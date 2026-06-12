Facebook et Instagram : l’accord avec l’ADAGP tombe à l’eau, les artistes visuels dans l’attente

L’ADAGP annonce l’échec des négociations avec Meta autour du renouvellement de l’accord conclu en octobre 2024. Ce contrat permettait de rémunérer les artistes dont les œuvres sont partagées sur les plateformes du groupe, notamment Facebook et Instagram. Faute d’entente, la société d’auteurs entend désormais porter le litige devant le juge.
Le 12/06/2026 à 17:57 par Hocine Bouhadjera
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12/06/2026 à 17:57
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L’accord n’aura donc pas survécu à sa première échéance. Conclu en octobre 2024 entre Meta et l’ADAGP, il avait pour objet d’encadrer l’utilisation des œuvres d’artistes des arts graphiques et plastiques, sur les plateformes de partage de contenus du groupe américain. Il devait assurer une rémunération aux créateurs représentés par la société d’auteurs lorsque leurs images circulaient sur Facebook, Instagram ou d’autres services de Meta.
L’ADAGP indique que le contrat est arrivé à son terme sans que les parties parviennent à s’entendre sur les conditions de son renouvellement. La société regrette une situation qui affecte, dit-elle, la rémunération de dizaines de milliers d’artistes et place les utilisateurs des services de Meta dans une situation d’insécurité juridique. Elle affirme rester ouverte à des discussions permettant d’aboutir à un accord équilibré, mais annonce qu’elle va soumettre le différend à l’appréciation du juge.
Lors de sa signature, en octobre 2024, l’accord avait été présenté comme une avancée importante pour les arts visuels en ligne. Meta et l’ADAGP annonçaient alors un dispositif destiné à rémunérer les artistes plasticiens pour l’utilisation de leurs œuvres sur les plateformes du groupe. L’accord devait permettre aux utilisateurs de continuer à visualiser et partager les œuvres du répertoire de l’ADAGP sur Facebook et Instagram en France, tout en assurant une rémunération aux artistes concernés.
Marie-Anne Ferry-Fall, directrice générale de l’ADAGP, expliquait alors que la licence accordée à Meta permettait aux utilisateurs de partager les œuvres qu’ils apprécient, dans le respect des droits de leurs créateurs. Côté Meta, Laurent Solly, vice-président Europe du Sud, mettait en avant les outils de gestion de droits développés par le groupe, dont Rights Manager, présentés comme des instruments permettant aux titulaires de droits de contrôler la circulation de leurs contenus.
La fin de cet accord change donc la nature du débat. Il ne s’agit plus seulement de savoir si Meta dispose d’outils de détection ou de signalement, mais de déterminer dans quelles conditions une plateforme de cette taille doit obtenir des autorisations, rémunérer les ayants droit et sécuriser les usages de ses utilisateurs.
L’affaire tient à la nature même des réseaux sociaux : Facebook et Instagram reposent sur la circulation massive de contenus mis en ligne par leurs utilisateurs, parmi lesquels figurent photographies, illustrations, dessins, affiches, œuvres d’art ou images intégrées à des publications, stories, reels et pages publiques. Dès lors que ces contenus relèvent du droit d’auteur, leur diffusion suppose une autorisation.
C’est précisément le rôle de l’ADAGP pour les arts graphiques et plastiques. La société représente notamment peintres, sculpteurs, photographes, illustrateurs, designers, architectes et auteurs de bande dessinée. Elle autorise certains usages, perçoit les droits correspondants et les répartit aux artistes ou à leurs ayants droit.
Sur des plateformes où les œuvres peuvent être publiées par les artistes eux-mêmes, mais aussi par des utilisateurs, des médias, des institutions, des galeries ou des comptes commerciaux, le traitement au cas par cas devient vite impraticable. Une licence globale permettait de couvrir une partie de ces usages et d’éviter que chaque partage d’image protégée ne devienne un dossier isolé. Le montant de l’accord conclu en 2024 n’a pas été rendu public.
Le conflit repose sur un point central du droit d’auteur européen et français : les plateformes de partage de contenus ne peuvent pas se contenter de se présenter comme de simples hébergeurs passifs lorsque leurs services donnent accès à de grandes quantités d’œuvres protégées téléversées par leurs utilisateurs.
