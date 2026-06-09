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Rimbaud nous demande justement de repenser ce qu’est la modernité

Avec son Découvrir Rimbaud aux Éditions sociales, Alix Stéphan relit le poète à travers l’histoire, la révolution et les lignes politiques de son œuvre. De l’opacité des textes aux héritages décoloniaux, du refus du travail aux rapports de domination, elle défend une lecture située de Rimbaud, attentive au contexte sans épuiser le mystère des poèmes. Propos recueillis par Vivian Petit.

Le 09/06/2026 à 12:28 par Auteur invité

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Publié le :

09/06/2026 à 12:28

Auteur invité

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Pouvez-vous d’abord nous dire ce qui a motivé votre écriture d’un livre sur Arthur Rimbaud, et le choix de le faire dans cette collection et sous cette forme ?

Alix Stéphan : Peut-être d’abord faudrait-il que je dise que cela m’a pris quelque temps avant de véritablement rencontrer Rimbaud et sa poésie. Je l’ai croisé comme beaucoup durant ma scolarité, je me souviens de revenir parfois vers les Lettres du voyant, quelque chose m’y avait interpellée dans cette instabilité de l’identité. Mais il a fallu que je m’immerge dans Une saison en enfer pour véritablement rencontrer la poésie de Rimbaud. Et là, j’ai été bouleversée.

Je l’ai lu avidement, ses mots s’entrechoquant souvent avec les lectures et travaux que je fournissais du côté philosophique pour ma thèse. J’ai commencé à m’essayer au commentaire des textes de Rimbaud (et des rimbaldiens) à la croisée de la philosophie, de la pratique littéraire, mais aussi en laissant place au contexte de production. C’est ainsi que j’ai de plus en plus exploré les aspects les plus politiques de la production de Rimbaud. Les textes et notes se sont alors accumulés, je voyais un fil rouge se dessiner autour des concepts d’histoire et de révolution. C’est alors que j’en ai parlé à Marina Garrisi (éditrice aux Éditions sociales), et que j’ai proposé la structure d’un Découvrir Rimbaud aux Éditions sociales.

Concernant le format, les livres de la collection Découvrir sont des ouvrages que j’apprécie en tant que lectrice mais aussi comme enseignante : leur format codifié assure qu’on se repère au mieux dans l’exposé d’auteurs parfois particulièrement ardus, en même temps ils permettent de formuler de véritables propositions de lecture. L’ambition n’est absolument pas l’exhaustivité, mais d’élaborer une cartographie (avec tous les choix et les angles morts que cela comporte) d’un auteur ou d’un évènement. Cette démarche correspondait assez bien à ce que j’avais déjà entamé comme travail, l’affaire a donc été entendue.

Comment avez-vous sélectionné les poèmes et extraits que vous avez reproduits et commentés dans votre ouvrage ? J’imagine que le choix n’a pas été aisé et que vous avez pu nourrir quelques frustrations...

Alix Stéphan : J’avais mon fil rouge, ma problématique, pourrait-on dire, je me suis donc tournée vers les textes qui faisaient plus ouvertement écho à cette question de l’histoire et du traitement de la politique. Je voulais aussi faire droit à la diversité de l’écriture rimbaldienne (poésie en vers comme en prose, écrits épistolaires, mais aussi composition latine). L’autre contrainte que je me suis mise est que je voulais varier les textes plus connus de ceux qu’on a moins en tête. Enfin, je voulais donner à voir à la fois des écrits qui avançaient ouvertement les questions politico-historiques (Le Forgeron en est un exemple) et montrer quel type de travail de commentaire il était possible de proposer face à des poèmes plus opaques et suggestifs, tout en assumant le fait que de telles propositions sont aussi, comme tout commentaire, un parti pris.

Mais oui, il y a eu des renoncements, des coupes toujours frustrantes : l’absence du « Bateau ivre », la présence d’un seul extrait d’Une saison en enfer, j’avais aussi réfléchi à insérer un texte datant d’après l’abandon de la poésie pour donner à lire ce Rimbaud-là, etc. Et puis, le format même du Découvrir fait que la place à l’obscurité, aux ténèbres même, si présente chez Rimbaud reste sans doute réduite, alors que bien sûr il y a toujours quelque chose qui nous résiste chez lui. J’espère que la lecture de cet opuscule n’est pour les lectrices et lecteurs que la porte d’entrée dans une exploration de l’œuvre de Rimbaud qui les mènera à s’aventurer dans les recoins les plus obscurs de ses textes.

Vous vous livrez donc à l’explication d’une dizaine de textes de Rimbaud à l’aune de l’analyse du contexte historique et des influences littéraires, philosophiques et politiques. Tout en trouvant cette lecture particulièrement intéressante, je me suis senti pris dans un paradoxe, en regrettant que vous n’analysiez pas la volonté du poète d’être relativement opaque et équivoque. Le narrateur ou le sujet lyrique est souvent mouvant dans les poèmes de Rimbaud et il est souvent difficile de savoir si une phrase est affirmative ou ironique.

On peut aussi estimer que la présence d’une idée ne vaut parfois chez Rimbaud que par l’effet que produit sa mention. Il est possible de considérer qu’on fait surgir le sens d’un texte en retirant la couche d’opacité et en restituant un contexte, comme cela semble être votre cas. Mais ne doit-on pas aussi analyser le fait que le poète est volontairement flou, qu’il construit une opacité qui produit un effet et qui fait donc partie du sens ?

