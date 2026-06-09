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Grasset, le Nora-Gate Etats Généraux de la BD 2026 Cinq éditeurs BD à découvrir
#Politique publique

Affaire Grasset : Laure Darcos et Sylvie Robert avancent une “clause de confiance

Elles forment un tandem sénatorial très actif sur les questions culturelles, et plus particulièrement les sujets relatifs au livre. Laure Darcos, sénatrice de l'Essonne (Les Indépendants - République et Territoires) et Sylvie Robert, sénatrice d'Ille-et-Vilaine (Socialiste, Écologiste et Républicain) et vice-présidente du Sénat, évoquent leur proposition de loi sur le contrat d'édition, la lutte contre la concentration du secteur, et dressent aussi un premier bilan du sort réservé à la culture sous les mandats d'Emmanuel Macron.

Le 09/06/2026 à 16:20 par Antoine Oury

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Publié le :

09/06/2026 à 16:20

Antoine Oury

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ActuaLitté : La ministre de la Culture était présente ce lundi 8 juin aux Rencontres nationales de la librairie [la presse n'était pas conviée, à la demande du ministère, NdR]. Quelle a été la nature des échanges ?

Laure Darcos : Les intervenants l'ont alerté de la situation générale des librairies. Une libraire du Lot témoignait ainsi du fait que, depuis le mois de mars dernier, les librairies du coin sont pratiquement à l’arrêt en raison des coûts de l’essence. Les gens prennent leur voiture par nécessité, pour travailler, faire des courses, mais plus pour aller dans les librairies.

Sylvie Robert : Les libraires ont dépeint une situation préoccupante où, pour la première fois depuis des années, il y a eu plus de fermetures que d’ouvertures, selon le bilan établi par le Centre national du livre (CNL).

Le CNL planche sur une taxe, visiblement limitée aux plateformes qui vendent des livres, afin de financer le soutien public à la chaine du livre. Le sujet a-t-il été évoqué lors de la rencontre ? De quels éléments disposez-vous, à ce jour, sur ce projet ?

Laure Darcos : La proposition du CNL a été évoquée, en effet, et la ministre a pris la balle au bond d’une manière assez claire.

Sylvie Robert : Elle s’est dite intéressée, en effet.

Laure Darcos : L'éventuelle mise en place de cette taxe ne pourrait se faire que par l'intermédiaire du prochain projet de loi de finances. Le projet se base en tout cas sur le système du Centre national du cinéma et de l'image animée (CNC), soit une taxe affectée, et non un impôt supplémentaire.

Dans le cas du CNC, il s'agit d'un circuit extrêmement vertueux, institué à l’intérieur même de l’écosystème du cinéma, pour que les billets vendus par les salles de cinéma permettent une aide aux acteurs les plus fragiles. Le Centre national du livre, mais aussi le Centre national de la musique (CNM) souhaitent eux aussi bénéficier de taxes affectées comparables. Le CNM en demande même le déplafonnement.

Sylvie Robert : Il faut examiner, à présent, la faisabilité de cette taxe redistributive, qui viendrait aider les librairies indépendantes, mais aussi les éditeurs ou les auteurs, par rapport à la Loi Lang et à la Constitution.

Quels seraient les bénéficiaires de cette taxe affectée et les conditions de son prélèvement ? S'agit-il de remettre en place la taxe sur l'édition des ouvrages en librairie, prélevée jusqu'en 2019 pour financer les actions du CNL ?

Laure Darcos : Aujourd'hui, le CNL aide les petites librairies, les petites maisons d’édition, les auteurs, les traducteurs et les bibliothèques. Soit l'ensemble de la chaine du livre, avec des commissions qui examinent différents dossiers et attribuent les subventions.

Sylvie Robert : La baisse des crédits du CNL, de 22 % en deux ans, a d'ailleurs un impact sur toutes ces actions, malheureusement.

Laure Darcos : Quant à remettre en place la taxe qui existait précédemment, cela reste à déterminer. Régine Hatchondo [présidente du CNL, NdR] semble tournée vers les livres d’occasion et les livres numériques, plutôt que les ouvrages imprimés. Il faut aussi faire attention aux petits éditeurs : on voit toujours la partie immergée de l’iceberg, les très grands groupes, mais il ne faudrait pas déstabiliser certains acteurs.

Si l'on fixe un palier de chiffre d'affaires au-delà duquel le prélèvement s'effectue, les petits éditeurs ne seraient pas impactés...

Laure Darcos : Oui, bien sûr. Aujourd'hui, le projet n’est pas du tout mûr, il ne s'agit que des propositions du CNL, que ni les parlementaires ni la rue de Valois n’ont acté. Nous allons surtout nous battre, dans un premier temps, pour éviter la suppression du Centre national du livre. Tout cela se jouera ensuite à l'occasion du projet de loi de finances 2027.

Rappelons néanmoins que le livre est le produit de consommation, si l’on peut désigner ainsi un livre, dont le prix n’a pas augmenté depuis 25 ans. Personne ne le souligne, mais le tarif reste autour de 20 €. Cela peut paraitre cher, mais, en raison de l’inflation, tous les autres prix ont bien plus augmenté. À un moment donné, il faut donc aider les systèmes vertueux, qui restent dans des prix raisonnables pour les consommateurs.

Sylvie Robert : La concurrence avec les nouveaux acteurs que sont les plateformes est aussi cruciale. Ce que souhaite Régine Hatchondo, c’est une taxe sur les plateformes. Qu'elle s'applique sur les ventes de livres ou le chiffre d’affaires, il faut encore l'étudier.

Laure Darcos : L'enjeu est aussi de faire comprendre à Bercy, et en arbitrage, à l’Élysée, à Matignon, que ces trois établissements publics, CNC, CNM et CNL, aident leur secteur, en interne. Dans le cas du CNC, si les taxes affectées n’existaient plus, cela ferait complètement s’écrouler l’écosystème du cinéma. L'objectif est donc de reproduire ce modèle pour le CNL et le CNM, en déplafonnant ces taxes affectées.

Le gouvernement a fait le choix d'une politique d'austérité. Dans ce contexte, obtenir une rallonge budgétaire pour la culture est-il devenu impensable ?

Sylvie Robert : Cela semble en effet très difficile.

Laure Darcos : D'autant plus que je suis certaine, pour ma part, que l'élaboration du budget se fera par ordonnance, tout se décidera avant. Nous n’avons aucune visibilité sur le sujet.

Lors d'une table ronde organisée récemment au Sénat, vous avez déploré une « résistance de l’intérieur » au sujet de votre proposition de loi (PPL) sur le contrat d'édition. Pourriez-vous préciser ?

