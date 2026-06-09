Claire Renault Deslandes ouvre un nouveau chapitre parmi les classiques

« Oui, en effet. C’est une de mes nouvelles activités, et la première dont je puisse parler », indique Claire Renault Deslandes à ActuaLitté. « La Belle Ouvrage est une maison d’édition avec des valeurs et des envies enthousiasmantes. » Cette confirmation ouvre un nouveau chapitre pour l’ancienne directrice des publications de Bragelonne.

Une maison pour les classiques

Fondée par Julie Alinquant, ancienne directrice de production des éditions Bragelonne et Ynnis, et César Bastos, responsable de l’agence de communication RED5, La Belle Ouvrage est une maison d’édition consacrée aux grands textes, envisagés autant comme œuvres littéraires que comme objets à conserver, offrir ou exposer. Son projet éditorial tient dans une formule : « des classiques à lire, à exposer et à transmettre ».

La maison met en avant un travail poussé sur la fabrication : étuis protecteurs, jaquettes exclusives, illustrations réalisées par des artistes contemporaines, préfaces inédites, papiers de création, dorures, encres spéciales ou encore signets tissés. L’ambition affichée consiste à proposer des livres durables, pensés dans leur matérialité autant que dans leur rapport aux œuvres.

Les premiers titres annoncés s’inscrivent dans cette ligne patrimoniale et populaire : Le Portrait de Dorian Gray, d’Oscar Wilde, Orgueil et Préjugés, de Jane Austen, et Les Trois Mousquetaires, d’Alexandre Dumas.La Belle Ouvrage met également en avant plusieurs engagements liés à la fabrication et à la création : impression en Union européenne, rémunération des artistes, absence d’intelligence artificielle dans les processus créatifs et attention portée à l’impact écologique.

La livraison des premiers ouvrages est annoncée avant Noël 2026 pour les souscripteurs résidant en France métropolitaine, en Belgique et au Luxembourg, sauf impondérable.

Le lancement de la maison s’est appuyé sur une campagne de souscription Ulule. Pour accompagner cette première campagne, La Belle Ouvrage a également mis en place un dispositif de communication important, avec un partenariat avec Babelio et des collaborations avec plusieurs créateurs de contenus et prescripteurs culturels, parmi lesquels Jeannot se livre, The Simones, Oh Pét.ART, FrenchyFancy ou Match With Art.

Un nouveau terrain éditorial

Arrivée chez Bragelonne au milieu des années 2000, Claire Renault Deslandes y a occupé plusieurs fonctions éditoriales importantes, de la direction des traductions à la direction éditoriale, avant de devenir directrice de collection puis directrice des publications.

Elle a notamment dirigé la collection Milady Graphics entre 2009 et 2017, consacrée aux comics, artbooks et romans graphiques. Sous sa direction ont paru plus d’une centaine de titres, parmi lesquels Locke & Key de Joe Hill et Gabriel Rodriguez, Scott Pilgrim de Bryan Lee O’Malley, mais aussi des œuvres de Warren Ellis ou Bryan Talbot.

Son parcours au sein de Bragelonne s’est ensuite élargi au numérique, aux collections SNARK et EMMA, aux contrats numériques du catalogue, puis au pôle Image et à la publication numérique. À partir de 2017, elle supervise plusieurs secteurs éditoriaux et labels du groupe : les comics HiComics, les mangas Mangetsu, la jeunesse et le young adult avec Castelmore, Big Bang et Fibs, les beaux-livres ou encore les licences éditoriales.

En 2021, dans un contexte de réorganisation interne, Claire Renault Deslandes devient directrice des publications du groupe. Elle supervise alors les départements éditoriaux de littérature adulte — imaginaire, suspense, fiction historique ou romance — ainsi que la littérature jeunesse et les ouvrages illustrés.

Avant Bragelonne, Claire Renault Deslandes avait débuté sa carrière à la fin des années 1990 aux éditions Baleine, maison indépendante notamment connue pour la collection policière Le Poulpe, où elle travaille comme assistante éditoriale et directrice de collection. Elle poursuit ensuite un parcours mêlant fonctions éditoriales et fabrication, notamment au sein de la structure Cursives, qui réalise des prestations pour plusieurs maisons d’édition et institutions.

Au début des années 2000, elle exerce également comme éditrice et correctrice freelance, collaborant avec différents éditeurs, parmi lesquels Plon, Perrin, Asuka, Bragelonne ou encore les Éditions Théâtrales. Elle occupe aussi plusieurs postes aux éditions Plon et Perrin, notamment comme assistante éditoriale et technicienne de fabrication.

Crédits photo : La Belle Ouvrage

Par Hocine Bouhadjera

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