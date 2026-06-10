Vivendi décidé à ne pas se laisser mordre par l'Europe

Vivendi contestera devant la Cour de justice de l’Union européenne l’arrêt rendu le 3 juin par le Tribunal de l’Union européenne dans le dossier Lagardère. Le groupe insiste : cette décision ne constitue pas une sanction et ne préjuge pas de la procédure ouverte par Bruxelles sur les conditions de la prise de contrôle.
Le 10/06/2026 à 11:56 par Clément Solym
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10/06/2026 à 11:56
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Vivendi poursuit la bataille judiciaire autour du dossier Lagardère. Dans un communiqué publié le 9 juin, le groupe annonce qu’il formera un recours devant la Cour de justice de l’Union européenne, après le rejet, par le Tribunal de l’Union européenne, de sa contestation d’une demande de renseignements de la Commission européenne.
Le 3 juin, le Tribunal a estimé que l’illégalité de cette demande n’était pas établie. Vivendi prend soin de préciser que l’arrêt « ne prononce pas de sanction » et « ne préjuge pas de l’issue de la procédure au fond » engagée par Bruxelles à propos de la prise de contrôle de Lagardère.
Le groupe rappelle aussi que la Cour de justice de l’Union européenne lui avait donné raison, le 11 avril 2024, dans un précédent épisode procédural l’opposant au Tribunal et à la Commission. Vivendi affirme désormais vouloir « faire valoir ses droits » et obtenir sa « mise hors de cause définitive ».
ENQUÊTE - Bolloré, Vivendi, Hachette : une affaire de contrôle
L’affaire s’inscrit dans le prolongement du rachat de Lagardère, maison mère de Hachette Livre, par Vivendi. La Commission européenne avait autorisé l’opération en juin 2023, sous conditions. Pour répondre aux inquiétudes de Bruxelles, Vivendi avait notamment dû céder Editis ainsi que le magazine Gala. L’exécutif européen redoutait alors un affaiblissement de la concurrence dans l’édition francophone et la presse magazine.
La procédure encore en cours porte sur un possible contrôle anticipé de Lagardère par Vivendi avant l’autorisation définitive de l’opération, pratique connue sous le nom de « gun jumping ». En juillet 2025, la Commission avait adressé au groupe une communication des griefs, étape contradictoire qui expose les soupçons du régulateur sans établir d’infraction.
Le revers du 3 juin concerne donc les pouvoirs d’enquête de la Commission, et non le fond du dossier. Vivendi conteste la portée des documents réclamés par Bruxelles, dans une procédure où restent en jeu les conditions de son rapprochement avec Lagardère, acteur central de l’édition avec Hachette Livre. Aucune sanction n’a été prononcée à ce stade.
Crédits image : GKRafly7, CC BY-SA 4.0
Par Clément Solym
Contact : cs@actualitte.com
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Les Rencontres nationales de la librairie, à Rennes, s'annonçaient particulièrement revendicatives. Le Syndicat de la librairie française avait en effet réclamé, il y a quelques jours, une taxe sur les revenus des grands acteurs du livre, afin de renforcer les maillons les plus faibles de la chaine. La présidente de l'organisation patronale, Alexandra Charroin-Spangenberg, a livré un discours d'ouverture sur le même mode, direct et combatif.
07/06/2026, 12:40
L’artiste et designer française Maureen Desnos repense l’architecture et le design par le prisme de l’absurde avec Objectropolis. Ce carnet de recherche graphique explore divers lieux du quotidien. Pour chaque univers, la ligne claire impose sa rigueur : l’architecture, le mobilier urbain et d’intérieur sont entièrement façonnés par le détournement d’objets, jusqu’à la création d’un objet hybride répondant à une problématique précise.
07/06/2026, 11:00
Cette édition augmentée propose une nouvelle manière de lire qui vous permettra de (re)découvrir ce grand « road movie » avec des nouveaux médias et, en plus, une nouvelle intrigue secondaire intégrée au texte de Jules Verne sous la forme de scènes audio complémentaires. Le tout accessible en scannant des QR codes au fil des pages.
07/06/2026, 10:30
La Publishers Association chiffre à 7,4 milliards de livres sterling les revenus de l’édition britannique en 2025, un sommet historique. L’export, l’édition académique, la fiction et l’audio numérique portent la progression, tandis que le papier demeure central dans le grand public. Le bilan éclaire un marché moins dépendant de ses seules ventes nationales que de sa circulation internationale, mais aussi plus sensible aux formats, aux droits et aux revenus de recherche, dans un paysage imprimé plus contrasté.
06/06/2026, 20:28
Bernadette Chirac, morte à 93 ans, ne laisse pas une œuvre littéraire, mais un vrai sillage éditorial. De son livre d’entretiens chez Plon aux biographies politiques qui ont relu son rôle, l’ancienne première dame s’est imposée comme personnage de librairie. Son action caritative croise aussi, plus discrètement, l’histoire des bibliothèques à l’hôpital.
06/06/2026, 12:38
C’est lors d’une randonnée itinérante que Coline Peyrony a eu l’idée de créer « Par les chemins », une bande-dessinée et guide sur la randonnée et le bivouac en solo. En réunissant des conseils pratiques, des anecdotes réellement vécues, ainsi que des passages contemplatifs, poétiques ou engagés, l’autrice espère une chose : que cette BD vous donnera envie de partir à l’aventure !
06/06/2026, 11:00
Après plus de dix années de développement, d’écriture et d’autoédition, l’autrice indépendante Pauline Melin achève enfin sa trilogie de fantasy politique « Sous l’Œil Oudjat » avec la sortie de son dernier tome, « Le Revers de la Gloire ». Inspirée de l’Égypte ptolémaïque, la saga mêle intrigues de pouvoir, conflits politiques, personnages moralement gris et guerre de succession dans un univers sombre où chaque décision a un prix.
06/06/2026, 10:30
Top Articles“Je suis plus français que toi, parce que moi, j’ai choisi” : dans les allées de Passeurs de Livres Lionnel Astier : “Tout ce qui leur restait, c’était la parole” Erri De Luca : “Je suis sioniste”, “pas de génocide à Gaza”, parole contraire et géométrie variable ? Partir à l'aventure en suivant l'itinéraire du livre de la première femme prix Nobel de littérature
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