Laure Darcos : La culture n’est pas un sujet de prédilection du Sénat, qui reste la chambre des territoires. Aussi, il s'intéresse plus souvent à des questions relatives à l’agriculture, à la gestion de l’eau ou au statut de l’élu, des sujets importants, mais la culture passe souvent à l’as. Nous avons été un peu agacées, car nous pensions obtenir un créneau l’an dernier pour notre proposition de loi [déposée en avril 2025, NdR], raison pour laquelle nous avions sollicité le Conseil d’État en urgence afin d'obtenir un avis, favorable par ailleurs, sur le texte.

Or, au dernier moment, Les Républicains et les sénateurs centristes se sont mis d’accord sur de tout autres lois et notre texte est passé à l’as. Une niche transpartisane aurait pu nous permettre, avec Sylvie, d'être coauteures et corapporteures de cette PPL, mais c'est finalement mon groupe qui a réussi à trouver un petit créneau. Je suis donc la seule rapporteure, mais Sylvie s'exprimera en premier lors de son examen, en tant que coauteure du texte.

Comment avez-vous travaillé sur cette proposition de loi ? Quels sont vos objectifs avec ce texte ?

Laure Darcos : Nous avons adopté une distribution des rôles assez intéressante, qui nous permet de travailler toutes les deux en tandem sur cette ligne de crête. En effet, nous savons pertinemment que nous ne pouvons pas braquer directement les éditeurs, au risque qu’ils sortent de la négociation ou fassent pression sur une partie des parlementaires.

Parallèlement, nous souhaitons cranter la loi, progressivement, en faveur des auteurs. La part de mon travail a plutôt porté sur ce qui a été voté en commission, un texte au sein duquel j’ai fait passer beaucoup d'éléments voulus par les auteurs. Au sujet du minimum garanti, par exemple, il était formellement écrit [dans les alinéas 4 et 5, NdR] que ce minimum garanti était non remboursable, mais les éditeurs, à ce moment-là, voulaient mentionner qu’il pouvait être amortissable. Les auteurs ont préféré que l’on enlève l’ensemble, car cela serait préférable pour leur négociation.

Nous avons quand même réussi à négocier le fait que ce minimum garanti ne puisse être déduit des sommes dues à l'auteur en cas de cession des droits d’adaptation audiovisuelle, ce qui avait été acté lors des négociations interprofessionnelles de 2022.

Nous sommes aussi revenus sur la traduction : quand un traducteur se rend compte qu’il y a eu une cession de droit à un éditeur étranger, il n’est souvent pas au courant : nous mettons en place un dispositif pour qu'il soit informé plus rapidement. Nous avons aussi inscrit dans le texte les redditions de compte bisannuelles ainsi que le taux progressif en fonction des ventes de livres.

Ces éléments représentent des avancées considérables. J'ai travaillé dans le milieu de l'édition [au sein du groupe Hachette, NdR] et si l'on m'avait dit, il y a 10 ans, qu'il y aurait un minimum garanti, je ne l'aurais pas cru.

Quelles ont été les résistances ? 

Laure Darcos : Les éditeurs souhaitaient des dérogations à ce minimum garanti, notamment pour les éditeurs scolaires, universitaires, l’édition théâtrale… Nous avons refusé, car cela fragilise la loi, d’une part, et parce que, par ailleurs, un collectif de professeurs qui écrit un manuel scolaire a aussi le droit à son minimum garanti.

À l'inverse, nous avons rencontré peu de résistance de la part des éditeurs sur le droit de préférence, qui est parfois toujours utilisé. Certains éditeurs font signer, dans le contrat d’édition, une clause prévoyant jusqu’à 5 livres dans la même maison d’édition. En jeunesse et BD, on le fait naturellement car les auteurs signent pour des collections, des séries, mais, comme cela gênait beaucoup d’auteurs, ce ne sera plus au sein du contrat d’édition d’origine, mais dans une annexe à ce contrat, qui pourra être signée le même jour ou plus tard. Cela lève une certaine pression sur l’auteur quant au fait de l'accepter ou non.

Au cours de l'élaboration du texte, nous nous sommes demandé si nous n’allions pas exclure, à l’aide d’un seuil de chiffre d’affaires minimum, les petits éditeurs. Mais plusieurs témoignages de petites maisons d'édition nous ont dissuadés : elles soulignaient que ce minimum garanti pourrait être symbolique de leur côté, mais, qu'en l'absence d'obligation générale, les auteurs seraient peut-être incités à se tourner vers de plus grandes maisons, avec un minimum garanti.

Ce minimum garanti ne risque-t-il pas de limiter les pourcentages de droit d'auteur versés ?

Laure Darcos : Bien sûr, ce risque existe. Mais les pourcentages de droit d’auteur devront être négociés : nous ne pouvons pas agir sur ce point ni indiquer de pourcentages dans le texte, car le contrat d'édition reste un contrat de droit privé entre deux personnes. 

Mais il existe une instance de médiation [l'AMAEL, NdR], que les auteurs pourront saisir. Cela permettra d'afficher au vu et au su de tous que leur éditeur a profité du minimum garanti pour baisser les taux. Le monde de l'édition est très petit, et cela se saura très vite.

Le dépôt des amendements pour votre PPL se termine dans quelques heures [l'entretien a été réalisé le 8 juin], avant l'examen en commission mercredi 10 juin au matin, puis en séance publique, l'après-midi. Comment se profilent ces passages ?

Laure Darcos : J'ai constaté que beaucoup d’amendements ont été déposés par Monique de Marco [sénatrice de la Gironde, groupe Écologiste - Solidarité et Territoires], ce qui m'a mise très en colère. Ces amendements sont totalement inspirés par Stéphanie Le Cam [directrice de la Ligue des auteurs professionnels, NdR], qui a claqué la porte des négociations et n’était donc plus présente, à l’inverse du Conseil Permanent des Écrivains, face au Syndicat national de l'édition.

Les amendements de Monique de Marco se basent largement sur le rapport Racine, avec une approche jusqu'au-boutiste. Chacun a le droit d’écrire ses amendements, mais Stéphanie Le Cam n’a même pas pris la peine de nous appeler pour en parler avec nous. Nous connaissons les tensions entre la Ligue, la Charte et le Conseil Permanent des Écrivains, mais nous souhaitons garder les principaux interlocuteurs des deux côtés de la négociation. 

De plus, des amendements ont été déposés en commission alors que nous avions expliqué à Monique de Marco que Sylvie souhaitait s’en charger en séance publique. Nous avons trouvé ça très cavalier et peu correct, alors qu’avec Sylvie, nous essayons d’être en lien avec les auteurs, notamment ceux et celles qui ont quitté Grasset, et d’avancer. Nous allons tout faire pour que les amendements de Sylvie soient discutés en priorité dans l’hémicycle.

