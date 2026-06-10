Philippe Marcerou nommé administrateur provisoire de l'Abes

Le 7 mai dernier, l'Agence bibliographique de l'enseignement supérieur (Abes) annonçait le départ prochain de son directeur, Nicolas Morin. En poste depuis 2022, il avait été reconduit à ce poste en septembre 2025 par la ministre de l'Éducation nationale, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche d'alors, Élisabeth Borne.

D'après le communiqué diffusé par l'Abes, les objectifs fixés au moment du recrutement de Nicolas Morin « sont aujourd’hui atteints ou en passe de l’être ». L'institution cite sa transformation pour devenir « un acteur central des métadonnées au service de l’ensemble des organisations de l’ESR » ainsi que « la réinformatisation de l’établissement (projet Orion) », dont le marché public se profile.

Dans la perspective d'un « rapprochement » de l'Abes, de l’Agence de mutualisation des universités et des établissements d’enseignement supérieur ou de recherche et de support à l’enseignement supérieur ou à la recherche (Amue) et du Centre informatique national de l’enseignement supérieur (Cines), annoncé par ActuaLitté en juillet 2025, il apparait « plus cohérent qu’une nouvelle direction s’engage dès l’amorce de ce processus long afin de porter les missions de l’Abes au sein du futur opérateur sur la durée », souligne le message de l'Abes.

Si la création administrative de la nouvelle entité est fixée au 1er janvier 2027, le processus de recrutement d'un nouveau ou d'une nouvelle directrice de l'Abes s'ouvre. Dans l'intervalle, le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Espace a nommé Philippe Marcerou administrateur provisoire de l'Abes, avec effet rétroactif au 1er juin 2026.

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De 1993 à 2001, Philippe Marcerou a successivement été conservateur à la bibliothèque municipale de Pau, chef du bureau des affaires générales à la Direction du livre et de la lecture, puis conservateur à la bibliothèque municipale de Lyon ou encore directeur de la Bibliothèque interuniversitaire de la Sorbonne.

Depuis 2015, il est en poste à l’Inspection générale des bibliothèques, devenue l'Inspection générale de l’éducation, du sport et de la recherche, où il est responsable du Collège Bibliothèques, documentation, livre et lecture publique (BD2L).

Photographie : illustration, ActuaLitté, CC BY SA 2.0

Par Antoine Oury

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