Droits d'auteur : le ministère de la Culture ouvre un chantier sur la durée de cession

Au Sénat, ce mercredi 10 juin, la discussion en séance publique de la proposition de loi sur le contrat d'édition, portée par Laure Darcos (Essonne, Les Indépendants - République et Territoires) et Sylvie Robert (Ille-et-Vilaine, Socialiste, Écologiste et Républicain), a été l'occasion pour Catherine Pégard de positionner le ministère sur un sujet d'ampleur. La durée de cession des droits d'exploitation d'une œuvre préoccupe en effet les auteurs, notamment après les secousses de l'affaire Grasset.
Le 11/06/2026 à 09:49 par Antoine Oury
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11/06/2026 à 09:49
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Pouvait-on espérer grand-chose de la part du ministère de la Culture de Catherine Pégard ? Protégée par Emmanuel Macron à la tête du Château de Versailles, arrivée alors que la fin de règne du président de la République est particulièrement douloureuse pour la culture, son passage rue de Valois semblait destiné au calme plat.
L'initiative parlementaire des sénatrices Laure Darcos et Sylvie Robert, une proposition de loi commune relative au contrat d'édition, visant à favoriser les meilleures pratiques entre les acteurs des filières du livre et de l’œuvre musicale et portant simplification de l’exception au droit d’auteur pour les personnes en situation de handicap, a finalement rebattu les cartes.
Ce mercredi 10 juin, lors de la séance publique au Sénat, la sénatrice Sylvie Robert a déposé un amendement visant à réduire la durée du contrat de cession de droits à 10 ans, contre 70 ans après la mort de l'auteur actuellement, autant que la protection intellectuelle d'une œuvre — laquelle entre ensuite dans le domaine public.
Cette durée conséquente de cession est appliquée dans une dizaine de pays européens, dont l'Autriche, la Finlande, la France, l'Allemagne, les Pays-Bas ou le Portugal. À l'inverse, un plus grand nombre de pays ont fixé des durées allant de 5 à 20 ans, comme en Bulgarie, Croatie, Italie, Norvège, Pologne, Roumanie, Espagne, Suède ou Turquie.
« Il s'agit d'une sorte de clause de revoyure, qui s'effectue à la demande de l’auteur », nous précise Sylvie Robert, à l'origine de cet amendement. Son dépôt intervenait pour interpeler la ministre sur le sujet « et lui demander de prendre l'engagement, en séance, de mettre autour de la table les auteurs et les éditeurs, très rapidement, avant le passage de notre proposition de loi devant l'Assemblée nationale ».
Cette demande d'une réduction de la durée de cession avait resurgi à l'occasion de l'affaire Grasset. Le Conseil Permanent des Écrivains (CPE) avait ainsi invité les pouvoirs publics, dans une tribune, à réduire cette durée « à 10 ans maximum renouvelable, comme cela se pratique déjà dans certains groupes d’édition français ».
Avec cet amendement d'appel, Sylvie Robert entendait interpeler la ministre, afin d'obtenir un engagement formel de sa part quant à des négociations interprofessionnelles sur le sujet. Catherine Pégard y a répondu en soulignant que « [l]e gouvernement considère que le bornage par la loi de la durée de cession des droits d’exploitation d’une œuvre par le contrat d’édition ne saurait être examiné sans une réflexion approfondie sur l’équilibre de la création et sur les différents types d’œuvres auxquelles une durée indifférenciée semble peu susceptible de convenir ». Notons que la sénatrice Monique de Marco (Gironde, Écologiste - Solidarité et Territoires) portait elle aussi un amendement sur le sujet.
La rapporteure du texte, Laure Darcos, qui a travaillé sur celui-ci avec Sylvie Robert, a noté que « de nombreux éditeurs sont encore attachés à cette pratique et à la dimension très patrimoniale des catalogues qui en résulte, avec une forte identification de certains auteurs célèbres à la maison d’édition qui les publie ». Notant que la durée actuelle de cession est néanmoins « excessive », elle invite elle aussi à des négociations interprofessionnelles en appuyant la demande sa collègue, malgré un avis défavorable sur son amendement et celui de Monique de Marco.