Comment cette PPL sur le contrat d'édition pourrait-elle prendre en compte l'affaire Grasset ?

Sylvie Robert : Cette séance publique, le 10 juin, arrive dans un moment particulier, celui de l’affaire Grasset. Il y a un an, nous n'aurions pas du tout travaillé de la même façon la proposition de loi initiale. Nous ne pouvons pas oublier ce qu’il s’est passé ces dernières semaines. Nous avons donc décidé d’intégrer des dispositions qui permettraient non pas de répondre à la situation particulière des auteurs qui ont quitté Grasset, mais de progresser, malgré tout, sur la défense et la protection des intérêts moraux et matériels des auteurs.

En séance, je vais ainsi déposer un amendement qui introduit cette clause de conscience adaptée à l’édition. Je ne l’appelle pas clause de conscience, je préfère l'appellation « clause de confiance », car il s’agit du lien intime entre un auteur et un éditeur, que l'affaire Nora a largement mis en avant. Ce lien est très particulier, on ne le retrouve pas tel quel dans une rédaction, entre le chef de rédaction et les journalistes. Ici, le lien est plus intime, sans notion de subordination.

Concrètement, l’idée est de donner la possibilité à un auteur de résilier son contrat, à deux conditions : la première, en cas de changement de contrôle capitalistique dans la maison d’édition, notamment d’actionnaire majoritaire. La deuxième, si la politique éditoriale de la maison d’édition change de manière notable.

Tous ces éléments seraient caractérisés sous l’autorité du juge, à partir du moment où cela nuit aux intérêts moraux et matériels des auteurs. L'ensemble serait donc très encadré par une jurisprudence propre à l'édition, comme cela est déjà le cas pour les journalistes, concernant le changement de ligne éditoriale dans les rédactions. Cette fois, la justice caractériserait s’il y a changement de ligne éditoriale, si ce changement est lié à une modification du contrôle capitalistique ou pas et, surtout, s'il est de nature à nuire aux intérêts moraux des auteurs. Une telle procédure pourrait déboucher sur une résiliation du contrat d’édition, mais sans dédommagement pour l'auteur, a priori.

Le passage en justice serait donc obligatoire pour faire valoir cette clause de confiance ? N'y a-t-il pas un risque que certains auteurs ne puissent s'engager dans une telle action ?

Laure Darcos : La procédure ne peut se faire que devant un juge. C’est pour cela que nous ne réglerons ni le problème des salariés Grasset ni des auteurs qui ont quitté Grasset et qui veulent récupérer leur droit. Dans les faits, le juge appréciera les indices pour déterminer s’il y a eu changement de ligne éditoriale en plus du changement capitalistique et, à ce moment-là, décidera s’il y a lieu de prononcer la résiliation du contrat.

Les conditions de cette résiliation seront aussi fixées par la justice. L'auteur devra peut-être rembourser des à-valoir, mais il pourra aussi être dédommagé suite à un manque d’exploitation permanente et suivie. Il pourra ainsi faire valoir devant le juge qu’on ne lui a pas proposé de signature dans une foire ou un salon depuis un moment, ou qu'aucun service de presse de son livre n'a été distribué…

Concernant les frais de justice, il existe des avocats spécialisés en droit d’auteur accessibles, les procédures ne sont pas ruineuses comme aux États-Unis.

Sylvie Robert : Il n’est de toute façon pas possible de considérer la question sans passer devant un juge. L'aspect commercial l'oblige et il faudra, à ce titre, solliciter le tribunal de commerce, mais aussi, puisque la propriété intellectuelle entre aussi en jeu, il faudra se tourner vers des juridictions spécialisées. Il peut donc y avoir cosaisine sur cette question.

Un tel amendement a-t-il des chances d'être adopté par le Sénat, plutôt conservateur ?

Laure Darcos : Pour ma part, mon but est de faire comprendre à la droite et au centre, qui sont arc-boutés sur le principe qu’il s’agit là d’une action anti-Bolloré, que la même situation peut se présenter ailleurs. Editis peut être racheté par des investisseurs chinois, Matthieu Pigasse peut reprendre les éditions du Seuil…

Mais ces sénateurs de la droite et du centre sont très récalcitrants et peuvent être plus nombreux en commission pour voter contre l’amendement de Sylvie. Malheureusement, si c’est le cas, je serai obligée de donner un avis défavorable à l’amendement, un avis de rapporteure et de commission.

Sylvie Robert : Pour la première fois, avec cet amendement, nous pouvons mettre des mots sur les situations des auteurices Grasset. Il est très compliqué d'inscrire une mesure comme celle-ci dans un processus parlementaire nouveau, dans le contexte actuel. Nous avons donc profité du véhicule que nous avions [la PPL sur le contrat d'édition, NdR] pour agir. 

Pour lutter contre la concentration de manière générale, serait-il possible d'ajouter le livre à la loi anti-concentration, qui couvre surtout l'audiovisuel ?

Sylvie Robert : D’après ce que nous a dit la direction générale des médias et des industries culturelles (DGMIC), un ajout de la notion de « livre » serait possible dans le cadre du règlement européen sur la liberté des médias.

Toutefois, la France n’a toujours pas transposé ce règlement [entré en application en août 2025, NdR]. Nous attendons toujours son adaptation à notre droit français, mais le gouvernement ne fait rien. Les journalistes l'attendent, car ce règlement apporte des avancées sur la liberté des médias et le pluralisme. Le livre n'est pas mentionné dans le règlement européen, mais la transposition française pourrait l'ajouter. Les services du ministère sont en train d'étudier cette possibilité, notamment pour déterminer si cet ajout serait attaquable.

La loi Darcos, malgré les attaques d'Amazon, a été confortée par la Cour de justice de l'Union européenne et le Conseil d'État. Quelles sont les prochaines étapes pour qu'Amazon en respecte les dispositions, concernant les casiers automatisés et la remise de 5 % ?

Laure Darcos : C'est une belle victoire, d'autant plus qu'Amazon prétendait que la loi ne passerait jamais auprès de la CJUE. A priori, Amazon s’est rapproché du ministère pour indiquer qu’ils allaient s’adapter. Dans le cas contraire, j’attends que la justice intervienne.

Au sujet des lockers, je ne pouvais pas intégrer ce point dans la PPL sur le contrat d'édition, car cela aurait été considéré comme un cavalier législatif. Mais il faudrait expliciter ce point et exclure les lockers, ce qui nécessiterait de refaire un texte, car un simple changement dans le décret d’application n'est pas possible. Si Amazon ne rentre pas dans le rang, nous finirons par voter ce mini-article.

