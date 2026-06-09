La loi Lang ne suffit plus : il est temps de se structurer

Restructurer et innover dans la filière. Face à la financiarisation de l’édition, à l’affaiblissement des soutiens publics et aux bouleversements technologiques, l’édition indépendante cherche désormais moins à survivre seule qu’à se structurer collectivement. Entre la FEDEI et OPlibris, une même ambition se dessine : défendre la matérialité du livre, sans renoncer à penser les outils de demain.
Le 09/06/2026 à 16:16 par Charles-Henri Lavielle
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09/06/2026 à 16:16
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Pour les lecteurs comme pour beaucoup de professionnels, la quasi-immuabilité de l’objet livre dans sa forme, sa résistance à sa version numérique, qui devait faire disparaître sa matérialité, les élans de sympathie à son endroit lors de la crise covid, ont fini, malgré les difficultés économiques, par nous bercer de l’illusion d’une crise passagère ou au pire d’un doux déclin. Le syndrome de la grenouille dans sa casserole d’eau sur le feu.
Pourtant, l’édition en général, l’édition indépendante en particulier et plus largement le secteur du livre sont depuis plusieurs années bouleversés par des changements profonds, économiques, financiers, technologiques, sociologiques, écologiques et politiques.
Face à ce nouveau contexte, la grande loi dite « loi Lang », qui avait été le fruit d’une réflexion de la profession, avec Jérôme Lindon aux avant-postes, ne suffit plus. Face à ces profondes mutations, il nous faut à la fois structurer la filière et ne pas être aveugles aux innovations techniques que cela soit pour choisir de les utiliser ou non. Voire à s’y opposer.
Jusqu’à aujourd’hui, l’édition indépendante a vécu aux marges ou dans les espaces laissés par un monde éditorial dominé par les grandes maisons d’édition. Cet édifice à plus ou moins tenu, encadré par la loi sur le prix unique, un réseau de librairie et un lectorat. Mais la financiarisation de l’édition a entraîné, au fil des années, le regroupement des grandes maisons en groupes quasi monopolistique et cette financiarisation les a lancées dans une recherche de parts de marché effréné.
À LIRE - Face aux grands groupes, l’édition indépendante n’a plus le luxe de jouer seule
Parallèlement, le réseau des libraires s’est vu concurrencé par de nouveaux acteurs, grandes surfaces ou vente en ligne moins soucieux de l’édition indépendante. Face à cette transformation massive et violente, les pouvoirs publics ont mis en place des systèmes de soutien à la création dont l’édition indépendante a bénéficié.
Aujourd’hui face à l’effondrement de ces politiques pour des raisons vaguement économiques, plus sûrement idéologiques (ultralibérales ou réactionnaires) l’édition indépendante est passée d’une situation de fragilité à une situation de précarité.
Ce grand chambardement ne peut plus être, comme nous l’avions toujours fait, de s’adapter individuellement. Pour garder la liberté de nos choix éditoriaux, nous devons, comme l’a fait la librairie indépendante avec le Syndicat de la Librairie Française, nous structurer, pour faire entendre notre voix, faire des propositions et construire nos outils. C’est aujourd’hui ce que propose la FEDEI d’une part et OPlibris de l’autre et il n’est pas anodin que ces deux initiatives soient nées au même moment et se fertilisent mutuellement.
« Défendre le livre dans sa matérialité, ce n’est pas s’opposer à la technologie par principe. »
Refuser de penser la place des évolutions techniques dans nos métiers c’est les subir. L’informatique, le numérique ont, en quelques années, profondément transformé nos vies et nos métiers. Partout se pose la question de nos dépendances à ces outils comme cela s’est produit pour la PAO où nous sommes tributaires des solutions propriétaires.
Pour que cette dépendance technologique et financière ne se reproduise pas, les coopérateurs regroupés au sein d’OPlibris on fait le choix de co-développer une solution de gestion, de pilotage en open source regroupant l’ensemble des outils métiers nécessaires à nos activités. Là comme ailleurs, indépendance ne signifie pas isolement et la solution OPlibris a noué et noue des liens forts avec tous les acteurs de la chaîne.
Ces partenariats peuvent-être technique et économique avec Dilicom, les diffuseurs/distributeurs, Filéas, écograf, Demarque ou stratégique et politique comme avec la FEDEI, le Pilen, ÉdITEUR.org, la Sofia, le SLF, la région Occitanie et d’autres.
Ainsi OPlibris est une solution évolutive co-construite et un laboratoire collectif de réflexion sur les transformations du secteur permettant d’anticiper les besoins futurs (référencement, métadonnées) ou de réagir rapidement (facturation électronique). Sa force réside et résidera avant tout dans le nombre de ses sociétaires et de ses utilisateurs pour se donner les moyens de prendre la main collectivement sur notre filière.
Venez tester OPlibris et rejoignez-nous !
Crédits photo : Didgeman CC 0
DOSSIER - OPlibris, l’outil coopératif qui structure l’édition indépendante
Par Charles-Henri Lavielle
Contact : contact@oplibris.org
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La France ne connaît pas une canicule généralisée, mais certains départements restent concernés par une vigilance canicule, après un épisode de chaleur inédit pour un mois de mai. Derrière le dôme anticyclonique, la masse d’air subtropicale et le réchauffement climatique, la question météorologique se déplace : non plus seulement combien de degrés, mais quelles vies deviennent plus fragiles sur une planète moins habitable ?