La ministre de la Culture a, sans surprise, rejeté l'amendement de Sylvie Robert, mais s'est toutefois emparée du sujet : « Sur ce sujet comme sur beaucoup d’autres qui préoccupent le monde du livre, je voudrais encourager, accompagner, susciter la réflexion la plus exhaustive. Je continuerai donc de participer aux échanges avec les professionnels et leurs représentants et pour cela, je leur proposerai sans délai un calendrier de travail. »
À LIRE - Affaire Grasset : Laure Darcos et Sylvie Robert avancent une “clause de confiance”
La sénatrice Sylvie Robert, reprenant la parole, a souligné que ces négociations devaient s'ouvrir « sans délai », puisque le sujet doit être intégré à la proposition de loi avant son passage devant l'Assemblée nationale. Celui-ci devrait avoir lieu avant l'automne, en raison de la procédure accélérée engagée par le gouvernement sur le texte. Après le passage à l'Assemblée nationale interviendrait une commission mixte paritaire, dont le travail pourrait déboucher sur une promulgation.
La ministre s'étant engagée, Sylvie Robert a donc retiré son amendement — Monique de Marco a fait de même. Les négociations entre auteurs et éditeurs pourront aboutir sur une durée supérieure à 10 ans, « qui peut être de 15 ou 20 ans », nous précise Sylvie Robert.
Le ministère de la Culture doit désormais organiser cette négociation entre auteurs et éditeurs, et Syvie Robert, comme Laure Darcos, prévient d'ores et déjà la locataire de la rue de Valois : « Si cette négociation n'a pas abouti à l'automne, des députés voudront sans doute faire un amendement de durée de cession moindre. »
Photographie : Catherine Pégard, au Sénat, ce mercredi 10 juin 2026 (capture d'écran Sénat)
Par Antoine Oury
Contact : ao@actualitte.com
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Depuis plusieurs années, les libraires ont le sentiment de se trouver devant une montagne d'ouvrages à lire et, mieux encore étant donné leur métier, à vendre. Ce n'était pas qu'une impression : une étude, présentée à l'occasion des Rencontres nationales de la librairie, révèle que le nombre de titres publiés a augmenté de 57 % en un quart de siècle. De nouveaux éditeurs sont entrés sur le marché, certes, mais les plus grandes structures participent largement à l'emballement.
08/06/2026, 08:32
En croisant les sujets de la surproduction, de la concentration éditoriale et de la situation économique délicate des librairies, la prédation de Vincent Bolloré et d'autres milliardaires sur le secteur du livre surgit rapidement. L'historienne Laure Murat, professeure à l’université de Californie à Los Angeles, est intervenue dans le cadre des Rencontres nationales de la librairie pour rappeler, notamment, des « fondamentaux matérialistes », à commencer par la « possession des moyens de production ».
07/06/2026, 16:53
ETUDE - La Fill publie la première étude économique d’ampleur consacrée aux librairies rurales. Elle raconte des lieux indispensables, engagés, souvent récents, mais soumis à une économie très tendue. En parallèle, le bilan 2025 du CNL, marqué par davantage de fermetures que d’ouvertures, rappelle une évidence : la campagne attire encore les projets de librairie, mais le modèle reste fragile.
07/06/2026, 16:30
ETUDE - Acteurs essentiels du maillage culturel, les libraires ruraux tiennent une place bien plus vaste que leur seul poids économique. Mais derrière les ouvertures récentes, les animations locales et le lien avec écoles ou médiathèques, les chiffres de la Fill et du CNL révèlent un modèle sous forte tension : faible rentabilité, logistique fragile, stocks lourds et rémunérations trop souvent sacrifiées.
