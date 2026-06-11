Droits d'auteur : le ministère de la Culture ouvre un chantier sur la durée de cession

Pouvait-on espérer grand-chose de la part du ministère de la Culture de Catherine Pégard ? Protégée par Emmanuel Macron à la tête du Château de Versailles, arrivée alors que la fin de règne du président de la République est particulièrement douloureuse pour la culture, son passage rue de Valois semblait destiné au calme plat.

L'initiative parlementaire des sénatrices Laure Darcos et Sylvie Robert, une proposition de loi commune relative au contrat d'édition, visant à favoriser les meilleures pratiques entre les acteurs des filières du livre et de l’œuvre musicale et portant simplification de l’exception au droit d’auteur pour les personnes en situation de handicap, a finalement rebattu les cartes.

Ce mercredi 10 juin, lors de la séance publique au Sénat, la sénatrice Sylvie Robert a déposé un amendement visant à réduire la durée du contrat de cession de droits à 10 ans, contre 70 ans après la mort de l'auteur actuellement, autant que la protection intellectuelle d'une œuvre — laquelle entre ensuite dans le domaine public.

Cette durée conséquente de cession est appliquée dans une dizaine de pays européens, dont l'Autriche, la Finlande, la France, l'Allemagne, les Pays-Bas ou le Portugal. À l'inverse, un plus grand nombre de pays ont fixé des durées allant de 5 à 20 ans, comme en Bulgarie, Croatie, Italie, Norvège, Pologne, Roumanie, Espagne, Suède ou Turquie.

« Il s'agit d'une sorte de clause de revoyure, qui s'effectue à la demande de l’auteur », nous précise Sylvie Robert, à l'origine de cet amendement. Son dépôt intervenait pour interpeler la ministre sur le sujet « et lui demander de prendre l'engagement, en séance, de mettre autour de la table les auteurs et les éditeurs, très rapidement, avant le passage de notre proposition de loi devant l'Assemblée nationale ».

Cette demande d'une réduction de la durée de cession avait resurgi à l'occasion de l'affaire Grasset. Le Conseil Permanent des Écrivains (CPE) avait ainsi invité les pouvoirs publics, dans une tribune, à réduire cette durée « à 10 ans maximum renouvelable, comme cela se pratique déjà dans certains groupes d’édition français ».

Des négociations « sans délai »

Avec cet amendement d'appel, Sylvie Robert entendait interpeler la ministre, afin d'obtenir un engagement formel de sa part quant à des négociations interprofessionnelles sur le sujet. Catherine Pégard y a répondu en soulignant que « [l]e gouvernement considère que le bornage par la loi de la durée de cession des droits d’exploitation d’une œuvre par le contrat d’édition ne saurait être examiné sans une réflexion approfondie sur l’équilibre de la création et sur les différents types d’œuvres auxquelles une durée indifférenciée semble peu susceptible de convenir ». Notons que la sénatrice Monique de Marco (Gironde, Écologiste - Solidarité et Territoires) portait elle aussi un amendement sur le sujet.

La rapporteure du texte, Laure Darcos, qui a travaillé sur celui-ci avec Sylvie Robert, a noté que « de nombreux éditeurs sont encore attachés à cette pratique et à la dimension très patrimoniale des catalogues qui en résulte, avec une forte identification de certains auteurs célèbres à la maison d’édition qui les publie ». Notant que la durée actuelle de cession est néanmoins « excessive », elle invite elle aussi à des négociations interprofessionnelles en appuyant la demande sa collègue, malgré un avis défavorable sur son amendement et celui de Monique de Marco.

La ministre de la Culture a, sans surprise, rejeté l'amendement de Sylvie Robert, mais s'est toutefois emparée du sujet : « Sur ce sujet comme sur beaucoup d’autres qui préoccupent le monde du livre, je voudrais encourager, accompagner, susciter la réflexion la plus exhaustive. Je continuerai donc de participer aux échanges avec les professionnels et leurs représentants et pour cela, je leur proposerai sans délai un calendrier de travail. »

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La sénatrice Sylvie Robert, reprenant la parole, a souligné que ces négociations devaient s'ouvrir « sans délai », puisque le sujet doit être intégré à la proposition de loi avant son passage devant l'Assemblée nationale. Celui-ci devrait avoir lieu avant l'automne, en raison de la procédure accélérée engagée par le gouvernement sur le texte. Après le passage à l'Assemblée nationale interviendrait une commission mixte paritaire, dont le travail pourrait déboucher sur une promulgation.

La ministre s'étant engagée, Sylvie Robert a donc retiré son amendement — Monique de Marco a fait de même. Les négociations entre auteurs et éditeurs pourront aboutir sur une durée supérieure à 10 ans, « qui peut être de 15 ou 20 ans », nous précise Sylvie Robert.

Le ministère de la Culture doit désormais organiser cette négociation entre auteurs et éditeurs, et Syvie Robert, comme Laure Darcos, prévient d'ores et déjà la locataire de la rue de Valois : « Si cette négociation n'a pas abouti à l'automne, des députés voudront sans doute faire un amendement de durée de cession moindre. »

Photographie : Catherine Pégard, au Sénat, ce mercredi 10 juin 2026 (capture d'écran Sénat)

Par Antoine Oury

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