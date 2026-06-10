Grand Prix des Lectrices ELLE 2026 : qui sont les lauréats ?

Créé en 1970, le Grand Prix des Lectrices ELLE récompense chaque année des ouvrages dans trois catégories principales : fiction, non-fiction et policier. Le magazine a ensuite créé, en 2021, un Grand Prix de la BD, confié lui aussi à un jury de lectrices.

Pour cette édition 2026, le prix s’élargissait également aux beaux livres avec le Prix de l’Invitation au voyage, parrainé par Volvo Car France. Cette nouvelle catégorie mettait en avant des ouvrages illustrés liés à l’évasion, à la découverte et à l’émotion visuelle.

En fiction, Charlotte McConaghy est récompensée pour Les Fantômes de Shearwater, publié chez Actes Sud/Gaïa dans une traduction de Marie Chabin. L’autrice australienne poursuit dans ce roman son exploration des liens entre humains, territoires, deuil et catastrophe écologique.

Le livre se déroule sur une île isolée de l’océan Austral. Dominic Salt et ses trois enfants y veillent sur une ancienne station scientifique abritant une banque mondiale de graines, dans un monde marqué par la montée des eaux et l’effondrement des repères. L’arrivée d’une femme échouée sur le rivage fait remonter secrets familiaux et questions de survie. À la croisée du thriller, du roman écologique et du drame familial, Les Fantômes de Shearwater avait déjà été couronné par le Prix des Libraires 2026 dans la catégorie roman étranger.

Le prix de non-fiction revient à Pauline Chanu pour Sortir de la maison hantée. Comment l’hystérie continue d’enfermer les femmes, publié aux éditions La Découverte. Journaliste et documentariste, elle y interroge la persistance d’un mot que l’on croit volontiers relégué à l’histoire médicale.

Le diagnostic d’hystérie a disparu des classifications psychiatriques, mais Pauline Chanu montre que ses effets demeurent dans les imaginaires, les institutions et les manières de disqualifier la parole des femmes. L’essai relie histoire médicale, violences institutionnelles, justice, psychiatrie et enjeux féministes contemporains. Avec ce premier ouvrage, l’autrice prolonge un travail déjà mené dans le documentaire radiophonique, notamment autour de l’histoire de l’hystérie, de Sylvia Plath ou des féminicides.

Dans la catégorie policier, Mathilde Beaussault est distinguée pour La Colline, publié au Seuil dans la collection Cadre noir. Après Les Saules, qui lui avait valu le Grand Prix de littérature policière 2025, l’autrice confirme sa place dans le roman noir français.

La Colline s’ouvre sur la découverte d’un nouveau-né vivant dans un container à ordures, dans une cité de Rennes. Quelques étages plus haut, une adolescente de 17 ans, Monroe, se vide de son sang. Le roman déroule alors une histoire familiale, sociale et intime, où la violence du réel se mêle à une écriture chorale.

Le Grand Prix de la BD ELLE revient à Detroit Roma, d’Elene Usdin et Boni, publié chez Sarbacane. L’album figurait parmi les quinze titres sélectionnés pour cette cinquième édition du prix BD, départagés par un jury de 25 lectrices.

Dans Detroit Roma, deux jeunes filles traversent une Amérique en déclin à bord d’une vieille Ford Galaxy. De Detroit à Rome, en Géorgie, leur trajectoire devient un road trip intime, traversé par les questions de filiation, de mémoire et de secrets familiaux. Le livre s’est déjà imposé comme l’un des albums marquants de l’année, remarqué pour son ambition graphique et narrative.

Avant la remise du prix BD, Catherine Robin a rendu hommage à Marjane Satrapi. L’autrice de Persepolis, figure majeure de la bande dessinée contemporaine et de la liberté d’expression, est morte le 4 juin 2026, à l’âge de 56 ans.

Le Prix de l’Invitation au voyage, nouvelle distinction consacrée aux beaux livres, revient à Matthieu Ricard pour Lumière, publié chez Allary Éditions. Moine bouddhiste, auteur, photographe et fondateur de projets humanitaires, Matthieu Ricard y rassemble près de 90 photographies inédites.

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L’ouvrage se présente comme une traversée méditative du spectre lumineux, de l’infiniment grand à l’infiniment petit. Les paysages, les visages et les matières y composent une exploration à la fois photographique et spirituelle.

En 2025, la 56e édition du Grand Prix des Lectrices et de la BD ELLE avait distingué Jérôme Chantreau dans la catégorie fiction pour L’Affaire de la rue Transnonain (La Tribu), Adèle Yon en non-fiction pour Mon vrai nom est Elisabeth (Éditions du Sous-Sol), Liz Moore dans la catégorie policier pour Le Dieu des bois (Buchet-Chastel), ainsi que Luz, lauréat du Grand Prix de la BD avec Deux filles nues (Albin Michel).

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Crédits photo : Charlotte McConaghy (© Emma Daniels, Actes Sud)

Par Hocine Bouhadjera

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