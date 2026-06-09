À Bogotá, BibloRed invite les jeunes à créer des livres mutants

À Bogotá, la bibliothèque ne demande pas seulement aux jeunes ce qu’ils lisent. Elle leur demande ce qu’un livre devient lorsqu’il cesse de ressembler à un livre. Le 19 juin, BibloRed programme à la Biblioteca Pública Néstor Forero Alcalá un club de lecture et d’écoute consacré aux « Libros mutantes ».

Des livres qui changent de corps

La page de BibloRed présente l’activité sous le titre « Bibliotecas como archivos vivos — Libros mutantes ». L’atelier, à entrée libre, vise deux publics : les 13-17 ans et les 18-28 ans. Il débute à 14h30 dans la bibliothèque située à Puente Aranda.

Le programme invite les participants à imaginer des livres « étranges, vivants et hors du conventionnel ». La formule intrigue, mais elle désigne un travail précis : observer des références visuelles, manipuler des livres expérimentaux, discuter des formats du récit, puis créer collectivement. Le livre quitte alors la seule définition d’objet imprimé pour devenir support, montage, archive, image ou forme narrative.

Le terme « mutant » donne au rendez-vous son énergie. Il ne s’agit pas de remplacer le livre par autre chose, mais de tester ses limites. Où commence un livre ? Dans un cahier, une boîte, une voix, une série d’images, un objet plié ? La bibliothèque pose la question par l’atelier, non par la conférence.

Une bibliothèque anniversaire en laboratoire

La programmation de juin prend place dans le mois thématique « Bibliothèques publiques comme archives vivantes de voix et de sens ». Le portail de la ville rappelle que BibloRed fête ses 25 ans en 2026, avec des activités consacrées aux bibliothèques personnelles, aux souvenirs, aux bibliothèques humaines et aux formes de mémoire partagée.

Dans cet ensemble, « Libros mutantes » déplace la célébration vers les adolescents et jeunes adultes. La bibliothèque n’apparaît pas comme un lieu où le patrimoine s’empile derrière les rayons. Elle devient un atelier où l’on regarde les livres comme des objets à comprendre, détourner, prolonger.

L’enjeu rejoint une transformation très actuelle des bibliothèques publiques. Les récits circulent aujourd’hui en imprimé, sons, images, carnets, fichiers, performances ou publications numériques. Face à cette dispersion, la médiation ne se limite plus à conseiller un titre. Elle crée des situations où les publics expérimentent eux-mêmes la matière du récit.

Lire avec les mains

Le caractère insolite tient donc moins au mot « mutant » qu’à ce qu’il autorise. Les jeunes ne reçoivent pas une définition du livre. Ils l’éprouvent avec des objets, des images, des références et des récits. Ils lisent, mais avec les yeux, les mains, la mémoire et la discussion collective.

Ce format donne aussi une autre place aux collections. Les livres expérimentaux ne figurent plus seulement comme curiosités d’artistes ou pièces difficiles à classer. Ils servent d’amorce pour penser la lecture autrement, dans une bibliothèque de quartier, avec des publics qui construisent leurs propres formes.

L’atelier du 19 juin reste ponctuel. Sa formulation révèle pourtant une ambition nette : faire de la bibliothèque un lieu où les livres ne se conservent pas seulement, mais se transforment. À Puente Aranda, la mutation ne promet ni monstre ni gadget. Elle commence par une question simple, adressée à des jeunes lecteurs : qu’avez-vous envie d’appeler un livre ?

Par Cécile Mazin

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