Alix Stéphan : Il est indéniable que Rimbaud est et doit rester un poète de l’évocation et de la suggestion ce qui veut dire que ces poèmes gardent leur part d’équivoque, de mystérieux car c’est aussi là la force de Rimbaud. J’ai pris le format proposé par le Découvrir comme un exercice spécifique, et non pas comme le lieu où formuler l’alpha et l’oméga de l’interprétation de dix textes. Je crois aussi que nous avons souvent entendu, justement, que Rimbaud est un auteur difficile, obscur, qu’il faut se laisser porter par les textes, en écouter la musicalité, etc. Très bien, mais que se passe-t-il si cette voie d’entrée dans l’œuvre n’est pas celle qui nous convient ?

De plus, elle reste je crois attachée à une certaine image de l’aristocratie artistique, du génie inexpliqué et inexplicable qui doit nous foudroyer ou bien nous devons passer votre chemin. Je pense que souligner qu’il y a tout un jeu référentiel en cours, détricoter certains nœuds est une proposition de rentrer par une porte différente dans cette poésie, qui justement nous mènera ensuite à pouvoir nous perdre dans les textes à notre gré. Même si c’était un certain renoncement, ce n’est pas par hasard que je n’ai pas inséré Le bateau ivre : il y a des enjeux politiques dans ce texte qui viennent faire écho à mon propos, mais qui ne sont qu’un aspect de cette gigantesque tapisserie poétique, je ne voulais pas donner l’impression de l’aplatir.

Bref, la lecture, partielle, que je propose est, j’espère, une façon de passer outre le caractère intimidant d’une poésie si riche, mais ce n’est qu’un point de départ et certainement pas une destination bien arrêtée.

Venons-en donc plus en détails à vos analyses des poèmes de Rimbaud. D’abord, quel impact ont eu les événements historiques vécus par Rimbaud sur l’évolution de son style et de la forme de ses œuvres ? Il est parfois dit que ses poèmes ressemblent avant la Commune à des pastiches de Victor Hugo, et que Rimbaud invente ensuite de nouvelles formes poétiques en même temps qu’il cherche d’autres formes politiques…

Alix Stéphan : Il faudrait faire un travail extrêmement minutieux pour pouvoir voir si et comment les évènements politiques impactent la forme des textes de Rimbaud, et pondérer cela avec les rencontres artistiques qu’il fait. Je me contenterai de dire deux choses pour éviter toute approximation douteuse d’une analyse faite au débotté. Tout d’abord, Rimbaud, surtout dans les textes du début, joue avec les codes des formes poétiques (le sonnet, le blason, etc.) et avec des références à divers auteurs : Victor Hugo mais aussi Théodore de Banville, Théophile Gautier avec Les mains de Jeanne-Marie, on peut voir des liens avec Marceline Desbordes-Valmore, etc.

Rimbaud s’insère dans la scène littéraire de son temps mais, tout de suite, il fissure les cadres qu’il utilise : je l’explique un peu en commentant Les douaniers, où on voit qu’il joue avec les alexandrins et les contraintes du sonnet pour venir interroger les frontières géopolitiques. Le second élément que je peux noter est que ce jeu référentiel et formel prend un tournant radical avec Une saison en enfer et dans Les Illuminations. Rimbaud continue à tisser un ensemble de renvois historiques et littéraires, mais en même temps est de moins en moins explicite, joue sur la suggestion. Ceci dit, je laisse ouverte la question de savoir si cela est lié, ou à quel point, à sa recherche d’autres formes politiques.

Vous écrivez que la relation entre Rimbaud et Verlaine est « une histoire de violence » de la part de Verlaine à l’égard de son épouse puis de Rimbaud, âgé de seize ans au début de leur relation (Verlaine a dix ans de plus). Vous affirmez aussi que « malgré les provocations de Rimbaud, l’asymétrie de la relation n’est pas en sa faveur : il est un adolescent sans ressources et largement dépendant de Verlaine sur le plan social ».

Sans minimiser ni les violences ni l’asymétrie liée aux différences de capital économique ou social, je me suis demandé si la caractérisation de Rimbaud comme « adolescent » ne courait pas le risque de l’anachronisme. Certes, à l’époque de Rimbaud, du fait de la révolution industrielle, la durée de la période où l’on vit chez ses parents, tout en travaillant, commence, par ailleurs, à augmenter.

Cela dit, il reste encore à cette époque de nombreuses personnes quittant très jeune le domicile familial et qui endossent rapidement des responsabilités d’adulte, sans, je crois, de réelle période de transition entre l’enfance et la vie d’adulte. Je me demande donc si Rimbaud était un « adolescent » dans la période qui nous occupe. Et si tel est le cas, est-ce que cela nous aide à mieux comprendre son œuvre, intégralement écrite entre ses 15 et ses 20 ans ?

Alix Stéphan : Le terme lui-même d’adolescent n’est pas anachronique (on le retrouve dans l’Émile de Rousseau ou encore un article de l’Encyclopédie de Diderot et d’Alembert lui est dédié). Les réalités qu’il recouvre ont bien sûr évolué et ont été étudiées par des historien·nes, mais le contexte de la fin XIXe ainsi que la situation sociale de Rimbaud (qui n’est pas de la haute bourgeoisie bien sûr, mais reste un lycéen, et non un enfant ouvrier ou employé agricole) nous permettent de parler de lui en tant qu’adolescent puis de jeune adulte.

À LIRE - Arthur Rimbaud, les ombres et les soirs

Ce que cela permet de comprendre est déjà son statut d’élève : il est exposé par ses cours à un ensemble de textes, de formats et d’informations (conditionnés par le système scolaire). Son travail s’inscrit en écho comme en décalage avec cet apprentissage formaté, mais certainement pas dans un vide.

Dire que Rimbaud est un adolescent au début de sa production littéraire n’est pas minimiser l’ampleur de ses textes, encore aujourd’hui nous pouvons régulièrement être témoin de l’inventivité de la jeunesse voire de son avant-gardisme politique (ça a été le cas lors des contestations de 2016 menées par des lycéen·nes, aujourd’hui on est aussi témoin de la vivacité des combats pour la Palestine auprès d’une nouvelle génération de lycéen·nes et de jeunes étudiant·es).

