Ridley Scott remet le cap sur L’Île au trésor, Hugh Jackman en Long John Silver

Hugh Jackman pourrait bientôt troquer les griffes de Wolverine pour la jambe de bois de Long John Silver. D’après Deadline, l’acteur australien est attaché à une nouvelle adaptation de L’Île au trésor, que Ridley Scott doit réaliser sur un scénario de Jack Thorne, connu notamment pour son travail sur la série Adolescence. Le cinéaste produirait également le film avec Michael Pruss via Scott Free.

Le projet n’a pas encore de date de sortie annoncée. Il serait actuellement présenté aux grands studios, après un passage infructueux chez 20th Century Studios. Le studio, propriété de Disney, aurait préféré ne pas se positionner sur un nouveau grand film de pirates alors que la relance de Pirates des Caraïbes reste dans les tuyaux. L’Île au trésor arrive donc sur le marché hollywoodien comme un objet à la fois très identifié, libre de droits, prestigieux et potentiellement coûteux.

Le pirate Hugh Jackman

Le réalisateur d’Alien, Blade Runner, Gladiator, Kingdom of Heaven, Robin Hood ou encore Napoleon a souvent travaillé les grands récits historiques, les figures de conquête, les guerres de pouvoir et les univers masculins traversés par la loyauté, la trahison et la violence. Mais il ne s’est jamais vraiment attaqué au film de pirates. Avec L’Île au trésor, il trouverait un matériau idéal : un bateau, une mutinerie, un trésor, un adolescent projeté dans le monde des adultes, et un personnage de pirate plus ambigu qu’un simple méchant.

Car Long John Silver n’est pas seulement « le pirate » de L’Île au trésor. C’est l’un des grands personnages de la littérature d’aventures : cuisinier de bord, manipulateur, charmeur, chef de mutins, père de substitution possible pour Jim Hawkins et traître toujours prêt à changer de camp pour survivre. Le rôle convient à Hugh Jackman, acteur habitué aux personnages iconiques, de Wolverine à Jean Valjean dans Les Misérables, en passant par P.T. Barnum dans The Greatest Showman. Il avait déjà croisé l’imaginaire pirate dans Pan, de Joe Wright, où il jouait Barbe Noire.

Publié en volume en 1883, L’Île au trésor est d’abord paru en feuilleton dans le magazine Young Folks entre 1881 et 1882, sous le titre The Sea-Cook; or, Treasure Island. Stevenson l’avait signé du pseudonyme Captain George North. Le roman naît d’un jeu : une carte dessinée avec son beau-fils Lloyd Osbourne, qui devient peu à peu le point de départ d’une fiction complète. De cette carte sortira l’un des récits les plus influents de la littérature populaire anglophone.

Le livre suit Jim Hawkins, jeune garçon vivant à l’auberge de l’Amiral Benbow, près de Bristol. L’arrivée du vieux marin Billy Bones, puis la découverte d’une carte au trésor dans son coffre, entraînent Jim dans une expédition à bord de l’Hispaniola. Le navire doit mener ses passagers jusqu’à l’île où le capitaine Flint aurait dissimulé son butin. Mais l’équipage recruté par le séduisant Long John Silver prépare bientôt une mutinerie.

Une série annoncée en parallèle

Ce schéma est devenu si célèbre qu’il semble aujourd’hui aller de soi. Pourtant, une grande partie de l’imagerie moderne du pirate vient de Stevenson : la carte marquée d’une croix, le perroquet, le trésor enterré, la tache noire, la chanson de marins, le vieux loup de mer inquiétant, l’île lointaine, les alliances mouvantes. L’Île au trésor n’a pas inventé la piraterie en littérature, mais le roman en a fixé la grammaire populaire.

Le roman reste aussi plus trouble qu’un simple récit pour enfants. Jim Hawkins y apprend que les adultes mentent, séduisent, manipulent et trahissent. Silver, de son côté, fascine parce qu’il échappe à la morale binaire. Il peut protéger Jim, le tromper, négocier sa survie, se montrer cruel, puis redevenir presque sympathique. Stevenson construit ainsi un roman d’apprentissage où le goût de l’aventure se mêle à une découverte brutale de l’ambiguïté humaine.

Cette complexité explique sans doute la longévité du livre à l’écran. L’Île au trésor a été adapté à de nombreuses reprises, du film de Victor Fleming en 1934 à la version Disney de 1950, avec Robert Newton en Long John Silver, puis aux relectures avec Orson Welles, Charlton Heston ou Tim Curry dans Muppet Treasure Island. Disney en avait même proposé une variation de science-fiction en 2002 avec La Planète au trésor.

Le projet de Ridley Scott arrive d’ailleurs dans un contexte de regain d’intérêt pour le roman. MGM+ et Paramount+ ont annoncé cette année une série Treasure Island en six épisodes, avec David Oyelowo dans le rôle de Long John Silver, Hayley Atwell en Bess Hawkins, Tomer Capone en Billy Bones et Tom Sweet en Jim Hawkins.

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Cette version, elle aussi présentée comme une relecture du classique, confirme que le roman de Stevenson continue d’être un réservoir de récits pour l’industrie audiovisuelle.

Crédits photo : Hugh Jackman au 63e New York Film Festival (Lincoln Center, 2025), Bryan Berlin (CC BY-SA 4.0)

Par Hocine Bouhadjera

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