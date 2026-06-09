En Égypte, un nouveau papier de coton sauvera les livres anciens

La Bibliotheca Alexandrina affirme avoir produit un papier de restauration égyptien destiné aux manuscrits, livres rares et documents anciens. Fabriqué à la main à partir de fibres de coton égyptien à longue soie, ce matériau certifié se présente comme une alternative locale au papier japonais utilisé dans les ateliers patrimoniaux.

Du coton textile au papier de conservation

Cette avancée serait donc à mettre au crédit de la section Préservation et contrôle environnemental de son Centre et musée des manuscrits. L’établissement indique que le papier résulte d’une série d’expériences scientifiques et qu’il est fabriqué à la main à partir de fibres de coton égyptien longue soie.

Le point technique central tient aux normes, car le papier répondrait aux exigences ISO 9706, consacrée au papier permanent pour documents, et ISO 11108, relative au papier d’archive. Les mesures de l’Organisation égyptienne de normalisation et de qualité, mentionnées par l’institution, placeraient ses résultats au-dessus des seuils minimaux requis par ces deux référentiels.

Le matériau vise la restauration de manuscrits rares et de documents patrimoniaux. Dans ce domaine, le papier ajouté lors d’une réparation remplit plus qu'une stricte fonction esthétique : il accompagne chimiquement et mécaniquement un support ancien, sans l’acidifier, le rigidifier ni accélérer sa dégradation.

Une réponse locale au papier japonais

Le quotidien égyptien Al Shorouk, entré dans les laboratoires de l’institution, précise que le projet utilise des chutes de coton provenant d’usines de filature et de tissage. Le travail transforme ces déchets textiles en fibres exploitables, avant fabrication sur machine Hollander et tamis de bronze, deux outils associés à la préparation de pâtes et feuilles destinées aux usages de conservation.

L’idée aurait d'ailleurs poussé pendant la pandémie de Covid-19, lorsque les équipes cherchaient une solution locale au papier japonais, souvent cité comme référence dans les restaurations fines. Le choix du coton égyptien longue soie tient à la longueur, la résistance et la souplesse de ses fibres, propriétés recherchées pour des interventions délicates sur papiers anciens.

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Derrière la performance technique, le sujet prend une dimension toute particulière dans un pays où le coton occupe une place économique et symbolique forte : les rebuts d’une industrie textile alimentent désormais la réparation de manuscrits et de livres rares. La filière relie ainsi agriculture, artisanat du papier, restauration et patrimoine écrit.

La restauration comme souveraineté matérielle

De son côté, Youm7 rapporte, d’après les explications de Hossam El-Deeb, responsable du contrôle environnemental au Centre et musée des manuscrits, que les tests de laboratoire ont porté sur la résistance à la déchirure et la durabilité. Une étape ultérieure d’accréditation est également intervenue auprès de centres de recherche en Allemagne et en Suisse.

La Bibliotheca Alexandrina inscrit cette production dans une logique de localisation industrielle : disposer d’un matériau stable, compatible avec les collections anciennes, moins dépendant de l’importation et produit avec des matières premières nationales. Et l’institution égyptienne revendique surtout une première : une solution de restauration permanente, issue d'une production locale et destinée à réparer le patrimoine écrit avec une matière née sur place.

Crédits photo : PxHere

Par Nicolas Gary

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