On nous rappelle aussi aujourd’hui, tout particulièrement des voix venues du monde du cinéma (Judith Godrèche, Adèle Haenel, etc.), que les aptitudes artistiques singulières de certain·es jeunes ne sont en rien synonymes d’un passage miraculeux et précoce à l’âge adulte et un effacement des différences et rapports de domination qui existent avec leurs aînés.

Parler d’adolescence (et je répète que le Rimbaud littéraire n’a pas été qu’un adolescent) c’est donc tenir ensemble ces divers éléments : cet apprentissage, cette capacité créatrice, ce jaillissement dans la perspective politique, mais aussi cette vulnérabilité qui n’est pas une naïveté mièvre.

Dans un chapitre intitulé « Rimbaud décolonial ? » vous revenez sur sa description ou sa critique du colonialisme. Pour ceux qui n’ont pas encore lu votre ouvrage, pouvez-vous nous dire si l’on peut considérer Rimbaud comme un poète décolonial ou anticolonialiste ?

Alix Stéphan : Rimbaud a un positionnement critique répété à l’égard de la colonisation, tout particulièrement de la mission civilisatrice. On le retrouve dans une composition latine, sur le thème (imposé) de Jugurtha, dans « Démocratie » dans les Illuminations, et à divers endroits entre les deux. Je ne vais jusqu’à le qualifier de décolonial car cela demanderait qu’il exprime clairement un propos politique en faveur de l’autodétermination des peuples. Ce qu’il vient faire, c’est questionner les hiérarchies et refuser la préséance que se donne France, justifiant ainsi toutes ses violences.

Par contre, la réception de l’œuvre de Rimbaud est, quant à elle, clairement décoloniale. Je mentionne Jean Sénac dans le livre, Kateb Yacine est un autre nom à retenir. Il revendique de diverses manières (explicitement dans des entretiens, dans son style également) l’héritage rimbaldien et en démultiplie la force révolutionnaire face à la puissance coloniale qu’est la France. C’est aussi cela qui est fascinant avec Rimbaud : ce qu’il rend possible, de par son extraordinaire réception.

Comme vous le mentionnez, Rimbaud écrit que « la femme » devra sortir de « son infini servage ». La situation de relégation sociale des femmes est plusieurs fois évoquée dans son œuvre, comme les formes affadies prises par l’amour dans un contexte social de dépendance. Il est probable qu’on puisse y voir là une influence du fouriérisme et des premiers socialistes, dont les textes étaient lus et discutés dans les cercles de Communards en exil en Belgique et en Angleterre qu’il fréquentait. Vous refusez cependant le qualificatif de « féministe » à Rimbaud. Pourquoi ?

Alix Stéphan : On peut déjà donner une raison historique : le sens du terme de féminisme n’est pas encore fixé au moment où Rimbaud écrit, ce serait donc une qualification rétroactive voire anachronique. Mais surtout, en raison justement de l’équivocité que Rimbaud laisse volontairement planer dans sa poésie, il est difficile de déchiffrer jusqu’au bout sa position.

S’il est indéniable qu’il est conscient que les femmes sont dans une situation de domination, qu’il est attentif à leur engagement actif dans des temps politiques (« Les mains de Jeanne-Marie » en est l’exemple le plus explicite), on ne sait rien quant au positionnement effectif de Rimbaud. Le féminisme ne peut pas être qu’affaire de mots, c’est un engagement radical, et de cela je ne peux pas me prononcer concernant Rimbaud. C’est pour cela que je me retiens de le qualifier de « féministe » tout en reconnaissant ses positions progressistes.

Vous me direz si je vous ai mal comprise, mais je crois que vous considérez que Rimbaud souhaite être moderne, ou a minima qu’il est en quête d’une modernité. J’ai tendance à considérer à l’inverse qu’Une saison en enfer est une critique en règle de ladite modernité et de la déception qu’elle engendre. La science est devenue « la nouvelle noblesse », c’est-à-dire le nouveau pouvoir, le nouveau régime de vérité qui s’est substitué au système de valeurs chrétien, et pourtant elle est « trop lente », ce qui est l’une des causes du malheur du narrateur.

Le même narrateur ironise sur « le peuple, comme on dit, la raison ; la nation et la science », tout ce au nom de quoi s’exerce le pouvoir politique en pleine apogée du positivisme. Il me semble aussi que la formule « Il faut être absolument moderne » si souvent citée, est ironique, puisqu’on est toujours moderne par rapport au barbare, au classique, à l’arriéré, mais qu’on ne peut l’être « absolument »… J’aimerais entendre vos contre-arguments...

Alix Stéphan : Le concept de modernité n’est pas univoque, bien au contraire. Il est clair que Rimbaud ne prêche pas pour cette modernité du « progrès » qui n’est qu’un autre nom de l’exploitation, ou encore cette modernité portant comme valeur centrale la Raison. Rimbaud nous demande justement de repenser ce qu’est la modernité. Trois éléments je crois vont dans ce sens si on prête attention à l’œuvre de Rimbaud : son admiration explicite pour la modernité politique de la Commune ; son invention d’une modernité poétique de par la forme même de ses textes ; son admiration pour Baudelaire, auteur de la modernité.

Quand on en vient donc à cette formule qui se trouve dans la partie conclusive d’Une saison en enfer, il faut noter qu’elle est un paragraphe à elle seule : comme suspendue, elle nous demande de nous en saisir, que ce soit pour y voir de l’ironie ou la prendre au sérieux. Ce qui est certain est que la tâche que se donne Rimbaud en littérature est radicale : il y a une radicalité dans « Vénus anadyomène », mais aussi dans « Matinée d’ivresse », de façon très différente bien sûr. Je ne crois donc pas qu’il soit complètement surprenant de voir ce terme « absolument » apparaître, avec toute la démesure qu’il implique, mais Rimbaud (surtout dans Une saison en enfer et dans les Illuminations) n’est-il pas aussi poète de la démesure ?