Je pense malgré tout que, malgré ce recours aux lockers de la part d'Amazon, les commandes de livres auprès de la plateforme ont diminué. Car le principal intérêt pour le consommateur restait de se faire livrer son livre chez lui. Désormais, quitte à se déplacer dans un point de vente proposant des livres pour retirer son colis, autant aller en librairie.

Quel bilan tirez-vous des mandats successifs d'Emmanuel Macron, sur le plan culturel ?

Laure Darcos : Ce qu'il va rester à la fin, c’est le Pass Culture et la reconstruction de Notre-Dame, de mon point de vue.

Catherine Pégard défend mordicus le Pass Culture, pour que les crédits soient conservés dans le prochain budget, car elle se rend bien compte qu’en termes de culture, c’est ce qui restera. Emmanuel Macron essaye de faire du Château de Villers-Cotterêts un centre de la francophonie, mais il ne représente pas un acte culturel fort.

Pour revenir sur le Pass Culture, nous avons bien vu, lors du dernier budget, que la droite et le centre voulaient le démanteler, en supprimant soit la part individuelle, soit la part collective, et nous l’avons sauvé, parce que ces deux parts forment un véritable équilibre. La part mutualisée, en effet, permet vraiment à beaucoup de professeurs de faire de l’éducation artistique et culturelle.

Il y a eu de la gabegie, à un moment, autour du Pass Culture, ce qui l’a fragilisé et lui a donné une mauvaise réputation, mais nous nous rendons bien compte aujourd’hui que ce qui est proposé comme offre culturelle au collège repose sur le Pass Culture. La part individuelle montre aussi que les jeunes vivent dans le centre-ville et se rendent donc dans les librairies. Pour acheter des mangas, certes, mais aussi d’autres livres.

Malheureusement, ce qui restera surtout, c'est que le budget a été flingué d’une manière complètement dingue.

Sylvie Robert : Pendant deux mandats, nous avons essayé de travailler en gérant la valse des ministres de la Culture. La continuité d’un projet culturel présidentiel, relayé par un gouvernement et des ministres, n’a pas été du tout à l’ordre du jour.

On commence avec Françoise Nyssen, on termine avec Catherine Pégard et, entre les deux, des ministres qui, à chaque fois, ont renoncé à ce qu’avaient fait les prédécesseurs, ont enclenché de nouveaux projets. Il était très difficile de se projeter, or une politique culturelle se pense sur le temps long, sur un investissement.

L’administration du ministère de la Culture, à ce titre, a été remarquable et a tenu. Et elle est devenue notre interlocutrice, plus que le cabinet du ministère. Je pense qu'Emmanuel Macron se fiche de la culture, et laissait donc aux ministres le soin d’incarner cette politique. Depuis le Pass culture, je ne vois pas d'autres actes culturels forts.

La lecture comme grande cause nationale aura donc été un rendez-vous manqué ?

Laure Darcos : La lecture comme grande cause nationale a-t-elle débouché sur des crédits supplémentaires ? Au contraire.

Sylvie Robert : Le Pass Culture lui-même d'ailleurs, a été victime d'un recul : il n'est plus du tout le même aujourd'hui qu'à sa mise en place.

Nous avons été obligés de nous battre contre Bercy en permanence. Tout ce qui faisait la spécificité de notre modèle, avec une part de soutien public pour les industries, mais aussi des crédits d’impôt, des taxes… C’est un modèle qui nous est envié, qui est particulier puisqu’il tient sur de nombreux leviers, fiscaux ou publics : il n’a pas du tout été défendu, Bercy le remettait en cause chaque année. Sur l'audiovisuel public, la faute originelle a été la suppression de la redevance, en 2022, une erreur politique majeure. 

Du côté des collectivités, le modèle a aussi été largement fragilisé avec la disparition de certains impôts locaux. Le modèle culturel repose sur les piliers que sont le ministère et les collectivités territoriales : quand on fragilise les collectivités, on aboutit à ce qui est en train de se passer, avec une multiplication des phénomènes de censure très préoccupante. Le bilan d'Emmanuel Macron, c'est la mise à mal de tout notre modèle culturel.

Sur un autre sujet, Emmanuel Macron sait bien que la question de la concentration est à l’œuvre depuis longtemps, elle a commencé dans les médias, elle se retrouve désormais dans la musique, dans l’édition… On peut mettre en place des garde-fous pour protéger ces modèles, mais rien n'a été fait. Nous n’avons pas arrêté de demander des actions : à ce titre, les États généraux de l'information n'ont été suivis d'aucun effet, il n’y a pas eu un seul projet de loi malgré la promesse initiale. 

Photographie : Laure Darcos et Sylvie Robert, à Rennes, à l'occasion des Rencontres nationales de la librairie, le lundi 8 juin 2026 (ActuaLitté, CC BY SA 4.0)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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Par Antoine Oury
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Pour une édition de proximité : Le Cercle ouvert, publier moins pour mieux lire

Avec Le Cercle ouvert, Mathieu Larnaudie et Bertrand Py défendent une maison à la production resserrée, attentive aux auteurs, aux libraires et aux lecteurs. Adossée à Terre Neuve et donc au groupe Albin Michel, elle publiera ses premiers titres le 20 août 2026 autour d’une idée presque révolutionnaire : moins publier pour mieux accompagner les livres et refaire communauté, sans céder sur le catalogue.

19/05/2026, 17:29

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“Acheter un livre dans une librairie indépendante, c’est presque militant”

À Limoges, la librairie jeunesse Rêv’en Pages, ouverte depuis plus de quarante ans, est en redressement judiciaire. Confrontée à la hausse de ses charges et à la baisse du panier moyen, sa gérante, Rachel Faure-Lencroz, cherche à adapter son fonctionnement : changement de transporteur, projet de librairie mobile, développement de la romance, du young adult et de l’occasion.

 

19/05/2026, 12:13

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Xavier Coste : comment 1984 est devenu “le projet de [sa] vie”

À Palaiseau, les planches de Xavier Coste autour de 1984 et du Journal de 1985 dévoilent les coulisses d’une obsession graphique née à l’adolescence. Dans le cadre du salon Dimension, croquis, originaux et reproductions éclairent la construction d’un univers dystopique où l’adaptation devient affaire d’émotion, de fidélité intérieure et de vision.

 

18/05/2026, 17:15

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Murielle Compère-Demarcy : Artaud, le feu du langage

Originaire de Compiègne, très active dans le milieu littéraire, Murielle Compère-Demarcy, qui signe parfois MCDem, dirige depuis 2022 la collection « Présences d’écriture » aux éditions Douro, et rédige de nombreuses chroniques pour diverses revues. Auteure d’une vingtaine de livres, Murielle Compère-Demarcy semble, entre autres, très marquée par Antonin Artaud, auquel elle consacre Alchimiste du soleil pulvérisé en 2019, recueil publié chez Z4. Par Étienne Ruhaud.

