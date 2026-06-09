Prix Bourrienne 2026 : quatre essais en lice pour rapprocher science et société

Créé pour mettre en lumière des ouvrages qui participent à la diffusion des savoirs scientifiques, le Prix Bourrienne récompense des auteurs capables de faire dialoguer recherche et société. Son périmètre couvre un large éventail de disciplines, des sciences de la Terre et de l’Univers aux sciences du vivant, avec une attention particulière portée à la qualité de la transmission des connaissances.

Pour l’édition 2026, le jury a retenu quatre titres finalistes, témoignant de la diversité des approches de la vulgarisation contemporaine :

Infiniment proches, de Sabrina Krief (Grasset)

Le Rectangle de Lascaux, de Stanislas Dehaene (Odile Jacob)

Les Discrètes, de David Grémillet (Actes Sud)

Les Dentelles noires de l’Etna, de Jean Lautier-Gaud (Transboréal)

À travers ces ouvrages, le prix met en avant des travaux qui explorent aussi bien les mécanismes de la cognition humaine que les relations entre l’être humain et le vivant, les grands phénomènes naturels ou encore les découvertes scientifiques contemporaines. Une sélection qui illustre la volonté du Prix Bourrienne de décloisonner les disciplines et de montrer comment la recherche contribue à éclairer les enjeux de notre époque.

Les quatre finalistes succèdent à Kumiko Kotera, récompensée en 2025 pour L’Univers violent (Albin Michel), un ouvrage consacré aux phénomènes extrêmes qui façonnent le cosmos.

Le jury 2026 réunit plusieurs personnalités du monde scientifique, académique et culturel : le physicien Alain Aspect, prix Nobel de physique, l’entrepreneur Charles Beigbeder, l’astrophysicienne Françoise Combes, le paléontologue Bruno David, la physicienne Eleni Diamanti, l’écrivaine Clara Dupont-Monod, le neurologue Lionel Naccache ainsi qu’Antoine Petit, président-directeur général du CNRS.

La dernière étape de la compétition se déroulera le mercredi 24 juin 2026 à 14h30. À l’issue des délibérations, le jury annoncera officiellement le nom du lauréat du Prix Bourrienne 2026, qui rejoindra ainsi le palmarès d’une distinction devenue, en quelques années, un rendez-vous remarqué de la médiation scientifique.

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Crédits photo : Prix Bourrienne

Par Hocine Bouhadjera

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