Vocabulaire du basket : face à l'anglais, le français rebondit

Les sportifs, les arbitres et les commentateurs s'empareront-ils de ces nouveaux termes français ? La Commission d'enrichissement de la langue française avance en tout cas une liste de vocabulaire largement fournie, qui détaille le jargon du basketball pour proposer des termes français équivalents aux mots tirés de l'anglais.

Plutôt que l'alley hoop, « combinaison de jeu qui consiste, pour un joueur, à faire une passe lobée au-dessus ou à proximité du panier à un coéquipier en suspension qui tente de marquer avant de reprendre ses appuis au sol », la commission tente l'« allez-hop », une stratégie qui se conclut souvent par un dunk. Ou, plutôt par un « smash », terme préféré par l'organisme.

Parmi les autres techniques de jeu, la commission relève le stretch, qui consiste à contraindre l'équipe adverse « à écarter ses lignes défensives en pratiquant l'espacement des joueurs », et incite plutôt à utiliser le verbe « étirer » et l'expression « étirer la défense adverse ».

Les moments de suspense ne manquent pas, dans un match de basket, en particulier quand les dernières secondes s'écoulent... Pour désigner le clutch player, soit le joueur ou la joueuse qui réalise des actions cruciales en fin de partie, la commission propose « joueur décisif » ou « joueuse décisive ». Le panier marqué au dernier moment et qui assure la victoire sera nommé « panier de la victoire », plutôt que game winner.

Et si le ballon entre dans le cercle au moment où la sirène retentit, il s'agira alors d'un « panier à la sirène », plutôt que d'un buzzer beater...

À LIRE - En français, la dark romance se traduit officiellement par “romance toxique”

Placée auprès du Premier ministre, la Commission d'enrichissement de la langue française (CELF) a pour mission « de favoriser l’enrichissement de la langue française, de développer son utilisation, notamment dans la vie économique, les travaux scientifiques et les activités techniques et juridiques, d’améliorer sa diffusion en proposant des termes et expressions nouveaux pouvant servir de référence, de contribuer au rayonnement de la francophonie et de promouvoir le plurilinguisme », d'après son décret de création.

La liste complète des termes est accessible ci-dessous ou à cette adresse, avec les définitions.

Photographie : illustration, CWSC Panthers, CC BY-SA 2.0

Par Antoine Oury

Contact : ao@actualitte.com