18/05/2026, 10:30

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Palaiseau : comment le salon Dimension veut réconcilier science et littérature

Grégory Hermant, responsable du service événementiel de la ville de Palaiseau, revient sur la troisième édition de Dimension, salon du livre consacré aux liens entre science, science-fiction et vulgarisation. Un rendez-vous encore jeune, mais déjà identifié par son public, ses auteurs et ses partenaires.

13/05/2026, 17:01

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“Il y a des possibilités pour les femmes de vivre beaucoup mieux”

Dans Digitopuncture et santé féminine, Jacques Staehle condense plus de soixante ans de pratique des médecines naturelles. À partir de son parcours personnel et des questions reçues en séminaire, il propose une approche accessible de la digitopuncture appliquée aux troubles féminins, entre gestes précis, équilibre énergétique et transmission d’expérience. À bientôt 95 ans, l’acupuncteur et naturopathe affiche une énergie et une vitalité qui donnent, au minimum, envie d’écouter ce qu’il a à dire.

13/05/2026, 13:38

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Angeline Delcroix : victimes ou coupables, “la frontière est très difficile à déterminer”

Angelina Delcroix ouvre les portes de sa Fabrique du Mal, où l'on entre par la violence, mais refuse d’y installer le lecteur pour le seul choc. À paraître ce 13 mai, la romancière nous immerge dans son univers, entre réalisme glacé et espoirs d'une vie meilleure.

11/05/2026, 10:43

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Estelle Derouen :“ Un livre n’est pas seulement un objet culturel”

Le phénomène Estelle Derouen est avant tout un phénomène de société. Sur Instagram a imposé une présence singulière. Ni critique institutionnelle ni simple prescriptrice numérique, elle occupe une place à part, quelque part entre la lectrice passionnée, la passeuse intraitable et la créatrice de contenu qui refuse de laisser les livres se dissoudre dans le grand marché des recommandations interchangeables.

08/05/2026, 14:12

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“Le Prix Lumière d’août est né d’une amitié — et d’un refus”

À l’heure où les distinctions littéraires cherchent à se renouveler, l’écrivain et psychanalyste Vincent Hein lance, avec le photographe Sylvain Holtermann, le Prix Lumière d’août. Un projet singulier, à la croisée de la littérature et de l’image, nourri par une histoire commune, mais aussi par une prise de position face aux mutations du monde éditorial.

08/05/2026, 13:54

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Quitter Grasset ? Pour Gilles Ascaride, “on reste, on occupe le terrain et on se bagarre”

Alors que le licenciement d’Olivier Nora accaparait l’attention médiatique, l’auteur Gilles Ascaride adressait un email entre désinvolture et bravade, intitulé “Je quitte Grasset.”. Curieux ? Non, enfin, un peu tout de même. ActuaLitté est allé à la rencontre de l’écrivain qui revendiquait déjà d’avoir « tué Maurice Thorez (Maurice qui ?) ». 

05/05/2026, 16:11

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La Mutinerie : former les lecteurs d’aujourd’hui à devenir les citoyens de demain

Face au recul du temps de lecture chez les adolescents, La Mutinerie défend une conviction simple : l’écriture peut ramener les jeunes vers les livres, mais aussi vers eux-mêmes. Créée par Guillaume Le Cornec, cette structure associe auteurs, établissements scolaires, lieux culturels et scientifiques pour faire des collégiens de véritables coauteurs. À travers ces projets collectifs, la littérature devient un outil de médiation, de confiance et d’apprentissage du monde.

30/04/2026, 12:52

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Accessibilité numérique : “Les bibliothèques des collectivités territoriales sont en retard”

La Journée mondiale du livre, le 23 avril dernier, a été assombrie par un constat implacable, établi par la Fédération des aveugles et amblyopes de France. L'accès aux livres numériques reste extrêmement complexe pour les personnes atteintes d’une déficience visuelle, en particulier via les bibliothèques et médiathèques publiques. Le ministère de la Culture, conscient de cette problématique, envisage plusieurs pistes d'action.

29/04/2026, 12:54

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Gabrielle de Tournemire, une entrée remarquée “dans la cour des grands”

Lauréate du Prix Le Livre à Metz | Marguerite Puhl-Demange 2026 pour Des enfants uniques (Flammarion), Gabrielle de Tournemire signe un premier roman déjà largement salué. Elle revient, pour ActuaLitté, sur cette distinction, son travail d’écriture et la manière dont son roman s’inscrit dans le thème de cette édition du Livre à Metz, « Habiter le monde ».

09/04/2026, 14:34

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Camille Giordani et Thomas Baas : habiter le monde à hauteur de Paulette

À l’occasion de l’édition 2026 du Livre à Metz, dont le thème « Habiter le monde » irrigue l’ensemble de la programmation, le Prix Graoully-Batigère a été attribué à Mais où va Paulette ? (Actes Sud jeunesse), écrit par Camille Giordani et illustré par Thomas Baas. Ce prix distingue chaque année une œuvre qui, par son écriture et son regard, se situe à la croisée de la littérature et d’une certaine manière de raconter le réel. Rencontre croisée avec ses deux lauréats.

08/04/2026, 15:59

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Felix Macherez : une épitaphe comme ultime oeuvre

Né en 1989, écrivain et rédacteur en chef des pages Livres d'Art Press, Felix Macherez revient aujourd’hui avec un quatrième livre, trois ans après la surprenante fresque Les Trois Pylônes. Le propos relève cette fois de l’humour noir, cher à Breton : jeune nihiliste de trente-trois ans, Cid Sabacqs résout de se suicider. Par Étienne Ruhaud.

07/04/2026, 10:42

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“On cherche des livres qui interrogent le monde”

À l’occasion de l’édition 2026 du prix du livre Les Visionnaires, porté par le réseau des médiathèques de Saint-Quentin-en-Yvelines, son directeur, Pascal Visset, revient sur l’origine et les enjeux de cette distinction née en 2022. Entre réflexion sur le rôle des auteurs, importance du style et interrogations sur l’intelligence artificielle, il défend une littérature qui propose une véritable vision du monde et de son avenir.

01/04/2026, 17:29

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Ludothécaires et bibliothécaires : “Il y a une réelle complémentarité des profils”

Deux organisations nationales, l'Association des Bibliothécaires de France et l'Association des Ludothèques Françaises, ont lancé un appel pour politique commune du jeu en tant que pratique culturelle. Organisation des services, cadre juridique ou formation des professionnel·les, le sujet soulève de nombreuses questions. Suffisamment pour se prendre au jeu...