L’article L. 137-2 du Code de la propriété intellectuelle dispose qu’en donnant accès à des œuvres protégées par le droit d’auteur mises en ligne par ses utilisateurs, un fournisseur de service de partage de contenus en ligne réalise un acte de représentation. Il doit donc obtenir l’autorisation des titulaires de droits, sans préjudice des autorisations nécessaires pour les actes de reproduction.
En l’absence d’autorisation, le fournisseur peut voir sa responsabilité engagée, sauf s’il démontre avoir fourni ses meilleurs efforts pour obtenir une licence, rendre indisponibles les œuvres signalées par les titulaires de droits et agir rapidement après notification. La taille du service, son audience, le type d’œuvres concernées et la disponibilité de moyens adaptés entrent dans l’appréciation.
Le texte précise aussi que les contrats conclus avec les titulaires de droits peuvent, dans la limite de leur objet, couvrir les actes de représentation accomplis par les utilisateurs eux-mêmes, lorsque ceux-ci n’agissent pas à des fins commerciales ou que les revenus générés par leurs contenus ne sont pas significatifs. C’est ce point qui explique l’argument de l’ADAGP sur l’insécurité juridique des utilisateurs : sans licence couvrant le répertoire, le partage d’œuvres protégées redevient potentiellement plus fragile.
Contactée par ActuaLitté pour préciser les montants en jeu, le périmètre exact de l’accord et les raisons du blocage avec Meta, l’ADAGP indique ne pas pouvoir aller au-delà de son communiqué. La société d’auteurs explique être tenue par des accords de confidentialité et ne pas pouvoir détailler, à ce stade, les conditions financières de l’accord de 2024, les propositions formulées pendant les discussions ni les points précis sur lesquels les négociations ont échoué. Affaire à suivre.
Crédits photo : Alpha Photo (CC BY-NC 2.0)
Par Hocine Bouhadjera
Contact : hb@actualitte.com
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En conseil des ministres, ce mercredi 10 juin, la ministre de la Culture Catherine Pégard a proposé la nomination d'Isabelle Chardonnier à la tête de la direction générale de la démocratie culturelle, des enseignements et de la recherche (DGDCER).
11/06/2026, 09:41
Les Éditions Plon annoncent la publication, le 1er octobre 2026, des Mémoires provisoires de Bernard-Henri Lévy. En un millier de pages, l’écrivain entend se raconter par les autres : maîtres, amis, figures de guerre, écrivains, aventuriers, femmes d’action ou compagnons de route. Cette parution acte aussi son passage chez Plon, après un très long compagnonnage avec Grasset, fragilisé par l’éviction d’Olivier Nora et la crise éditoriale qui s’en est suivie.
10/06/2026, 18:33
À un peu plus d'un an de la Coupe du monde de basketball, organisée au Qatar du 27 août au 12 septembre 2027, la Commission d'enrichissement de la langue française saisit la balle au bond. Elle avance une liste de vocabulaire, afin de proposer des équivalents français aux termes anglophones, très répandus dans ce sport comme dans d'autres.
10/06/2026, 10:16
Conservateur général des bibliothèques et directeur de l'Agence bibliographique de l'enseignement supérieur (Abes) depuis 2022, Nicolas Morin avait été reconduit à son poste en septembre 2025. Il a toutefois quitté ses fonctions début juin, et le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Espace a donc nommé son successeur provisoire.
10/06/2026, 10:07
Après près de deux décennies chez Bragelonne, Claire Renault Deslandes avait annoncé, en mars dernier, son départ du groupe éditorial. Elle indiquait alors vouloir rester dans le monde du livre, tout en préparant plusieurs projets encore confidentiels. L’un d’eux peut désormais être nommé : l’éditrice confirme à ActuaLitté prendre part à l’aventure La Belle Ouvrage, nouvelle maison d’édition tournée vers les classiques, les beaux objets et une conception exigeante du livre imprimé.
09/06/2026, 18:02
À Brest, des animations organisées dans les médiathèques pour le mois des fiertés ont déclenché une polémique entre Reconquête, qui dénonce un supposé « endoctrinement », et leurs défenseurs, qui y voient une démarche de médiation culturelle et de lutte contre les discriminations. Entre manifestation, contre-mobilisation, réaction de la Ville et prise de position syndicale, l’affaire relance le débat sur la place des questions LGBTQ+ dans les équipements culturels publics.
