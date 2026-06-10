The Last Ronin : les Tortues Ninja passent du vert au rouge

Les amateurs et amatrices de jeux vidéo connaissent bien ce studio japonais : PlatinumGames a en effet travaillé sur Nier: Automata, Vanquish, la série Bayonetta ou encore Ninja Gaiden 4. Autant dire que les Tortues Ninja pourraient être très bien accompagnées sur ce nouveau titre...

Pour l'instant, très peu d'informations sont disponibles, si ce n'est l'inspiration évidente du côté de la saga The Last Ronin, publiée entre 2020 et 2022 en version originale. Détail qui a son importance, et attention au divulgâchage potentiel qui va suivre, The Last Ronin adopte une ambiance particulièrement sombre, qui peut trancher avec celle que l'on peut associer aux Tortues...

En effet, The Last Ronin raconte la quête de vengeance d'un guerrier solitaire, dont tous les compagnons d'armes ont été tués au combat... Pour l'instant, aucune date de sortie n'est communiquée.

Par Antoine Oury

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