31/03/2026, 09:32

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Écrire la version française : l’art du dialogue selon Manchette-Niemiec

Un débat anime depuis longtemps les amoureux du cinéma, qui semble opposer les « vrais cinéphiles » aux « simples amateurs » : VOST contre VF. 

27/03/2026, 17:18

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IA : “Aujourd’hui, les auteurs ne peuvent rien prouver”, alerte Pierre Ouzoulias

Après l’avis du Conseil d’État sur la proposition de loi portée par plusieurs sénateurs pour encadrer l’usage des œuvres par les systèmes d’intelligence artificielle, le débat se précise. Aux côtés des sénatrices Laure Darcos et Agnès Evren, Pierre Ouzoulias, du Groupe Communiste (Hauts-de-Seine), défend un texte qui entend agir concrètement sur le terrain juridique, mais aussi provoquer une recomposition des rapports entre plateformes technologiques et ayants droit.

26/03/2026, 13:15

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Laure Darcos, l'IA et les ayants droit : “On veut siffler la fin de la récré“

Après un avis du Conseil d’État salué comme une avancée, mais loin d’être une victoire totale pour les ayants droit, la sénatrice Laure Darcos détaille la stratégie derrière sa proposition de loi. Entre rééquilibrage juridique, pression politique et volonté de forcer les acteurs de l’IA à négocier, elle défend un texte « pesé à la virgule près », et conçu comme le premier étage d’une réforme plus large.

25/03/2026, 12:16

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Financer, imprimer, publier : le défi des éditions étudiantes L’Apprentie

À Bordeaux, les éditions étudiantes L’Apprentie ont ouvert une campagne de financement participatif pour finaliser l’impression de sept ouvrages. Porté par des étudiants en master et en BUT, le projet repose sur une organisation collective qui permet aux étudiants de pratiquer en conditions réelles les métiers de l’édition. Face à une collecte en ralentissement, l’équipe a décidé de prolonger la cagnotte et de renforcer sa communication pour atteindre ses objectifs financiers.

23/03/2026, 15:32

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“Un livre visionnaire parle avant tout de notre époque“

Médiathécaire engagée dans le prix littéraire des Visionnaires, Nathalie Pascal participe à la sélection des romans proposés aux lecteurs. Pour elle, un texte visionnaire ne se contente pas d’imaginer l’avenir : il éclaire le présent et invite à réfléchir. À condition, insiste-t-elle, que la force du sujet s’accompagne d’une véritable écriture.

17/03/2026, 18:06

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Entre Montaigne, Nerval et Pascal Quignard : le voyage littéraire d’Éric Poindron

Passionné par les auteurs mineurs, les petites éditions, le tout jeune sexagénaire Éric Poindron nous parle de livres, de voyages et d’amitié à travers un récit autobiographique qu’on pourrait qualifier d’hybride. Propos recueillis par Étienne Ruhaud.

 

13/03/2026, 15:37

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“La loi Lang ne suffit plus : il est temps de se structurer”

Restructurer et innover dans la filière. Face à la financiarisation de l’édition, à l’affaiblissement des soutiens publics et aux bouleversements technologiques, l’édition indépendante cherche désormais moins à survivre seule qu’à se structurer collectivement. Entre la FEDEI et OPlibris, une même ambition se dessine : défendre la matérialité du livre, sans renoncer à penser les outils de demain.

09/06/2026, 16:16

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Mineurs, nudité, algorithmes : Apple et Google sommés de protéger l'enfance

Lors de la London Tech Week, le Premier ministre du Royaume-Uni a sommé les entreprises technologiques de bloquer, sur les appareils utilisés par des mineurs, l’envoi et la réception d’images sexuellement explicites. Derrière l’urgence de protection, les livres déplacent le débat : consentement, honte, cyberviolence, économie de l’image, surveillance et responsabilité des adultes.

08/06/2026, 14:36

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Une taxe pour aider l'édition : le blanc-sain très sélectif du SNE

Le Syndicat national de l’édition n’a rien contre les prélèvements. Il a simplement ses pudeurs. Quand l’argent remonte vers les auteurs et les éditeurs, le vocabulaire se fait noble : rémunération, compensation, gestion collective, partage de la valeur. Quand il risque de redescendre vers les librairies indépendantes, les éditeurs fragiles ou les auteurs, le ton change. Le même geste devient un « réflexe » qui ne serait « pas forcément sain ». Mais alors, à quel sain se vouer ?

08/06/2026, 12:28

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“Paris, place forte du commerce des droits internationaux”

Quatre ans après son lancement, le Paris Book Market s’impose comme un rendez-vous majeur du commerce international des droits. Pierre Astier et Laure Pécher saluent ce succès dans un texte adressé à ActuaLitté... Tout en appelant à ouvrir plus largement l’événement aux agents, scouts et professionnels étrangers qui gravitent déjà autour de la place parisienne.

08/06/2026, 11:47

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Hiro Mashima à l’honneur : Amiens célèbre les 20 ans de Fairy Tail

Un arbre suspendu au-dessus d’un îlot rocheux, la guilde de Fairy Tail reconstituée à taille réelle, des fac-similés de planches et des croquis de travail : aux Rendez-vous de la BD d’Amiens, l’exposition Fairy Tail, une épopée draconique propose une traversée de l’univers créé par Hiro Mashima. Un parcours qui s’intéresse autant à l’imaginaire de la série qu’à sa fabrication.

 

07/06/2026, 19:26

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“Je suis plus français que toi, parce que moi, j’ai choisi” : dans les allées de Passeurs de Livres

Au festival Passeurs de Livres, il y a les grands rendez-vous annoncés, les conférences, les auteurs attendus, les maisons mises à l’honneur. Et puis il y a les allées. Les tables serrées sous le chapiteau, les livres empilés, les affiches accrochées aux grilles, les auteurs qui se lèvent pour présenter un roman, un témoignage, une vie. C’est là aussi que se raconte une partie de cette édition 2026, consacrée aux « Difficiles libertés ».

07/06/2026, 09:30

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Emil Ferris : les monstres ont pris leurs quartiers à Amiens

Aux Rendez-vous de la BD d’Amiens, Les Monstres d’Emil Ferris fait dialoguer Moi, ce que j’aime, c’est les monstres avec la collection du Frac Picardie. Le parcours explore le journal intime, le polar, le gothique, Chicago, la Shoah ou encore la puissance féministe d’une œuvre où les monstres deviennent une façon de lire le monde.

06/06/2026, 19:46

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Tom Gauld à Amiens : les bibliothécaires n’ont pas dit leur dernier mot

À la bibliothèque Louis Aragon, dans le cadre des RDVBD 2026, La Revanche des bibliothécaires déploie l’univers de Tom Gauld avec une élégance rare. Le dessinateur écossais y confirme ce talent singulier : faire rire avec trois traits, un sens parfait du décalage et une culture graphique qui ne pèse jamais. Une exposition vive, malicieuse et profondément réjouissante.