09/06/2026, 17:15
Le groupe Les Nouveaux Éditeurs grandit à nouveau, avec la création des Aurores, une nouvelle maison d’édition consacrée à la non-fiction. Fondée par Viviane du Guiny et Maëva Journo, elle publiera à partir de l’automne 2026 des essais, livres illustrés, beaux livres et bandes dessinées documentaires consacrés à l’histoire, la géopolitique, les arts, la politique, l’économie ou encore les grandes transformations contemporaines.
09/06/2026, 14:11
À Bogotá, BibloRed programme un atelier intitulé « Libros mutantes » à la Biblioteca Pública Néstor Forero Alcalá. Destiné aux 13-28 ans, le club de lecture et d’écoute invite à imaginer des livres étranges, vivants, hors des formes convenues. Derrière le titre curieux se joue une question très concrète : que devient le livre quand la bibliothèque l’ouvre à la création collective.
09/06/2026, 13:07
Auteure de romans fantasy et de réécritures de contes, je suis également illustratrice et passionnée par la création visuelle. Mon imagination s’exprime autant à travers l’écriture que par l’image, deux formes complémentaires qui nourrissent mon univers artistique. Inspirée par les voyages, les émotions et les expériences personnelles, j’aime créer des récits immersifs portés par des personnages complexes et des mondes empreints de magie et d’aventure.
09/06/2026, 13:00
La saga érotico-homo-hockeyeuse signée par Rachel Reid aura conquis l’Amérique du Nord en moins de temps qu’il n’en faut pour binger la série qui en découle. En France, Heated Rivalry commença assez modestement chez Juno Publishing en 2021, avant de passer chez Chatterley, filiale du groupe Editis. Après un tome 1 paru le 28 mai, le tome 2 est attendu pour le 18 juin, à moins d'un vilain coup de crosse sur le casque ?
09/06/2026, 11:14
« Les Amants de verre » est une réécriture de Roméo et Juliette, dans une cité où les miroirs espionnent les vivants au profit de princes décadents… avec un postulat de départ qui revisite l’œuvre originale : Et si Juliette avait détesté Roméo avant de l’aimer ?
09/06/2026, 10:30
Le cabinet de la ministre de la Culture Catherine Pégard a gagné une nouvelle membre, en la personne de Juliette Guépratte. Elle a ainsi été nommée conseillère en charge de l'éducation artistique et culturelle, de l'enseignement et des territoires.
09/06/2026, 09:58
Au Parlement, la droite se préoccupe des finances publiques et, estimant que l'État est à la fois trop dépensier et trop interventionniste, part en croisade contre l'« agencification » et pour la « simplification ». Après une remise en cause de l'Agence bibliographique de l’enseignement supérieur (Abes) en 2025, à l'Assemblée nationale, des sénateurs Les Républicains s'en prennent cette fois au Centre national du livre (CNL), dont ils proposent simplement la suppression, dès le 1er janvier 2027.
09/06/2026, 09:44
La librairie Labbé, institution du centre-ville de Blois, ne fermera finalement pas. Alors que sa cessation d’activité avait été annoncée pour le 30 juin, un compromis de vente a été signé le 5 juin avec Bruno Labbe, professionnel du livre actuellement directeur d’une librairie parisienne. Après des travaux prévus en juillet, la réouverture est annoncée pour le 1er août.
08/06/2026, 18:11
Quelques jours après la disparition de Marjane Satrapi, le gouvernement français, par la voix de Jean-Noël Barrot, a indiqué, face au Grand Jury RTL-Le Figaro-Public Sénat-M6, que le Quai d’Orsay ouvrirait « à la fin de juin » un espace et une plateforme consacrés aux artistes iraniens en exil.
08/06/2026, 17:59
Top ArticlesÉtienne Klein perd son doctorat après une enquête sur le plagiat de sa thèse “Je suis plus français que toi, parce que moi, j’ai choisi” : dans les allées de Passeurs de Livres Lionnel Astier : “Tout ce qui leur restait, c’était la parole” La librairie Labbé, fondée en 1837, échappe finalement à la fermeture
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