Mais je dois dire que j’entends dans cet adverbe surtout l’expression de la nécessité pressante : nous nous sommes tant fourvoyés dans ce travesti de modernité, nous avons perdu tant de temps, qu’il est urgent non pas de nous inscrire dans cette modernité, mais de l’inventer.

Vous écrivez que Rimbaud ne se situe pas dans une forme de retrait, puisqu’il affirme dans sa Lettre du Voyant qu’« On se doit à la société ». Aussi, il se considère comme un travailleur, le narrateur d’Une saison en enfer affirmant que « La main à plume vaut la main à charrue ». Pourtant, il ne semble pas emboîter le pas du mouvement socialiste qui forgeait la figure de l’ouvrier viril et amoureux de son travail, en réaction aux discours de la bourgeoisie qui stigmatisait comme paresseux les travailleurs en révolte.

Pourtant, quand Rimbaud écrit « On se doit à la société », il cite les propos de son professeur, Georges Izambard, à qui cette lettre est adressée. Il lui reproche suite à cela de « rouler dans la bonne ornière » et écrit : « Moi aussi, je suis le principe : je me fais cyniquement entretenir ; […] Travailler maintenant, jamais, jamais ; je suis en grève ». Dans Une saison en enfer, le narrateur déclare son « horreur de tous les métiers » puis affirme : « C’est trop simple, et il fait trop chaud ; on se passera de moi ». On y lit aussi : « La vie fleurit par le travail, vieille vérité : moi, ma vie n’est pas assez pesante, elle s’envole et flotte loin au-dessus de l’action, ce cher point du monde. » Ou encore : « L’action n’est pas la vie, mais une façon de gâcher quelque force, un énervement. La morale est la faiblesse de la cervelle. »

Il ne s’agit pas là d’une conception aristocratique de l’artiste au-dessus de la mêlée, certes, mais j’y lis tout de même une affirmation de l’individualité et un refus affirmé du travail, notamment par retournement du stigmate. Ai-je tort ?

Alix Stéphan : Au début de sa lettre il répète cette formule en se l’appropriant (« Je me dois à la Société, c’est juste ») après l’avoir prise à la légère, puis en effet quelques lignes plus loin arrive la question du travail. Elle est ambiguë car d’abord Rimbaud écrit « Je serai un travailleur » puis il évoque les travailleurs qui meurent à Paris (la Commune est en cours) et l’élan qui le pousse vers eux, et c’est alors qu’il conclut son paragraphe par cette phrase étonnante : « Travailler maintenant, jamais, jamais ; je suis en grève. »

Ce qui retient mon attention ici est ce dernier mot « grève », hautement politique et redoublé par le contexte. On est ainsi mis sur la voie d’une compréhension, au moins en partie, politique de cette notion de travail pour Rimbaud, ce qui est aussi une façon de dénaturaliser ce travail. Mais il est vrai qu’en isolant des citations éparses on peut faire dire tout et son contraire à Rimbaud !

Sur la question de l’affirmation de l’individualité, il est certain qu’on ne doit pas voir dans Rimbaud un membre d’un parti ou mouvement politique : il est admiratif des révolutions qui voient le peuple entrer en fusion, mais il semble s’imaginer davantage dans une position d’avant-garde solitaire.

Si on revient à son « refus » du travail, cela reste délicat à décrypter : je n’y lis non pas un refus simple et total, mais un refus d’être aliéné par un travail abrutissant. De plus, Rimbaud questionne régulièrement sa propre capacité productive, comme tiraillé entre la tâche éreintante de poète qu’il s’est donné, et cette usure. Ceci me fait dire que, même si Rimbaud ne nous rend pas la tâche facile, en lisant attentivement ses textes, on voit apparaître différents aspects du travail.

Si on s’attache au fait que Rimbaud cherche sans cesse à inventer (des formes comme il le dit, mais aussi des images, des procédés, etc.), à proposer des dynamiques nouvelles il faudrait prendre le temps de s’intéresser aux dernières mentions du travail dans Une saison en enfer : il y a celle explicite « Quand irons-nous, par delà les grèves et les monts, saluer la naissance du travail nouveau, la sagesse nouvelle » et celle à peine voilée « je suis rendu au sol, avec un devoir à chercher, et la réalité rugueuse à étreindre ! Paysan ! ». Alors quel est ce travail nouveau ? La question reste en suspens.

En commentant « Mauvais sang », texte tiré d’Une saison en enfer, vous observez que « le rapport que Rimbaud entretient avec la création poétique tout autant qu’avec l’histoire est un rapport marginal, dans le sens où il investit les marges, les espaces délaissés. Il parle des forçats, se rapproche des personnes racisées et tente d’annoncer l’émancipation des femmes. » Il m’a semblé que vous ignoriez l’éléphant au milieu de la pièce, à savoir le fait qu’il s’agit moins chez Rimbaud d’une tentative de prendre en compte des personnes en tant qu’elles sont victimes de racisme, que d’une volonté d’endosser une figure considérée comme bestiale et menaçante.

Rimbaud n’écrit évidemment pas « personnes racisées » mais « nègres ». Cela semble une référence ironique aux discours des réactionnaires de l’époque. Alphone Daudet écrit par exemple que pendant la Commune « Paris était au pouvoir des nègres ». Et Dumas fils dans Le Figaro : « Nous ne dirons rien de leurs femelles, par respect pour les femmes à qui elles ressemblent quand elles sont mortes ». En outre, lorsqu’il mentionne pour les premières fois le projet d’écriture d’Une saison en enfer dans une lettre, Rimbaud l’évoque comme un « livre païen » ou « livre nègre ».