05/06/2026, 18:41

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Le livre survivra-t-il à l’économie de l’instant ?

Guilhem Méric, auteur de romans de l’imaginaire, analyse les difficultés croissantes du monde du livre. Entre baisse des ventes, concurrence des écrans et transformation des usages culturels, il alerte sur une crise de l’attention qui touche aujourd’hui toute la chaîne de l’édition.

05/06/2026, 16:57

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Mickey à Amiens : la souris de Walt Disney sort de sa boîte

À la Maison de la Culture d’Amiens, les 30es Rendez-Vous de la Bande Dessinée accueillent « Mickey, tout a commencé par une souris ». L’exposition du Fonds Glénat, visible du 5 juin au 14 septembre 2026, remonte le fil d’une icône née au cinéma, passée par la presse et devenue, vitrine après vitrine, une petite machine à souvenirs.

05/06/2026, 15:32

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Librairie indépendante : derrière le récit héroïque, une brutale réalité économique

En 2024, David Piovesan proposait une analyse des Rencontres nationales de la librairie, qui s'étaient déroulées à Strasbourg : désormais, le marché de la librairie se relit sous un jour plus politique. Les libraires ont bâti un récit collectif puissant face aux plateformes. Reste une épreuve plus rude : convertir cette identité professionnelle en modèle économique durable.

04/06/2026, 16:55

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L'union fera-t-elle la force des librairies indépendantes ?

La vente en ligne a changé d’échelle. Pour rester visibles, les librairies indépendantes doivent-

elles construire une puissance collective ? Renny Aupetit, propriétaire de la librairie Le Comptoir des Lettres (Paris, 5e), pose la question.

04/06/2026, 11:47

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Face aux grands groupes, l’édition indépendante n’a plus le luxe de jouer seule

La réponse de l’édition indépendante à la concentration doit passer par le collectif. Car, pour ne rien arranger, le plus important parmi ces groupes la double d’une offensive idéologique délétère. La coopérative OPlibris nous adresse un texte, affirmant ses valeurs, autant que ses objectifs.

02/06/2026, 17:37

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Le livre se meurt, lancez-le plus fort

Voici un petit texte, rafraîchissant – ce qui ne manque déjà pas d'à-propos quand il pleut. Il est extrait d'une suite théâtrale que Christophe Esnault est en train de constituer. Et qui s'autorise pensée critique et humour. « Comme toujours je suis très mignon avec ce microcosme éditorial et simili culturel », nous explique-t-il. Et on le croit sur parole, bien entendu. Jugez sur pièce.

02/06/2026, 12:24

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Rochefort et les tristesses de l’enfance de Pierre Loti

Les petites poupées, collées sur des morceaux de carton, sont si minuscules, si délicates, qu’elles semblent n’exister que par la fantaisie d’un enfant : des nuages soufflés par le rêve, fragiles comme les bateaux des pêcheurs bretons qui naviguaient pendant des mois dans la brume, autour de l’Islande.

02/06/2026, 11:10

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Le “don” en voyance : de quoi parle-t-on vraiment ?

Malgré une meilleure visibilité sur les réseaux sociaux ou dans les médias, le sujet de la voyance reste encore tabou. Toutefois, je peux accorder aux sceptiques que leur méfiance n’est pas toujours sans objet, car tout dépend de quel type de voyance on parle. Il règne effectivement une grande confusion dans ce monde mystérieux et inquiétant, mais, cependant, très attirant de la voyance. Alors vous êtes en droit de vous demander : illusion, arnaque ou don réel ? Par Sabrina Depraz, autrice de La voyance : mode d'emploi.

02/06/2026, 06:25

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Les catalogues de bibliothèque ont-ils déjà perdu face à l’IA ?

Au début de l'année 2005, j'avais posté sur biblio-fr un vœu que le BBF reprit en ouverture de son numéro consacré à la "Mort et transfiguration des catalogues" : "Le catalogage et l'indexation prennent leur place au musée de la bibliothéconomie." Anne-Marie Bertrand y voyait une transfiguration en marche. Vingt ans plus tard, je rouvre le dossier, cette fois avec l'IA générative comme pièce à conviction.

31/05/2026, 10:48

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Canicules : quand la France étouffe sous les alertes météo

La France ne connaît pas une canicule généralisée, mais certains départements restent concernés par une vigilance canicule, après un épisode de chaleur inédit pour un mois de mai. Derrière le dôme anticyclonique, la masse d’air subtropicale et le réchauffement climatique, la question météorologique se déplace : non plus seulement combien de degrés, mais quelles vies deviennent plus fragiles sur une planète moins habitable ?

30/05/2026, 16:10

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Narbonne fait vibrer les livres, les voix et les idées

Du 29 au 31 mai 2026, le Grand Narbonne donne rendez-vous aux passionnés de lecture, aux familles et aux jeunes lecteurs pour la 12e édition de son Salon du livre. Pendant trois jours, la ville de Narbonne devient un espace de circulation des textes et des idées, entre rencontres, lectures et propositions artistiques, attirant chaque année un public toujours plus nombreux.

 

26/05/2026, 17:16

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Époque, le festival des livres qui éclairent notre temps

Cette 12e édition d’Époque, festival et salon du livre de Caen, fera la part belle au voyage et à l’ailleurs, sans se départir de son identité : éclairer les grands sujets de notre temps.

26/05/2026, 17:02

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En librairie, la profusion de nouveautés rend-elle le fonds invisible ?

La nouveauté domine-t-elle désormais trop fortement l’économie de la librairie ? Dans cette analyse, Jean-Charles Caplier, directeur commercial chez Dilisco, analyse le ralentissement du réassort du fonds, moins comme un désintérêt des libraires que comme le symptôme d’un marché sous tension, pris entre trésoreries fragilisées, rotation ralentie, surproduction et pression permanente de l’actualité éditoriale.

22/05/2026, 09:06

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IA et livres : la France protège, mais sait-elle vendre ?

En Corée du Sud, le livre ne se défend plus seulement contre l’IA : il devient une donnée qualifiée, négociable, rémunérée. En France, le législateur avance par un autre chemin, plus contentieux mais décisif : rendre prouvable l’usage des œuvres par les modèles. Entre opt-out, AI Act et présomption d’utilisation, l’industrie du livre quitte l’indignation pure pour entrer dans le dur du rapport de force.

