde un trésor discret : depuis la salle, un simple lever d’yeux découvre un firmament peint, traversé de figures allégoriques et d’harmonies chromatiques, comme une mémoire suspendue des Ballets russes. C’est sous cette voûte d’apparat que Jetske Mijnssen et Sébastien Daucé inscrivent La Calisto dans un clair-obscur de raffinement et de désenchantement.

04/05/2026, 11:01

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À Paris, la nuit s’écrit en images : une autre littérature de la ville

Du 11 juin au 3 octobre 2026, la galerie Roger-Viollet consacre une exposition à la nuit parisienne, en réunissant 70 photographies couvrant la période 1900-1970. Une plongée dans une capitale transformée par l’obscurité, où la lumière artificielle redessine les formes, les rythmes et les récits - et où l’image rejoint, souvent, l’imaginaire littéraire.

30/04/2026, 18:02

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Lenore Kandel en mots et en musique, une voix féminine de la Beat Generation

À la bibliothèque Saint-Jean, Marie Schermesser fera vivre les textes de Lenore Kandel, mercredi 6 mai de 18h30 à 19h30, figure féminine marquante de la Beat Generation. Aux côtés d’Anaïs Petiet et de Félix Gravrand, elle proposera une traversée poétique portée par le chant et les instruments, révélant une œuvre sensuelle, mystique et audacieuse. Article tiré de TOPO, le magazine des bibliothèques de Lyon.

28/04/2026, 14:47

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Le Studio Ghibli réserve un film inédit uniquement à son parc japonais

Le Studio Ghibli présentera le 8 juillet 2026 un court métrage inédit exclusivement au Ghibli Park, près de Nagoya. Réalisé par Goro Miyazaki et Akihiko Yamashita, Une nuit dans la vallée des sorcières sera projeté dans l’Orion, au Grand Entrepôt. L’annonce confirme au passage la bscule dans l'économie de la rareté : associer une œuvre nouvelle à un lieu, à une billetterie et à une expérience de visite.

27/04/2026, 11:49

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Quinzaine des fiertés : la médiathèque du Bachut ouvre son agenda culturel

À la médiathèque du Bachut, l’Après-Midi de la Littérature Queer prendra place samedi 6 juin, de 14 h à 19 h, avec un programme vif tourné vers les lectures, les discussions et les dédicaces. Quatre auteur·ices seront au rendez-vous : Lydie Tabarin, Camille Corcéjoli, Aline Laurent-Mayard et Lucie Bryon. L’événement ouvrira l’agenda culturel de la Quinzaine des fiertés à Lyon. Article tiré de TOPO, le magazine des bibliothèques de Lyon.

24/04/2026, 11:33

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Chien bleu et d'autres titres de L'école des loisirs projetés au cinéma

L'école des loisirs, avec le distributeur Little KMBO, annonce la sortie au cinéma, le 16 septembre prochain, d'un programme d'animation reprenant les esthétiques et les récits de cinq titres emblématiques du catalogue de la maison. Chien bleu, de Nadja, mais aussi La brouille, de Claude Boujon ou encore Clarissa et Septimus, par Amélie Graux, font partie des albums portés à l'écran.

24/04/2026, 09:17

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UNDA : et si certaines de nos peurs ne nous appartenaient pas ?

Qu’importe la forme qu’elles décident de prendre, il y a des histoires qu'on écrit parce qu'on ne peut pas faire autrement. UNDA est de celles-là. « Ceci n'est pas un livre », n’aurait pas pu dire Magritte. C'est un court-métrage… En l’an 2078, Ava, enceinte et rongée par une claustrophobie inexplicable, se soumet à un protocole inédit : plonger dans les strates de sa mémoire génétique pour traquer l’origine d’une peur qui menace désormais son enfant à naître…

23/04/2026, 12:25

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