Dans Une saison en enfer, se définir ainsi semble aussi, en affirmant une position d’extériorité, une tentative du narrateur d’échapper aux tribunaux de l’inquisition et aux pires châtiments réservés aux seuls chrétiens.

Alix Stéphan : Je ne suis pas sûre de saisir la question qui se pose ici, ou plutôt, il y a plein de potentielles questions dans ce que vous proposez. Je vais donc répondre à ce que vous m’accusez d’ignorer. Sur ce terme de « nègre » il apparait moins de dix fois dans Une saison en enfer et son occurrence principale est dans ce passage : « Oui, j’ai les yeux fermés à votre lumière. Je suis une bête, un nègre. Mais je puis être sauvé. Vous êtes de faux nègres, vous maniaques, féroces, avares. Marchand, tu es nègre ; magistrat, tu es nègre ; général, tu es nègre ; empereur, vieille démangeaison, tu es nègre : tu as bu d’une liqueur non taxée, de la fabrique de Satan. ».

Le narrateur semble apostropher son auditoire, lui renvoyer son regard méprisant. Une interprétation et paraphrase de ce passage pourrait être : Oui je suis un monstre, aveugle à vos grands principes de la Raison, mais moi je suis capable de quelque chose qui mérite salvation, alors que vous autres agents de l’économie, du système judiciaire, de l’armée, qu’est-ce que vous méritez ? ce sont vous les damnés. On voit bien que plein de propositions pourraient être faites, que l’ambiguïté entre une première détermination de « faux nègres » puis au contraire l’attribution de ce qualificatif ne s’élucide pas aisément, et justement ne peut peut-être pas s’élucider.

Mais en effet, le terme de nègre, ancré dans son imaginaire raciste et colonial, a à l’époque de Rimbaud un usage plus ample, et on voit que le jeune poète joue justement avec les lignes de ce terme. Plus généralement, il faudrait surtout venir interroger, et c’est un travail d’ampleur que j’ai dû laisser de côté dans mon petit livre, la figure du monstre et le processus de monstruosité dans les textes de Rimbaud.

Autre point. Dans mon explication en effet je glose en utilisant celui de « personnes racisées » que je n’attribue pas à Rimbaud, bien sûr mais qui permet de faire référence à d’autres passage du texte (et qui ne vient pas ce superposer à celui de nègre), je pense tout particulièrement à celui-ci : « Les blancs débarquent. Le canon ! Il faut se soumettre au baptême, s’habiller, travailler. », qui reste, je pense un exemple marquant et plutôt explicite de l’évocation de la colonisation par Rimbaud.

Ma réponse est très parcellaire, mais voici quelques éléments de réflexion.

J’aimerais vous poser une dernière question, qui dépasse l’œuvre de Rimbaud et sa réception. Puisque vous êtes membre de l’organisation trotskiste Révolution Permanente : quel regard portez-vous sur le rapport actuellement entretenu par la majorité des militants d’extrême gauche à la littérature ?

Des écrivains appartenant eux aussi à la gauche radicale semblent noter une certaine distance. Nathalie Quintane écrit que « l’extrême gauche ne lit pas de littérature » et François Bégaudeau pointe chez beaucoup de militants un rapport « politimane » ou « moralo-centrique » aux œuvres, c’est-à-dire leur perception sous le seul prisme de l’idéologie et de la morale. Partagez-vous ces constats ?

Alix Stéphan : Je ne suis pas sociologue donc mon impression sera plus intuitive que scientifique sur ce point et n’ayant pas lu les textes dont sont issues ces citations, je ne vais pas tant répondre à leurs auteurs que plus généralement. Je connais des camarades avides lecteurs de science-fiction, d’autres qui se tournent vers des écrits tenant plutôt aux mémoires, d’autres qui lisent des romans graphiques.

Il est aussi indéniable qu’on ne peut pas mettre dans le même panier des militants qui évoluent dans le milieu universitaire, d’autres qui travaillent en 3/8 ou encore dans le monde hospitalier : nous n’avons pas toutes et tous le même niveau de fatigue arrivé à la fin d’une journée de travail, ce qui conditionne beaucoup nos activités de loisir. Ceci dit, je pense que le développement de la conscience politique fait que l’on aborde la littérature également avec cette conscience active, et qu’on va plus vite saisir dans les œuvres ce qui touche aux rapports de dominations, entre autres.

De là à dire que cela mène à une approche morale, je crois que non, ou au moins qu’on ne peut pas en faire une généralité. Pointer du doigt un rapport de domination ce n’est pas être moral, c’est être politique, et on voit souvent cela être confondu : souligner que dans telle œuvre considérée comme un classique une scène de « séduction » est en réalité une scène de viol (on pense entre autres aux Liaisons dangereuses de Laclos) et interroger ce que cela veut dire de lire ce texte n’est pas une position morale, refuser de séparer l’œuvre de l’artiste, c’est-à-dire l’œuvre de ses conditions de production n’est pas une position morale, mais une position que je crois non seulement politique mais même matérialiste.

Mais la discussion doit s’intensifier et il y a toujours un travail à faire, bien entendu. La question qui mérite notre attention est sans doute surtout celle-ci : sous quelles conditions peut-on se saisir des objets littéraires qui sont dans nos bibliothèques et librairies ? Il y a un travail politique à faire pour réunir ses conditions et les rendre adaptable.

Merci beaucoup pour vos réponses. Souhaitez-vous ajouter une dernière chose ?

Alix Stéphan : Merci ! Je ne crois pas avoir des choses spécifiques à dire pour compléter le débat. Je ne peux que vous inviter à aller explorer la collection Découvrir des Éditions Sociales, qui regorge de très bons textes.

