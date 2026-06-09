Radio Live : sept jeunes racontent le monde à la médiathèque du Bachut

Nous avons proposé à un groupe de jeunes pris en charge au sein d’une structure de soin de participer à un projet immersif autour de la Radio Live. L’objectif était de leur faire découvrir l’univers du média radiophonique, tout en les impliquant activement dans la création d’un podcast ou d’une chronique sur une thématique de leur choix.

Cette expérience permet aux participants de développer des compétences techniques et créatives, en travaillant à la fois sur l’écriture, l’enregistrement et la diffusion de leur contenu.

À l’issue de cette phase de création, une restitution publique est organisée pour présenter leur travail en direct, accompagnée d’une exposition photographique.

Cette restitution vise à valoriser les productions des jeunes et à leur offrir une plateforme d’expression, tout en permettant aux spectateurs de découvrir le processus créatif derrière chaque projet.

Le projet vise ainsi à stimuler la créativité des jeunes, à renforcer leur confiance en eux et à les sensibiliser à l’impact des médias audiovisuels. Dans ce processus, c’est l’artiste Jean-Jacques Cornillon qui les guide durant l’ensemble du projet.

Jean-Jacques Cornillon est artiste sonore, auteur-photographe (inscrit à la Maison des Artistes) et issu du spectacle vivant (acteur et musicien). Il écrit maintenant avec un enregistreur, un appareil photo et un stylo.

Contemplatif, il s’immerge dans la matière et cherche à rendre le ressenti des événements (orages, crues, événements humains…) en une sorte de reportage tridimensionnel.

Spectacle sur inscription !

Avec : Éclats d’Art Réseau des projets artistiques des unités de soin du Centre Hospitalier Le Vinatier —La Ferme du Vinatier —Centre Hospitalier du Vinatier —CoéCiE

TOPO est disponible dans son intégralité sur le site de la Bibliothèque municipale de Lyon.

Crédits photo : © Magnific

Par Revue Topo

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