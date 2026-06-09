Radio Live : sept jeunes racontent le monde à la médiathèque du Bachut

Le vendredi 19 juin (de 16h à 18h), venez découvrir un groupe de 7 jeunes à travers leur Radio Live à la médiathèque du Bachut de Lyon ! Après des ateliers mêlant écriture, théâtre et création sonore, ils vous proposent chroniques, musiques et regards sur le monde. Le tout accompagné d’une exposition photo de leur aventure. Une occasion unique de partager ce moment de radio vivante avec eux ! Article tiré de TOPO, le magazine des bibliothèques de Lyon.
Le 09/06/2026 à 13:04 par Revue Topo
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09/06/2026 à 13:04
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Nous avons proposé à un groupe de jeunes pris en charge au sein d’une structure de soin de participer à un projet immersif autour de la Radio Live. L’objectif était de leur faire découvrir l’univers du média radiophonique, tout en les impliquant activement dans la création d’un podcast ou d’une chronique sur une thématique de leur choix.
Cette expérience permet aux participants de développer des compétences techniques et créatives, en travaillant à la fois sur l’écriture, l’enregistrement et la diffusion de leur contenu.
À l’issue de cette phase de création, une restitution publique est organisée pour présenter leur travail en direct, accompagnée d’une exposition photographique.
Cette restitution vise à valoriser les productions des jeunes et à leur offrir une plateforme d’expression, tout en permettant aux spectateurs de découvrir le processus créatif derrière chaque projet.
Le projet vise ainsi à stimuler la créativité des jeunes, à renforcer leur confiance en eux et à les sensibiliser à l’impact des médias audiovisuels. Dans ce processus, c’est l’artiste Jean-Jacques Cornillon qui les guide durant l’ensemble du projet.
Jean-Jacques Cornillon est artiste sonore, auteur-photographe (inscrit à la Maison des Artistes) et issu du spectacle vivant (acteur et musicien). Il écrit maintenant avec un enregistreur, un appareil photo et un stylo.
Contemplatif, il s’immerge dans la matière et cherche à rendre le ressenti des événements (orages, crues, événements humains…) en une sorte de reportage tridimensionnel.
Avec : Éclats d’Art Réseau des projets artistiques des unités de soin du Centre Hospitalier Le Vinatier —La Ferme du Vinatier —Centre Hospitalier du Vinatier —CoéCiE
TOPO est disponible dans son intégralité sur le site de la Bibliothèque municipale de Lyon.
Crédits photo : © Magnific
Par Revue Topo
Contact : contact@actualitte.com
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Les Rencontres nationales de la librairie (RNL) sont, à chaque édition, l'occasion de s'arrêter sur les situations économiques des librairies indépendantes. Depuis 2013, l'institut d'études Xerfi livre des rapports sur le sujet, qui permettent aujourd'hui de dresser une analyse de long terme, sur la période 2005-2024.
05/06/2026, 13:39
Parmi les études présentées lors des Rencontres nationales de la librairie (RNL), à Rennes, ces 7 et 8 juin, celle de Xerfi, consacrée à la situation économique des librairies indépendantes, attire l'attention. L'institut d'études, en 2024, avait annoncé les difficultés observées récemment pour ces commerces. Mauvaise nouvelle : la tendance devrait se poursuivre en 2027, voire s'intensifier.
05/06/2026, 13:38
Dans Les Mages d’Éther, Aurélie Lauret imagine une fantasy où la magie se paie au prix du corps, des souvenirs et parfois même de l’âme. Au cœur d’un empire rongé par les luttes de pouvoir, de jeunes mages liés à l’Éther découvrent que leurs dons pourraient autant sauver le monde que le précipiter dans le chaos. Entre complots politiques, héritages oubliés et magie instable, le roman déploie un univers sombre et incandescent, porté par des personnages pris entre loyauté, survie et désir de liberté.
05/06/2026, 12:30
À la suite d’une énième dispute avec sa colocataire, elle quitte leur appartement et découvre un cadavre… Et des fantômes. L’horizon des évènements est une romance horrifique actuellement en précommandes sur Ulule. À destination d’un public young adult, le livre aborde les conséquences de l’autisme non diagnostiqué et des troubles psychologiques non suivis à travers l’horreur.
05/06/2026, 10:24
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