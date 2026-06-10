Ces voix qui résistent : ces femmes qui parlent et qu’on voudrait faire taire

Lu par Awa Ly, Elles rassemble des portraits de femmes que l’histoire littéraire a souvent laissées dans l’ombre d’un père, d’un frère, d’un mari, parfois d’une créature.

De la Renaissance au XIXe siècle, Woolf conte la vie de femmes qui croisent rois, anarchistes ou philosophes, mais son regard se porte ailleurs : sur c'est le courage avec lequel elles quittent la place qu’on leur assigne pour ouvrir, dans leur élan, des chemins encore inconnus.

Le 4 juin, la mort de Marjane Satrapi, autrice de Persepolis, récit qui avait donné au destin d’une enfant iranienne la portée d’un imaginaire mondial, avait été annoncé. Peu après, l’AFP signalait que la photojournaliste Olympia de Maismont avait été mise à l’honneur au festival Les Femmes s’exposent, du 5 juin au 4 septembre, avec un travail consacré aux mains du cuir au Nigeria.

Dans les deux cas, il s’agit encore de regards féminins qui déplacent le centre : non plus l’histoire racontée par les vainqueurs, mais l’expérience racontée depuis ses voix souvent ignorées.

Dans Elles, Woolf ne plaide pas, elle observe. Son art du portrait devient un outil critique, parce qu’il montre comment une œuvre peut survivre aux hiérarchies qui l’ont longtemps minorée.

La voix d’Awa Ly ne vient pas seulement porter ce classique, elle rend audible les destins de Dorothy Wordsworth, Sara Coleridge, Madame de Sévigné ou Mary Wollstonecraft.

Les écouter aujourd’hui, alors que des femmes sont encore arrêtées pour leur apparence, effacées de l’école, de la rue ou du récit commun, ce n’est pas tirer Woolf vers l’actualité. C’est constater que son regard n’a rien perdu de sa force.

On écoutera ci-dessous un extrait du livre, lu par Awa Ly.

Crédits photo : Pixabay, CC0

Par Samantha Trapier

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