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L'héritage de Soledad

Elsa Olaizola

L’héritage de Soledad, d’Elsa Olaizola, publié aux éditions Lattès, figure dans la première sélection — liste longue — du Prix Lumière d’août 2026, dans la catégorie littérature.

Avec ce roman ample, sensible et traversé par les ombres de la transmission, Elsa Olaizola compose un récit où l’héritage n’est jamais seulement une affaire de biens, de sang ou de mémoire familiale : il devient une énigme intime, une dette silencieuse, une force souterraine qui oblige les vivants à interroger ce qui leur a été laissé.

Autour de la figure de Soledad, le roman déploie une méditation sur les origines, les secrets, les filiations blessées et les paysages intérieurs que l’on reçoit sans toujours les comprendre. Elsa Olaizola explore ce que signifie hériter : non pas posséder, mais porter ; non pas conserver, mais traverser ; non pas seulement se souvenir, mais accepter d’être transformé par ce qui nous précède.

Le livre impressionne par sa délicatesse narrative, son attention aux silences, aux lieux, aux gestes minuscules où se déposent les grandes histoires. Dans une langue à la fois claire, retenue et habitée, l’autrice fait sentir combien une vie peut être hantée par une autre, combien le passé continue d’agir dans le présent, et combien la mémoire, lorsqu’elle revient, ne revient jamais intacte.

L’héritage de Soledad est un roman de la transmission et de la révélation, un livre sur les liens invisibles, les fidélités secrètes et les vérités longtemps enfouies. Un texte profondément romanesque, porté par une mélancolie lumineuse, où chaque existence semble contenir une part de mystère léguée par ceux qui l’ont précédée.

 
 

 

#Roman francophone
ActuaLitté

Une michronique de
Vincent Hein

Publiée le
10/06/2026 à 11:29

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L'héritage de Soledad

Elsa Olaizola

Paru le 04/03/2026

304 pages

Jean-Claude Lattès

20,90 €

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