07/06/2026, 16:00
La situation économique et financière délicate des librairies indépendantes préoccupe, aux Rencontres nationales de la librairie, qui se déroulent à Rennes ces 7 et 8 juin. Le Syndicat de la librairie française, afin de renforcer le soutien aux commerces, mais aussi aux maisons d'édition et aux auteurices, propose d'instaurer une taxe sur les revenus des grands acteurs du livre, qu'il s'agisse de groupes éditoriaux ou de plateformes de vente. Le Syndicat national de l'édition n'est pas des plus enthousiastes.
07/06/2026, 15:30
Les groupes éditoriaux aux revenus les plus élevés ont-ils d'ores et déjà échappé à une taxe sur leur chiffre d'affaires ? Alors que s'évoque l'idée d'une taxe sur les grands acteurs du livre, poussée par le Syndicat de la librairie française, le Centre national du livre envisagerait, d'après son directeur général, de viser uniquement les plateformes de vente en ligne.
07/06/2026, 13:22
Les Rencontres nationales de la librairie, à Rennes, s'annonçaient particulièrement revendicatives. Le Syndicat de la librairie française avait en effet réclamé, il y a quelques jours, une taxe sur les revenus des grands acteurs du livre, afin de renforcer les maillons les plus faibles de la chaine. La présidente de l'organisation patronale, Alexandra Charroin-Spangenberg, a livré un discours d'ouverture sur le même mode, direct et combatif.
07/06/2026, 12:40
L’artiste et designer française Maureen Desnos repense l’architecture et le design par le prisme de l’absurde avec Objectropolis. Ce carnet de recherche graphique explore divers lieux du quotidien. Pour chaque univers, la ligne claire impose sa rigueur : l’architecture, le mobilier urbain et d’intérieur sont entièrement façonnés par le détournement d’objets, jusqu’à la création d’un objet hybride répondant à une problématique précise.
07/06/2026, 11:00
Cette édition augmentée propose une nouvelle manière de lire qui vous permettra de (re)découvrir ce grand « road movie » avec des nouveaux médias et, en plus, une nouvelle intrigue secondaire intégrée au texte de Jules Verne sous la forme de scènes audio complémentaires. Le tout accessible en scannant des QR codes au fil des pages.
07/06/2026, 10:30
La Publishers Association chiffre à 7,4 milliards de livres sterling les revenus de l’édition britannique en 2025, un sommet historique. L’export, l’édition académique, la fiction et l’audio numérique portent la progression, tandis que le papier demeure central dans le grand public. Le bilan éclaire un marché moins dépendant de ses seules ventes nationales que de sa circulation internationale, mais aussi plus sensible aux formats, aux droits et aux revenus de recherche, dans un paysage imprimé plus contrasté.
06/06/2026, 20:28
C’est lors d’une randonnée itinérante que Coline Peyrony a eu l’idée de créer « Par les chemins », une bande-dessinée et guide sur la randonnée et le bivouac en solo. En réunissant des conseils pratiques, des anecdotes réellement vécues, ainsi que des passages contemplatifs, poétiques ou engagés, l’autrice espère une chose : que cette BD vous donnera envie de partir à l’aventure !
06/06/2026, 11:00
Après plus de dix années de développement, d’écriture et d’autoédition, l’autrice indépendante Pauline Melin achève enfin sa trilogie de fantasy politique « Sous l’Œil Oudjat » avec la sortie de son dernier tome, « Le Revers de la Gloire ». Inspirée de l’Égypte ptolémaïque, la saga mêle intrigues de pouvoir, conflits politiques, personnages moralement gris et guerre de succession dans un univers sombre où chaque décision a un prix.
06/06/2026, 10:30
Top Articles“Je suis plus français que toi, parce que moi, j’ai choisi” : dans les allées de Passeurs de Livres Lionnel Astier : “Tout ce qui leur restait, c’était la parole” Erri De Luca : “Je suis sioniste”, “pas de génocide à Gaza”, parole contraire et géométrie variable ? Partir à l'aventure en suivant l'itinéraire du livre de la première femme prix Nobel de littérature
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