Crédits photo : Alix Stéphan

 
 
 

Par Auteur invité
Contact : contact@actualitte.com

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Découvrir Rimbaud

Alix Stephan

Paru le 07/05/2026

168 pages

Les Editions sociales

12,00 €

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“Je ne regrette aucun message” : Tommaso Debenedetti, 15 ans à inventer la mort d'écrivains

Il affirme être Tommaso Debenedetti, faussaire médiatique passé des fausses interviews littéraires aux fausses annonces de décès d’écrivains. Dans cet entretien (réalisé par email), où l’identité même de l’interlocuteur impose une prudente réserve, il revendique ses canulars comme une enquête permanente sur la crédulité des médias, l’autorité des institutions et la puissance émotionnelle de la mort à l’ère des réseaux sociaux.

02/06/2026, 10:39

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Gilles Francescano veut “offrir au monde de l’imaginaire le plus beau des festivals”

Directeur artistique des Imaginales depuis quatre ans, et acteur de l'événement depuis toujours, Gilles Francescano dresse un premier bilan de cette édition consacrée au thème « Alter ego ». Entre affluence, chaleur exceptionnelle, place de l’autre, relation gémellaire, accessibilité et avenir du festival, il défend une ambition claire : faire des Imaginales un lieu de pensée libre, d’accueil et de circulation entre les auteurs, les publics et la ville.

01/06/2026, 16:07

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Uranium, spectres et totalitarisme : le roman tchèque qui secoue les Imaginales 

Aux Imaginales, la Tchèque Lenka Elbe présentait Uranova, son premier roman, publié en français aux Forges de Vulcain dans une traduction d’Eurydice Antolin. Un livre ambitieux, impressionnant, difficile à ranger dans une seule case : enquête, roman d’amour endeuillé, récit politique, horreur, fantastique, humour noir, mémoire familiale et histoire tchèque s’y contaminent sans cesse. Au centre, une ville réelle : Jáchymov.

31/05/2026, 18:45

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Christopher Bouix, coup de coeur 2026 : “La littérature doit mordre ou griffer”

Coup de cœur des Imaginales 2026, Christopher Bouix arrive à Épinal avec une œuvre déjà multiple : un triptyque d’anticipation sur l’intelligence artificielle et les futurs déshumanisés, un roman d’horreur où les enfants massacrent les adultes, un passé d’auteur jeunesse repéré par Netflix, mais aussi un détour plus ancien par l’Antiquité, les textes grecs et latins, Socrate, la démocratie et les sorcières. Rencontre avec un écrivain qui aime les livres noirs, drôles, mordants, et les questions que le futur pose au présent.

31/05/2026, 14:00

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François Richard : “Vivre est le seul vrai choix”

C’est une épiphanie littéraire. François Richard fait paraître aux éditions du Grand Souffle Division Eidola, le troisième tome de son cycle V I E, qui peut se lire indépendamment des deux précédents bien qu’il en tire les fils narratifs jusqu’au bout de la nuit. Une épiphanie dans laquelle l’auteur manifeste la réalité cachée comme fin de la quête de ses personnages. Exacerbation, comme une bombe à fragmentation, du précepte proustien dans Le Temps retrouvé : « La vraie vie, la vie enfin découverte et éclaircie, la seule vie par conséquent réellement vécue, c’est la littérature. » Par Olivier Stroh.

29/05/2026, 11:12

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“Un potager résilient, c’est être prêt à devenir autonome le jour où c’est nécessaire”

Après une carrière dans l’industrie du jeu vidéo, Didier Flipo a choisi le maraîchage bio, le sol vivant et la transmission. Avec Le Potager résilient, il propose bien plus qu’un guide de jardinage : une réflexion concrète sur l’autonomie, la résilience et notre rapport au vivant. Entre écologie pratique, production de semences, soin des sols et critique des faux conseils circulant en ligne, il défend une approche patiente, pédagogique et profondément ancrée dans le réel. Un entretien où le potager devient aussi une manière de penser le monde contemporain.

20/05/2026, 14:48

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Pour une édition de proximité : Le Cercle ouvert, publier moins pour mieux lire

Avec Le Cercle ouvert, Mathieu Larnaudie et Bertrand Py défendent une maison à la production resserrée, attentive aux auteurs, aux libraires et aux lecteurs. Adossée à Terre Neuve et donc au groupe Albin Michel, elle publiera ses premiers titres le 20 août 2026 autour d’une idée presque révolutionnaire : moins publier pour mieux accompagner les livres et refaire communauté, sans céder sur le catalogue.

19/05/2026, 17:29

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“Acheter un livre dans une librairie indépendante, c’est presque militant”

À Limoges, la librairie jeunesse Rêv’en Pages, ouverte depuis plus de quarante ans, est en redressement judiciaire. Confrontée à la hausse de ses charges et à la baisse du panier moyen, sa gérante, Rachel Faure-Lencroz, cherche à adapter son fonctionnement : changement de transporteur, projet de librairie mobile, développement de la romance, du young adult et de l’occasion.

 

19/05/2026, 12:13

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Xavier Coste : comment 1984 est devenu “le projet de [sa] vie”

À Palaiseau, les planches de Xavier Coste autour de 1984 et du Journal de 1985 dévoilent les coulisses d’une obsession graphique née à l’adolescence. Dans le cadre du salon Dimension, croquis, originaux et reproductions éclairent la construction d’un univers dystopique où l’adaptation devient affaire d’émotion, de fidélité intérieure et de vision.

