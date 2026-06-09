Le Book Arsenal de Kyiv : sous alerte aérienne, changer la guerre en littérature

À Kyiv, le Book Arsenal a accueilli 27.000 visiteurs du 28 au 31 mai, malgré les alertes aériennes qui ont interrompu plusieurs rencontres. Pour la quatrième fois depuis l’invasion russe à grande échelle de février 2022, le festival s’est tenu sous contrainte militaire directe, dans l’enceinte du Mystetskyi Arsenal, ancien bâtiment militaire devenu l’un des principaux lieux culturels de la capitale ukrainienne.

Le bilan de cette 14e édition fait état de 111 grandes maisons d’édition, 25 petites structures, la librairie book.ua, des initiatives militaires et des organisations bénévoles. Le programme comptait plus de 240 rendez-vous : débats, lectures, présentations, ateliers, performances, séances de dédicaces et rencontres professionnelles. Plusieurs événements ont été annulés, écourtés ou déplacés dans des abris.

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Le reportage publié par The Guardian décrit un salon où la guerre traverse les circulations, les stands et les scènes. Le vendredi, le lieu a subi plusieurs évacuations. Les Forces culturelles de l’armée ukrainienne avaient installé une caisse de munitions destinée à recueillir des livres pour le front, parmi lesquels des traductions ukrainiennes d’Alice au pays des merveilles et du Guide du voyageur galactique.

Les uniformes occupaient aussi la programmation. Des soldats tenaient des stands, participaient aux échanges et prenaient la parole comme auteurs ou témoins. Après les premiers temps de l’invasion, dominés par la poésie et les formes courtes, le festival a montré une autre étape de l’écriture de guerre : celle des récits de front composés après plusieurs années de combat.

Maksym Butkevych, journaliste, défenseur des droits humains, vétéran et ancien prisonnier de guerre, a conçu le thème central de cette édition, « Bear Your Freedom ». Il associe la lecture à une liberté intérieure que la captivité ne détruit pas. Cette ligne a traversé les débats consacrés à la responsabilité, à l’occupation, aux récits militaires et à la place des héros dans l’imaginaire collectif.

Des auteurs au plus près du front

Le festival a donné une visibilité particulière aux écrivains engagés dans l’armée et aux militaires devenus auteurs. Les discussions ont porté sur le témoignage, la représentation du soldat et les limites que certains écrivains s’imposent lorsqu’ils racontent les conditions du front. Pour l’édition ukrainienne, l’enjeu dépasse la publication de mémoires : il touche à la manière de transmettre une expérience encore en cours, sans figer les combattants dans une image héroïque.

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Book Arsenal n’a pourtant pas réduit sa programmation à la guerre. Le public a aussi formé de longues files pour des romans de genre, des rencontres jeunesse, des ateliers, des lectures de poésie et des échanges avec des figures de la littérature ukrainienne, dont Oksana Zabuzhko. La maison Osnovy présentait notamment la première traduction ukrainienne d’A Room With a View, d’E.M. Forster.

Ce contraste donne au salon une portée particulière. Le front structure une partie du programme, mais il n’efface ni les usages ordinaires du livre, ni les attentes des lecteurs, ni le travail éditorial de longue durée. Dans les allées, achats, dédicaces, traductions et débats continuaient de former un marché, un lieu de sociabilité et un espace de transmission.

Un salon culturel, mais aussi professionnel

Les éditeurs ukrainiens affrontent des coûts accrus, des contraintes d’impression, des problèmes de stockage et des retards liés aux infrastructures fragilisées par la guerre. Le quotidien britannique relève aussi la hausse du prix des livres pour les lecteurs, conséquence de charges matérielles plus lourdes et d’une économie du papier sous pression.

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La dimension professionnelle reste néanmoins active. La troisième saison du Book Arsenal Fellowship Program a réuni huit éditeurs, agents et responsables de droits étrangers. Au total, 115 rendez-vous B2B ont associé 31 maisons ukrainiennes et cinq agences littéraires ou graphiques. La prochaine édition du festival, la quinzième, est annoncée du 27 au 30 mai 2027.

Crédits photos © Sergii Khandusenko pour le Book Arsenal

Par Clément Solym

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