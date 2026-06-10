Prix UNICEF de littérature jeunesse 2026 :quatre lauréats élus par plus de 45 000 enfants

« Depuis dix ans, le Prix UNICEF de littérature jeunesse s’appuie sur la force des mots et des images pour aborder, avec sensibilité, des réalités souvent complexes. Il fait de la lecture un formidable outil d’éducation aux droits, de dialogue et d’engagement citoyen », déclare Julie Zerlauth, responsable de la sensibilisation à l’UNICEF France.

Cette annonce intervient dans un contexte où les droits de l’enfant restent encore trop souvent absents du débat public, alors qu’ils sont mis à l’épreuve par les conflits, les crises humanitaires, les inégalités persistantes et les difficultés d’accès à la protection et à l’éducation.

Dix ans de mobilisation autour de la lecture

Pour son édition anniversaire, le Prix UNICEF de littérature jeunesse a rassemblé lecteurs, écoles, bibliothèques, accueils de loisirs et familles autour d’une sélection de 16 ouvrages. Les livres retenus abordaient plusieurs enjeux liés aux droits de l’enfant : égalité, protection, liberté d’expression, lutte contre les discriminations et le harcèlement, justice sociale ou développement durable.

À travers ces récits, l’UNICEF France rappelle le rôle de la littérature jeunesse comme outil de compréhension du monde et de sensibilisation aux droits inscrits dans la Convention internationale des droits de l’enfant. Les enfants ont voté dans leurs lieux de lecture ou en famille, dans le cadre d’un projet citoyen à grande échelle. La remise des prix aura lieu le 26 juin 2026, lors de l’Assemblée générale de l’UNICEF France, à Rennes.

Avec Laetitia Colombani comme marraine, cette édition anniversaire a mis en avant la transmission des droits fondamentaux et du goût de la lecture aux jeunes générations. Mouhamadou, dit le Prof, membre du jury de sélection aux côtés de l’UNICEF France, s’est également engagé dans cette édition. Maurice Barthélémy et Brigitte Lecordier ont prêté leurs voix aux ouvrages proposés en audiodescription, accessibles gratuitement, afin d’élargir l’accès à la lecture, notamment pour les enfants en situation de handicap visuel.

Les lauréats 2026

Dans la catégorie 3-5 ans, les enfants ont distingué Loujain rêve des tournesols, de Lina Alhathloul, Uma Mishra-Newbert et Rebecca Green, traduit par Marie-Andrée Dufresne, publié aux éditions Les 400 coups en 2024. Loujain rêve de voler jusqu’à un champ de tournesols, mais là où elle vit, les filles n’ont pas la permission de voler. Grâce à sa détermination et au soutien de sa famille, elle réalise son rêve et inspire d’autres jeunes filles.

Un enfant explique son choix : « Parce que j’ai bien aimé qu’elle ait le droit de voler comme les garçons. ».

Dans la catégorie 6-8 ans, le prix revient à Qui s’occupe de Martha ?, d’Emmanuelle Toussaint et Cécile, publié aux éditions Utopique en 2024. Les parents de Martha, dépassés par leurs difficultés, ne parviennent plus à prendre soin d’elle. Les animaux de la forêt alertent le vieux hibou, qui décide de la confier à dame Lapin. Martha rejoint alors le foyer d’accueil L’Embellie, où des adultes bienveillants l’aident peu à peu à s’apaiser.

Un enfant explique son choix : « J’ai choisi ce livre car j’ai beaucoup aimé ce livre, il dit que les enfants ne sont pas responsables des problèmes de parents. »

Dans la catégorie 9-12 ans, les votants ont choisi La jungle, de Sarah Lecoq et Sandrine Deloffre, publié chez Dargaud en 2024. Manon entre au collège avec l’envie de réussir son année. Intégrée à une bande populaire, bonne élève, elle voit pourtant son quotidien basculer lorsque Stacey ne supporte plus sa réussite. Le récit plonge alors dans la mécanique du harcèlement scolaire.

Un enfant explique son choix : « Il est très intéressant et j’ai beaucoup aimé les conseils à la fin du livre, comme vers qui se tourner quand on est victime de harcèlement. »

Dans la catégorie 13-15 ans, Ratures indélébiles, d’Aurelle Gaillard et Camille K., publié aux éditions Jungle en 2022, arrive en tête. Juliette et Mathilde, amies depuis toujours, s’éloignent à l’entrée en 4e. Mathilde cherche la popularité et se rapproche de Karine, tandis que Juliette observe avec inquiétude cette nouvelle bande et les tensions qui grandissent.

Un jeune explique son choix : « Ce livre résume une vraie vie de collégienne. Je me reconnais dans ce livre. »

L’édition 2027 placée sous le signe de la protection

Après cette édition anniversaire, le Prix UNICEF de littérature jeunesse se poursuit avec une nouvelle thématique : le droit à la protection. L’UNICEF défend pour chaque enfant le droit de grandir dans un environnement protecteur, à l’abri de la violence, de l’exploitation, des abus, de la négligence et des pratiques néfastes. L’organisation rappelle que plus d’un milliard d’enfants subissent une forme de violence chaque année dans le monde.

En France aussi, la protection de l’enfance demeure un enjeu majeur, notamment face au harcèlement, aux violences sexuelles et à l’exploitation criminelle des mineurs. La thématique choisie entend favoriser le dialogue entre enfants et adultes autour du droit à être protégé.

Avec Pénélope Bagieu comme marraine, l’édition 2027, intitulée « Grandir en sécurité : des mots pour protéger », invitera les enfants et les jeunes à réfléchir à leur droit de grandir dans un environnement sûr

« Les livres jeunesse peuvent être des espaces précieux pour nommer, comprendre et parfois dénoncer des réalités difficiles. Aborder la question des violences faites aux enfants, c’est aussi leur donner des clés pour reconnaître ce qui est inacceptable et rappeler qu’ils ont des droits. Je suis très heureuse d’être la marraine du Prix UNICEF de littérature jeunesse 2027, qui met en lumière des ouvrages nécessaires, capables de sensibiliser, d’ouvrir le dialogue et de contribuer à mieux protéger les enfants », explique-t-elle.

À travers 16 albums et romans adaptés à chaque âge, l’édition 2027 proposera aux enfants et aux jeunes de mettre des mots sur la protection et d’identifier des repères protecteurs. Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 30 avril 2027 sur le site de l’UNICEF France.

Par Dépêche

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