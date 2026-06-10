Bertrand Guillot lauréat du Prix François Billetdoux 2026

Saluant un « petit bijou d’érudition joyeuse », le jury du Prix François Billetdoux a distingué le roman de Bertrand Guillot, qualifié de « feu d’artifice formel ». Il a ainsi été largement séduit par la manière dont l'auteur s'empare d'une controverse historique en la reliant à l'époque contemporaine, « où le débat autour des représentations du féminin a débordé le champ des arts pour devenir une affaire collective ».

1401. Dans les rues de Paris, on trouve des astrologues, des théologiens, des écrivains. Parmi eux, Christine de Pizan et Jean de Montreuil. Ils ne se connaissent pas, mais leurs routes vont se croiser autour d'un best-seller : Le Roman de la Rose. Sommet de misogynie ou joyau de subtilité ? Le débat fait rage, des camps se forment. Et pendant ce temps, les princes se déchirent et la guerre approche... – Le résumé de l'éditeur pour Querelle à la française

Bertrand Guillot est né en 1974. Il est traducteur et romancier. En 2022, il publie aux Avrils L’Abolition des privilèges, récit romanesque sur la nuit du 4 août 1789, long-seller porté à la scène avec un immense succès par Hugues Duchêne (plus de 200 dates dans toute la France courant 2026).

Le jury de la récompense réunissait Michèle Kahn (fondatrice du Prix) et des membres de la Commission de l’écrit de LaScam : Lucile Bordes, Alexis Brocas, Simonetta Greggio, Ivan Jablonka, Isabelle Jarry, Éloïse Lièvre, Jean-Pierre Martin, Ernestine Ngo Melha, Hubert Prolongeau et Jean-Marc Terrasse.

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Le Prix François Billetdoux est attribué à l’auteur ou l’autrice d’un texte littéraire écrit en français et consacré à la télévision, la radio, la photographie, le cinéma ou la littérature. Il est doté de 5000 €.

L'année dernière, le Prix François Billetdoux avait distingué Maïa Hruska pour Dix versions de Kafka (Grasset).

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Photographie : Bertrand Guillot (© Chloé Vollmer-Lo)

Par Dépêche

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