 

18/05/2026, 17:15

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Murielle Compère-Demarcy : Artaud, le feu du langage

Originaire de Compiègne, très active dans le milieu littéraire, Murielle Compère-Demarcy, qui signe parfois MCDem, dirige depuis 2022 la collection « Présences d’écriture » aux éditions Douro, et rédige de nombreuses chroniques pour diverses revues. Auteure d’une vingtaine de livres, Murielle Compère-Demarcy semble, entre autres, très marquée par Antonin Artaud, auquel elle consacre Alchimiste du soleil pulvérisé en 2019, recueil publié chez Z4. Par Étienne Ruhaud.

18/05/2026, 10:30

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Palaiseau : comment le salon Dimension veut réconcilier science et littérature

Grégory Hermant, responsable du service événementiel de la ville de Palaiseau, revient sur la troisième édition de Dimension, salon du livre consacré aux liens entre science, science-fiction et vulgarisation. Un rendez-vous encore jeune, mais déjà identifié par son public, ses auteurs et ses partenaires.

13/05/2026, 17:01

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“Il y a des possibilités pour les femmes de vivre beaucoup mieux”

Dans Digitopuncture et santé féminine, Jacques Staehle condense plus de soixante ans de pratique des médecines naturelles. À partir de son parcours personnel et des questions reçues en séminaire, il propose une approche accessible de la digitopuncture appliquée aux troubles féminins, entre gestes précis, équilibre énergétique et transmission d’expérience. À bientôt 95 ans, l’acupuncteur et naturopathe affiche une énergie et une vitalité qui donnent, au minimum, envie d’écouter ce qu’il a à dire.

13/05/2026, 13:38

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Angeline Delcroix : victimes ou coupables, “la frontière est très difficile à déterminer”

Angelina Delcroix ouvre les portes de sa Fabrique du Mal, où l'on entre par la violence, mais refuse d’y installer le lecteur pour le seul choc. À paraître ce 13 mai, la romancière nous immerge dans son univers, entre réalisme glacé et espoirs d'une vie meilleure.

11/05/2026, 10:43

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Estelle Derouen :“ Un livre n’est pas seulement un objet culturel”

Le phénomène Estelle Derouen est avant tout un phénomène de société. Sur Instagram a imposé une présence singulière. Ni critique institutionnelle ni simple prescriptrice numérique, elle occupe une place à part, quelque part entre la lectrice passionnée, la passeuse intraitable et la créatrice de contenu qui refuse de laisser les livres se dissoudre dans le grand marché des recommandations interchangeables.

08/05/2026, 14:12

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“Le Prix Lumière d’août est né d’une amitié — et d’un refus”

À l’heure où les distinctions littéraires cherchent à se renouveler, l’écrivain et psychanalyste Vincent Hein lance, avec le photographe Sylvain Holtermann, le Prix Lumière d’août. Un projet singulier, à la croisée de la littérature et de l’image, nourri par une histoire commune, mais aussi par une prise de position face aux mutations du monde éditorial.

08/05/2026, 13:54

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Quitter Grasset ? Pour Gilles Ascaride, “on reste, on occupe le terrain et on se bagarre”

Alors que le licenciement d’Olivier Nora accaparait l’attention médiatique, l’auteur Gilles Ascaride adressait un email entre désinvolture et bravade, intitulé “Je quitte Grasset.”. Curieux ? Non, enfin, un peu tout de même. ActuaLitté est allé à la rencontre de l’écrivain qui revendiquait déjà d’avoir « tué Maurice Thorez (Maurice qui ?) ». 

05/05/2026, 16:11

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La Mutinerie : former les lecteurs d’aujourd’hui à devenir les citoyens de demain

Face au recul du temps de lecture chez les adolescents, La Mutinerie défend une conviction simple : l’écriture peut ramener les jeunes vers les livres, mais aussi vers eux-mêmes. Créée par Guillaume Le Cornec, cette structure associe auteurs, établissements scolaires, lieux culturels et scientifiques pour faire des collégiens de véritables coauteurs. À travers ces projets collectifs, la littérature devient un outil de médiation, de confiance et d’apprentissage du monde.

30/04/2026, 12:52

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Accessibilité numérique : “Les bibliothèques des collectivités territoriales sont en retard”

La Journée mondiale du livre, le 23 avril dernier, a été assombrie par un constat implacable, établi par la Fédération des aveugles et amblyopes de France. L'accès aux livres numériques reste extrêmement complexe pour les personnes atteintes d’une déficience visuelle, en particulier via les bibliothèques et médiathèques publiques. Le ministère de la Culture, conscient de cette problématique, envisage plusieurs pistes d'action.

29/04/2026, 12:54

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Gabrielle de Tournemire, une entrée remarquée “dans la cour des grands”

Lauréate du Prix Le Livre à Metz | Marguerite Puhl-Demange 2026 pour Des enfants uniques (Flammarion), Gabrielle de Tournemire signe un premier roman déjà largement salué. Elle revient, pour ActuaLitté, sur cette distinction, son travail d’écriture et la manière dont son roman s’inscrit dans le thème de cette édition du Livre à Metz, « Habiter le monde ».

09/04/2026, 14:34

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Camille Giordani et Thomas Baas : habiter le monde à hauteur de Paulette

À l’occasion de l’édition 2026 du Livre à Metz, dont le thème « Habiter le monde » irrigue l’ensemble de la programmation, le Prix Graoully-Batigère a été attribué à Mais où va Paulette ? (Actes Sud jeunesse), écrit par Camille Giordani et illustré par Thomas Baas. Ce prix distingue chaque année une œuvre qui, par son écriture et son regard, se situe à la croisée de la littérature et d’une certaine manière de raconter le réel. Rencontre croisée avec ses deux lauréats.