21/05/2026, 13:00

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“Le libraire ne reste peut-être qu’un commerçant”

Tout le secteur du livre s'interroge aujourd'hui sur la place des librairies indépendantes face à la montée de l’extrême droite, le poids du groupe Bolloré dans l’édition et la responsabilité des libraires dans la défense du pluralisme démocratique. Dans ce texte proposé par Christophe Marie, co-gérant de la librairie Au saut du livre, à Joigny, dans l’Yonne, tout un pan de l'industrie du livre est questionné. Et ses clients avec lui.

21/05/2026, 10:21

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Après Grasset, Canal+ : quand la critique de Bolloré vaut liste noire

Canal+ a donné un nom à la peur qui traverse désormais l’édition : la liste noire. L'intervention de Maxime Saada, président du directoire de Canal+, qui refuse désormais de travailler avec les 600 personnes ayant signé une petition contre son patron, Vincent Bolloré, introduit une singulière logique de groupe. 

18/05/2026, 13:09

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Britannica pillé par ChatGPT : comment Umberto Eco avait prévu ce vertige

Encyclopaedia Britannica et Merriam-Webster poursuivent OpenAI, accusé d’avoir utilisé leurs contenus pour entraîner ChatGPT et de capter leurs lecteurs par des réponses proches de leurs textes. Au-delà du droit d’auteur, l’affaire pose une question qu’Umberto Eco avait placée au cœur du Nom de la rose (trad. Jean-Noël Schifano) : qui garde la bibliothèque, qui classe le savoir, qui vérifie la réponse quand la source disparaît ?

16/05/2026, 11:17

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La crise Grasset “exige du discernement : chaque contrat est différent, chaque situation unique”

La crise Grasset dépasse le tumulte médiatique : elle interroge le lien intime entre auteurs, éditeurs et contrats. Dans un texte qu'elle adresse à ActuaLitté, Liliane de Carvalho appelle au discernement juridique. Rapporteure de la réforme du contrat d’édition numérique 2013 et spécialiste de la propriété intellectuelle, elle invite à examiner les situations au cas par cas et refuse les réponses automatiques. 

15/05/2026, 17:33

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“Un enfant ne regarde pas une saison. Il la vit”

Entre ville et campagne, enfance et parentalité, Alexandra MacCorvus interroge notre rapport aux saisons. À travers les gestes simples d’une vie de famille — récolter des pommes, sentir l’air changer, attendre les fêtes — il rappelle que le temps ne se mesure pas seulement au calendrier : il se ressent, se partage et se transmet dans l’émerveillement quotidien. Elle vient de publier Beltane, chez Piktos jeunesse.

15/05/2026, 15:19

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Quand ActuaLitté se découvre, malgré lui, encarté chez La France Insoumise (LFI)

Un visuel diffusé sur Facebook associe un article d’ActuaLitté consacré au scandale Agessa au logo de La France insoumise. L’exercice entend sans doute servir la cause des artistes-auteurs. Il réussit surtout une (contre)performance graphique plus douteuse : transformer un travail journalistique indépendant en élément de communication politique. 

15/05/2026, 13:01

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L’Autre Livre : un rendez-vous à taille humaine qui fait vivre les éditeurs indépendants

Le Salon international de l’édition indépendante de L’Autre Livre avance à son rythme pour l'édition de mai 2026 — calme, posé, propice aux échanges, bien que chahutée. Dans les allées, on circule sans heurt, on s’arrête facilement, on engage la conversation. Ici, le temps ne se mesure pas seulement au nombre de visiteurs.

14/05/2026, 09:19

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“Pour que la pensée demeure libre, il faut que l'édition soit libre” - Jean-Yves Mollier

Les auteurs Grasset ont initié ce 13 mai les Etats généraux de l'édition, devenus Etats généreux – s'inscrivant dans le sillage des actions menées par les auteurs de Fayard pour la récupération de leurs droits. A ce titre, l'universitaire Jean-Yves Mollier intervenait au théâtre de la Concorde où nom de 87 autres écrivains de la maison, mais également pour présenter son propre combat.

14/05/2026, 09:03

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Des États généraux aux États généreux : les auteurs Grasset prennent leur avenir en main

Était-ce un jour historique ? Ce 13 mai avait des accents d’appel du 18 juin : une volonté de résistance, de libération, quand tout un pan de l’industrie du livre mesure « à quel point c’est un rapport de force ». Ces États généraux de l'édition, conséquence du licenciement d’Olivier Nora ont en effet engendré un mouvement hors norme : des centaines auteurs décidés à quitter leur maison, contre la figure du croque-mitaine, Vincent Bolloré.

13/05/2026, 17:43

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Gibert Joseph : “La routine a anesthésié l’esprit commerçant des libraires”

Après l’« affaire Nora » et le placement en redressement judiciaire de Gibert Joseph, Francis Kapétanovic, fondateur des éditions Abak, interroge l’effet ciseaux qui frappe les librairies indépendantes — baisse des ventes de livres neufs, hausse des coûts fixes — et les pistes possibles pour sortir de l’ornière. ActuaLitté lui donne la parole.

13/05/2026, 17:18

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Philip Roth et Franz Kafka contre la démocratie au guichet de Donald Trump

Deux fronts obsèdent actuellement l’administration Trump : une poussée fédérale vers des scrutins gérés localement et une pression accrue sur les universités, des visas étudiants aux données d’admission. Ces affaires, ancrées dans le droit électoral et académique ouvrent cependant une question de lecture : que deviennent des vies quand l’État transforme le contrôle en procédure, l’arbitraire en formulaire et le soupçon en méthode ?

12/05/2026, 12:48

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Au Maroc, le chantier qui scandalise archéologues et défenseurs du patrimoine

Le sociologue Mustapha Saha et l'archéologue Youssef Bokbot alertent sur le devenir de Sijilmassa, ancienne cité caravanière du Tafilalet et haut lieu de la mémoire maghrébine. Face à un projet d’aménagement touristique et muséal jugé destructeur, ils dénoncent une atteinte irréversible aux vestiges encore enfouis. Le texte plaide pour l’arrêt du chantier, la poursuite des fouilles archéologiques et une approche respectueuse des équilibres historiques, écologiques et humains du site.

11/05/2026, 14:44

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L’odeur des livres ardéchois ne plairait-elle pas aux Parisiens ?

Depuis l’Ardèche, Fabienne De Dyn défend une édition indépendante, lente et vivante, trop souvent ignorée par Paris. Un appel à ouvrir les librairies, les chroniques et les salons aux livres venus des territoires.

11/05/2026, 14:32

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Les livres qui veulent vous réparer vous détruisent

L'auteur Charles Garatynski interroge l’essor d’une littérature dite thérapeutique, pensée pour réparer, rassurer ou réconcilier le lecteur avec lui-même. À rebours des promesses de consolation, il défend une littérature de l’inconfort, capable non de guérir la souffrance, mais de lui donner une forme, une langue et une dignité.

11/05/2026, 13:35

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