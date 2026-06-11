Les Embrouillonnements lancent le financement de leur nouvelle collection de mini livres illustrés

Lou Tstatsas, Lalie et Thibaut Galis, d’abord publié·es dans la revue, signent leurs premiers livres en solitaire, avec, au programme, des nouvelles aux tons très libres et ancrées dans le présent politique. Rendez-vous en juillet pour glisser les Embrouillaminis dans toutes les poches.

Les Embrouillonnements, une mini maison d’édition aux grandes ambitions

Créée en 2022 comme un projet collectif et un laboratoire de test pour deux étudiant·es en édition, Les Embrouillonnements ont rapidement revu leurs ambitions à la hausse pour se structurer comme une véritable pépinière d’auteur·ices et créateur·ices.

La première collection de la maison, une revue annuelle illustrée sur les sept péchés capitaux, réunit chaque hiver une vingtaine de contributeur·ices et mêle tour à tour nouvelles, poésie, ou théâtre. Colère, Envie, Gourmandise et Paresse sont déjà parus, et Orgueil, à paraître en 2026, réserve encore son lot de surprises.

Pensé comme un espace progressiste, créatif, mais toujours accessible et loin des stéréotypes de la littérature bourgeoise, Les Embrouillonnements s’adressent à un public de jeunes adultes intéressés par une littérature ancrée dans le présent, très politisée, et proche de standards esthétiques issus de la pop culture.

Aujourd’hui dirigée par Claire Sauttreau, la maison entend publier des textes crus, drôles ou subversifs, sans polissage éditorial, qui entrent en résonnance avec les expériences vécues de la nouvelle génération d’auteur·ices qui vient.

Les Embrouillaminis, des mini livres maxi vénères

Dans une volonté de proposer un format plus accessible en termes de prix et de pagination, la maison lance en 2026 les Embrouillaminis, une collection de mini livres format carte postale, en couleur, illustrés et à moins de 10 €. Des textes qui tiennent dans la poche, se lisent et s’échangent, font circuler des idées et ouvrent des espaces de réflexion.

Pour ses trois premiers titres, les Embrouillaminis mettent en lumière d’ancien·nes auteur·ices de la revue, avec des textes glanés, écrits pour ou remaniés pour l’occasion.

Danny T***, Fucking roi du Monde, des Hommes, des Femmes, des Animaux et des Morts, premier à avoir rejoint les rangs de la collection, met en scène un petit personnage roux, colérique et mégalomane, à qui sont données les clés de la gouvernance mondiale.

Entre fake news, manipulations médiatiques et preuves parcellaires, la vérité sur ces Années noires est bien difficile à reconstituer. Lalie propose un texte à la croisée des genres, profondément burlesque, et qui interroge notre rapport au réel.

Dans La Bouche pleine, deuxième titre de la collection, Lou Tsatsas déploie avec brio une microhistoire dans laquelle tout se joue dans les regards, les gestes, les silences : Julie se tait.

Julie a faim mais Julie a le ventre vide et elle souhaiterait l’avoir encore plus vide pour se purger de cette nuit où, pour oublier les va-et-vient grotesques sur la scène du karaoké-bar où elle sert les femmes à la recherche de leur jeunesse et de leur beauté perdues, et les hommes qui vampirisent celles des jeunes femmes. Et puis, il y a cette nuit de trop, ce soir où Julie décide de se repaître.

Du haut de son bureau dans les tours de la Défense, Nicolas se prend à rêver de devenir un mâle alpha. Son quotidien : travail, musculation, nutrition. Son miroir : les réseaux sociaux et les groupes masculinistes. Son objectif : devenir énorme et sec.

Mais ce que Nicolas ignore, c’est qu’on ne gagne jamais au jeu du patriarcat, et qu’un incel n’est jamais rien de plus qu’un colosse aux pieds d’argile. Dans Stéroïdes boy, Thibaut Galis décortique les logiques masculinistes, questionne leur rapport aux femmes, aux hommes, mais surtout à leur propre corps, devenus excroissances monstrueuses de leur virilité.

Ulule, vers l’infini et au-delà ?

Pour la première fois depuis leurs débuts, les Embrouillonnements lancent une campagne sur Ulule. L’objectif est de lever les fonds nécessaires pour assurer le lancement, puis la pérennité de la collection, avec trois titres annuels tirés chacun à 500 exemplaires.

Un projet ambitieux, mais pas impossible ! Les précommandes permettent de financer les avances des auteur·ices et illustrateur·ices et l’impression des trois premiers titres. De quoi voir venir, et peut-être conquérir de nombreuses librairies…

DOSSIER - Les campagnes de projets littéraires sur Ulule

Par Projet Ulule

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