30/05/2026, 16:10
C’est une épiphanie littéraire. François Richard fait paraître aux éditions du Grand Souffle Division Eidola, le troisième tome de son cycle V I E, qui peut se lire indépendamment des deux précédents bien qu’il en tire les fils narratifs jusqu’au bout de la nuit. Une épiphanie dans laquelle l’auteur manifeste la réalité cachée comme fin de la quête de ses personnages. Exacerbation, comme une bombe à fragmentation, du précepte proustien dans Le Temps retrouvé : « La vraie vie, la vie enfin découverte et éclaircie, la seule vie par conséquent réellement vécue, c’est la littérature. » Par Olivier Stroh.
29/05/2026, 11:12
En Corée du Sud, le livre ne se défend plus seulement contre l’IA : il devient une donnée qualifiée, négociable, rémunérée. En France, le législateur avance par un autre chemin, plus contentieux mais décisif : rendre prouvable l’usage des œuvres par les modèles. Entre opt-out, AI Act et présomption d’utilisation, l’industrie du livre quitte l’indignation pure pour entrer dans le dur du rapport de force.
21/05/2026, 13:00
Tout le secteur du livre s'interroge aujourd'hui sur la place des librairies indépendantes face à la montée de l’extrême droite, le poids du groupe Bolloré dans l’édition et la responsabilité des libraires dans la défense du pluralisme démocratique. Dans ce texte proposé par Christophe Marie, co-gérant de la librairie Au saut du livre, à Joigny, dans l’Yonne, tout un pan de l'industrie du livre est questionné. Et ses clients avec lui.
21/05/2026, 10:21
Après une carrière dans l’industrie du jeu vidéo, Didier Flipo a choisi le maraîchage bio, le sol vivant et la transmission. Avec Le Potager résilient, il propose bien plus qu’un guide de jardinage : une réflexion concrète sur l’autonomie, la résilience et notre rapport au vivant. Entre écologie pratique, production de semences, soin des sols et critique des faux conseils circulant en ligne, il défend une approche patiente, pédagogique et profondément ancrée dans le réel. Un entretien où le potager devient aussi une manière de penser le monde contemporain.
20/05/2026, 14:48
Avec Le Cercle ouvert, Mathieu Larnaudie et Bertrand Py défendent une maison à la production resserrée, attentive aux auteurs, aux libraires et aux lecteurs. Adossée à Terre Neuve et donc au groupe Albin Michel, elle publiera ses premiers titres le 20 août 2026 autour d’une idée presque révolutionnaire : moins publier pour mieux accompagner les livres et refaire communauté, sans céder sur le catalogue.
19/05/2026, 17:29
À Limoges, la librairie jeunesse Rêv’en Pages, ouverte depuis plus de quarante ans, est en redressement judiciaire. Confrontée à la hausse de ses charges et à la baisse du panier moyen, sa gérante, Rachel Faure-Lencroz, cherche à adapter son fonctionnement : changement de transporteur, projet de librairie mobile, développement de la romance, du young adult et de l’occasion.
19/05/2026, 12:13
À Palaiseau, les planches de Xavier Coste autour de 1984 et du Journal de 1985 dévoilent les coulisses d’une obsession graphique née à l’adolescence. Dans le cadre du salon Dimension, croquis, originaux et reproductions éclairent la construction d’un univers dystopique où l’adaptation devient affaire d’émotion, de fidélité intérieure et de vision.
18/05/2026, 17:15
Canal+ a donné un nom à la peur qui traverse désormais l’édition : la liste noire. L'intervention de Maxime Saada, président du directoire de Canal+, qui refuse désormais de travailler avec les 600 personnes ayant signé une petition contre son patron, Vincent Bolloré, introduit une singulière logique de groupe.
18/05/2026, 13:09
Originaire de Compiègne, très active dans le milieu littéraire, Murielle Compère-Demarcy, qui signe parfois MCDem, dirige depuis 2022 la collection « Présences d’écriture » aux éditions Douro, et rédige de nombreuses chroniques pour diverses revues. Auteure d’une vingtaine de livres, Murielle Compère-Demarcy semble, entre autres, très marquée par Antonin Artaud, auquel elle consacre Alchimiste du soleil pulvérisé en 2019, recueil publié chez Z4. Par Étienne Ruhaud.
18/05/2026, 10:30
Encyclopaedia Britannica et Merriam-Webster poursuivent OpenAI, accusé d’avoir utilisé leurs contenus pour entraîner ChatGPT et de capter leurs lecteurs par des réponses proches de leurs textes. Au-delà du droit d’auteur, l’affaire pose une question qu’Umberto Eco avait placée au cœur du Nom de la rose (trad. Jean-Noël Schifano) : qui garde la bibliothèque, qui classe le savoir, qui vérifie la réponse quand la source disparaît ?
16/05/2026, 11:17
Un visuel diffusé sur Facebook associe un article d’ActuaLitté consacré au scandale Agessa au logo de La France insoumise. L’exercice entend sans doute servir la cause des artistes-auteurs. Il réussit surtout une (contre)performance graphique plus douteuse : transformer un travail journalistique indépendant en élément de communication politique.
15/05/2026, 13:01
Top Articles“Je suis plus français que toi, parce que moi, j’ai choisi” : dans les allées de Passeurs de Livres Erri De Luca : “Je suis sioniste”, “pas de génocide à Gaza”, parole contraire et géométrie variable ? Lionnel Astier : “Tout ce qui leur restait, c’était la parole” Partir à l'aventure en suivant l'itinéraire du livre de la première femme prix Nobel de littérature
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