Les Aurores : une nouvelle maison de non-fiction rejoint Les Nouveaux Éditeurs

Les fondatrices présentent leur projet comme une maison destinée à « décrypter les questionnements décisifs qui fracturent notre société » et à contribuer au débat public tout en s’adressant à un large lectorat.

Les Aurores entendent, dans une période marquée par les tensions politiques et sociales, « revenir aux faits historiques » afin de redonner du sens aux débats contemporains « avec exigence, nuance et finesse », mais aussi imaginer, avec leurs auteurs et autrices, « un monde plus juste, plus humaniste et plus démocratique ».

Deux éditrices issues de Larousse

Maëva Journo a dirigé pendant plusieurs années le département des beaux livres chez Larousse. Spécialiste de l’image, elle y a notamment publié de nombreux ouvrages consacrés à l’histoire, à la géopolitique, aux arts et à la mode.

Viviane du Guiny s’est formée aux éditions Aux Forges de Vulcain avant de travailler dans l’édition indépendante. Elle s’est ensuite spécialisée dans les essais de société et a contribué au développement de la bande dessinée documentaire chez Larousse.

« Après 12 années au sein des Éditions Larousse, j’ai l’immense joie de fonder aujourd’hui ma propre maison », partage Maëva Journo. « C’est ensemble que nous avons imaginé et construit Les Aurores, sur une ligne qui me tient particulièrement à cœur : analyser, décrypter, comprendre la société, le monde et ses fractures, pour imaginer ce que pourrait être demain. »

De son côté, Viviane du Guiny affirme : « Les Aurores veulent comprendre la société d’aujourd’hui, pour imaginer celle de demain, qu’on désire plus lumineuse. » Elle remercie les équipes du groupe ainsi que « tous nos formidables auteurs et autrices dont nous allons faire entendre les voix ».

Sept premiers ouvrages annoncés

Les premières publications paraîtront en octobre et novembre 2026. Sept beaux livres sont déjà annoncés. Parmi eux figure Humain d’Alice Roberts, un ouvrage consacré aux origines de l’humanité, enrichi d’infographies originales retraçant l’apparition des premiers humains et les évolutions qui ont conduit à l’émergence de l’humanité contemporaine.

Le catalogue accueillera également Moyen-Orient, l’histoire d’une paix contrariée de Philippe Pétriat. Illustré de cartes, de photographies et de documents d’archives, le livre reviendra sur l’histoire politique et sociale du Moyen-Orient depuis la fin de la Première Guerre mondiale.

Autre titre annoncé : Corps, représenter, habiller, modeler les femmes d’Hayley Edwards-Dujardin. À la croisée de l’histoire de l’art et de l’histoire de la mode, l’ouvrage proposera une réflexion sur les représentations du corps féminin à travers une approche présentée comme féministe et renouvelée.

Les Aurores publieront également Décolonisations de Pascal Blanchard, Nicolas Bancel et Sandrine Lemaire, consacré aux processus de décolonisation français et à leurs héritages dans la société contemporaine. D’autres livres illustrés sont également prévus autour des médias, de la droitisation de la société et de la culture populaire.

Après cette première série de beaux livres et d’ouvrages illustrés, la maison prévoit d’élargir son catalogue avec la publication d’essais à partir du début de l’année 2027.

Arnaud Nourry bâtit son écosystème

Les Nouveaux Éditeurs ont été lancés en 2024 par Arnaud Nourry, ancien PDG d’Hachette Livre. Le principe revendiqué repose sur un modèle proche de celui des labels musicaux : les responsables de maison disposent d’une part minoritaire au capital et d’une garantie d’indépendance éditoriale, tandis que le groupe leur apporte les moyens industriels, financiers, commerciaux et logistiques nécessaires à leur développement.

Le groupe poursuit depuis sa constitution une croissance par maisons spécialisées. Avant Les Aurores, la dernière arrivée annoncée était Morgen, septième maison du groupe, dédiée à la bande dessinée, et fondée par Sullivan Rouaud avec Thomas Ragon, Arthur Huignard et Victorine Gay.

Sur le plan capitalistique, Les Nouveaux Éditeurs se sont renforcés avec l’entrée d’Artémis, la holding de la famille Pinault, au capital au début de l’année 2025, sans synergie annoncée avec Tallandier. Côté fonctionnement, le groupe s’appuie sur Union Distribution pour la logistique, Flammarion pour la diffusion et Gallimard pour la fabrication.

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Il a également conclu avec Simon & Schuster un accord de type first look deal, ou accord de première option, destiné à faciliter la circulation de projets éditoriaux.

Crédits photo : Viviane du Guiny et Maëva Journo (Céline Nieszawer, Les Aurores, Les Nouveaux Éditeurs)

Par Hocine Bouhadjera

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