La poésie arabe exprime des expériences humaines universelles

ActuaLitté : Traduire aujourd’hui la poésie arabe ancienne, s’agit-il de transmettre un patrimoine ou de construire un nouveau canon destiné aux lecteurs européens ?

Stefan Weidner : Au fond, je fais les deux. Ce qui était autrefois considéré comme un héritage culturel étranger peut et doit aujourd’hui être intégré au canon de la littérature mondiale. Cela est d’autant plus vrai que l’intérêt européen pour la poésie arabe ancienne remonte à plus de 250 ans et qu’il a fortement influencé la littérature européenne. Il suffit de penser, par exemple, au Divan de Goethe ou aux Orientales de Hugo.

Comment avez-vous réussi à trouver le juste équilibre entre fidélité philologique, puissance poétique et lisibilité pour un public contemporain dans cette anthologie ?

Stefan Weidner : C’est la plus grande question et le plus grand défi pour tous les traducteurs. Vouloir concilier tout cela revient à vouloir résoudre la quadrature du cercle. Cela n’aboutira jamais entièrement. Nous, traducteurs, devons avoir le courage de faire des choix. Pour moi, il était important de faire résonner la force, la beauté et la diversité de cette poésie auprès des lecteurs d’aujourd’hui. À en juger par les réactions, cela a été réussi.

Cela ne signifie toutefois pas que j’ai traduit en toute liberté. La poésie arabe ancienne comporte des descriptions très précises. Dans la traduction, il faut décider quels aspects on veut mettre en avant. Pour moi, il s’agissait de ceux qui nous touchent le plus aujourd’hui.

L’inclusion de voix féminines rarement traduites modifie-t-elle notre compréhension de la poésie arabe préislamique et des débuts de la poésie arabe ?

Stefan Weidner : Oui, absolument. C’est étonnant de voir combien il y avait de poétesses, à quel point leurs poèmes étaient puissants et assurés, et combien elles étaient appréciées par leurs collègues masculins, et cela dans une société qui était clairement très patriarcale. Il est aussi intéressant de constater qu’il y avait davantage de poétesses à l’époque préislamique qu’après. Cela tient à la structure tribale de la société arabe préislamique : les poètes, et donc aussi les poétesses, s’exprimaient souvent au nom de leur tribu.

La poésie n’était pas de l’« art pour l’art », mais remplissait des fonctions politiques, juridiques et d’information. L’islam a rendu certaines de ces fonctions superflues, et avec elles le rôle des femmes dans la poésie.

Qu’est-ce qui change, pour un traducteur européen de littérature arabe, lorsque la reconnaissance vient d’une institution ancrée dans le monde arabe ?

Stefan Weidner : Une question intéressante ! Je tiens tout d’abord à souligner que les pays européens ont depuis toujours soutenu financièrement la traduction de leur littérature dans d’autres langues. En ce sens, les Arabes ne font aujourd’hui que ce que les Européens font depuis longtemps. Il n’en reste pas moins que c’est un honneur particulier pour moi que mon travail soit également reconnu dans le monde arabe lui-même, et cela avec l’un des prix littéraires les plus dotés au monde.

Grâce au soutien à la culture, il est possible d’établir et de consolider des liens culturels au-delà du niveau politique, souvent controversé. Tôt ou tard, ces liens constitueront le fondement d’une politique plus empreinte de compréhension.

Votre travail soulève la question de la médiation entre les cultures. Quel rôle l’écrivain-traducteur peut-il jouer face aux malentendus, aux simplifications et aux stéréotypes ?

Stefan Weidner : Ce qui me semble le plus important, c’est que le traducteur fasse parler, autant que possible directement, à travers ses mots, les œuvres d’une culture inconnue (ou méconnue). Grâce à la poésie, les Arabes eux-mêmes nous parlent, au lieu que nous parlions à leur sujet. C’est pour cette raison que je n’ai pas seulement traduit des poèmes anciens, mais que j’ai commencé ma carrière avec des auteurs contemporains comme Adonis et Mahmoud Darwich.

Si, en outre, nous invitons ces auteurs, il devient possible d’entrer en dialogue avec le monde arabe au-delà des clichés et des préjugés. Nous nous rendons alors compte que la poésie arabe, ancienne comme moderne, exprime des expériences humaines universelles qui nous concernent tout autant.

Lorsque je traduis des poèmes de Gaza et que cela nous permet, en Allemagne, de comprendre émotionnellement la situation des Palestiniens, mon travail est hautement politique et peut contribuer à désamorcer les conflits politiques.

Contacte : stefanweidner.stw@gmail.com

Par Samantha Trapier

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