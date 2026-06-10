Vivendi décidé à ne pas se laisser mordre par l'Europe

Vivendi poursuit la bataille judiciaire autour du dossier Lagardère. Dans un communiqué publié le 9 juin, le groupe annonce qu’il formera un recours devant la Cour de justice de l’Union européenne, après le rejet, par le Tribunal de l’Union européenne, de sa contestation d’une demande de renseignements de la Commission européenne.

Le 3 juin, le Tribunal a estimé que l’illégalité de cette demande n’était pas établie. Vivendi prend soin de préciser que l’arrêt « ne prononce pas de sanction » et « ne préjuge pas de l’issue de la procédure au fond » engagée par Bruxelles à propos de la prise de contrôle de Lagardère.

Le groupe rappelle aussi que la Cour de justice de l’Union européenne lui avait donné raison, le 11 avril 2024, dans un précédent épisode procédural l’opposant au Tribunal et à la Commission. Vivendi affirme désormais vouloir « faire valoir ses droits » et obtenir sa « mise hors de cause définitive ».

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L’affaire s’inscrit dans le prolongement du rachat de Lagardère, maison mère de Hachette Livre, par Vivendi. La Commission européenne avait autorisé l’opération en juin 2023, sous conditions. Pour répondre aux inquiétudes de Bruxelles, Vivendi avait notamment dû céder Editis ainsi que le magazine Gala. L’exécutif européen redoutait alors un affaiblissement de la concurrence dans l’édition francophone et la presse magazine.

La procédure encore en cours porte sur un possible contrôle anticipé de Lagardère par Vivendi avant l’autorisation définitive de l’opération, pratique connue sous le nom de « gun jumping ». En juillet 2025, la Commission avait adressé au groupe une communication des griefs, étape contradictoire qui expose les soupçons du régulateur sans établir d’infraction.

Le revers du 3 juin concerne donc les pouvoirs d’enquête de la Commission, et non le fond du dossier. Vivendi conteste la portée des documents réclamés par Bruxelles, dans une procédure où restent en jeu les conditions de son rapprochement avec Lagardère, acteur central de l’édition avec Hachette Livre. Aucune sanction n’a été prononcée à ce stade.

Crédits image : GKRafly7, CC BY-SA 4.0

Par Clément Solym

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