08/04/2026, 15:59

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Felix Macherez : une épitaphe comme ultime oeuvre

Né en 1989, écrivain et rédacteur en chef des pages Livres d'Art Press, Felix Macherez revient aujourd’hui avec un quatrième livre, trois ans après la surprenante fresque Les Trois Pylônes. Le propos relève cette fois de l’humour noir, cher à Breton : jeune nihiliste de trente-trois ans, Cid Sabacqs résout de se suicider. Par Étienne Ruhaud.

07/04/2026, 10:42

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“On cherche des livres qui interrogent le monde”

À l’occasion de l’édition 2026 du prix du livre Les Visionnaires, porté par le réseau des médiathèques de Saint-Quentin-en-Yvelines, son directeur, Pascal Visset, revient sur l’origine et les enjeux de cette distinction née en 2022. Entre réflexion sur le rôle des auteurs, importance du style et interrogations sur l’intelligence artificielle, il défend une littérature qui propose une véritable vision du monde et de son avenir.

01/04/2026, 17:29

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Ludothécaires et bibliothécaires : “Il y a une réelle complémentarité des profils”

Deux organisations nationales, l'Association des Bibliothécaires de France et l'Association des Ludothèques Françaises, ont lancé un appel pour politique commune du jeu en tant que pratique culturelle. Organisation des services, cadre juridique ou formation des professionnel·les, le sujet soulève de nombreuses questions. Suffisamment pour se prendre au jeu...

31/03/2026, 09:32

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Écrire la version française : l’art du dialogue selon Manchette-Niemiec

Un débat anime depuis longtemps les amoureux du cinéma, qui semble opposer les « vrais cinéphiles » aux « simples amateurs » : VOST contre VF. 

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IA : “Aujourd’hui, les auteurs ne peuvent rien prouver”, alerte Pierre Ouzoulias

Après l’avis du Conseil d’État sur la proposition de loi portée par plusieurs sénateurs pour encadrer l’usage des œuvres par les systèmes d’intelligence artificielle, le débat se précise. Aux côtés des sénatrices Laure Darcos et Agnès Evren, Pierre Ouzoulias, du Groupe Communiste (Hauts-de-Seine), défend un texte qui entend agir concrètement sur le terrain juridique, mais aussi provoquer une recomposition des rapports entre plateformes technologiques et ayants droit.

26/03/2026, 13:15

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Laure Darcos, l'IA et les ayants droit : “On veut siffler la fin de la récré“

Après un avis du Conseil d’État salué comme une avancée, mais loin d’être une victoire totale pour les ayants droit, la sénatrice Laure Darcos détaille la stratégie derrière sa proposition de loi. Entre rééquilibrage juridique, pression politique et volonté de forcer les acteurs de l’IA à négocier, elle défend un texte « pesé à la virgule près », et conçu comme le premier étage d’une réforme plus large.

25/03/2026, 12:16

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Financer, imprimer, publier : le défi des éditions étudiantes L’Apprentie

À Bordeaux, les éditions étudiantes L’Apprentie ont ouvert une campagne de financement participatif pour finaliser l’impression de sept ouvrages. Porté par des étudiants en master et en BUT, le projet repose sur une organisation collective qui permet aux étudiants de pratiquer en conditions réelles les métiers de l’édition. Face à une collecte en ralentissement, l’équipe a décidé de prolonger la cagnotte et de renforcer sa communication pour atteindre ses objectifs financiers.

23/03/2026, 15:32

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“Un livre visionnaire parle avant tout de notre époque“

Médiathécaire engagée dans le prix littéraire des Visionnaires, Nathalie Pascal participe à la sélection des romans proposés aux lecteurs. Pour elle, un texte visionnaire ne se contente pas d’imaginer l’avenir : il éclaire le présent et invite à réfléchir. À condition, insiste-t-elle, que la force du sujet s’accompagne d’une véritable écriture.

17/03/2026, 18:06

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Entre Montaigne, Nerval et Pascal Quignard : le voyage littéraire d’Éric Poindron

Passionné par les auteurs mineurs, les petites éditions, le tout jeune sexagénaire Éric Poindron nous parle de livres, de voyages et d’amitié à travers un récit autobiographique qu’on pourrait qualifier d’hybride. Propos recueillis par Étienne Ruhaud.

 

13/03/2026, 15:37

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La Peuplade a 20 ans : “Plus la maison va bien, plus on peut prendre des risques”

Fondateur de La Peuplade en 2006 aux côtés de Mylène Bouchard, Simon Philippe Turcot dirige aujourd’hui une maison québécoise solidement implantée au Canada et désormais installée dans le paysage français. À l’heure des 20 ans, il revendique moins la taille que le mouvement, moins la posture que l’élan. Portrait d’un éditeur qui traverse l’Atlantique comme il défend ses livres : sans relâche.

12/03/2026, 12:34

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Mineurs, nudité, algorithmes : Apple et Google sommés de protéger l'enfance

Lors de la London Tech Week, le Premier ministre du Royaume-Uni a sommé les entreprises technologiques de bloquer, sur les appareils utilisés par des mineurs, l’envoi et la réception d’images sexuellement explicites. Derrière l’urgence de protection, les livres déplacent le débat : consentement, honte, cyberviolence, économie de l’image, surveillance et responsabilité des adultes.

08/06/2026, 14:36

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Une taxe pour aider l'édition : le blanc-sain très sélectif du SNE

Le Syndicat national de l’édition n’a rien contre les prélèvements. Il a simplement ses pudeurs. Quand l’argent remonte vers les auteurs et les éditeurs, le vocabulaire se fait noble : rémunération, compensation, gestion collective, partage de la valeur. Quand il risque de redescendre vers les librairies indépendantes, les éditeurs fragiles ou les auteurs, le ton change. Le même geste devient un « réflexe » qui ne serait « pas forcément sain ». Mais alors, à quel sain se vouer ?

08/06/2026, 12:28

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“Paris, place forte du commerce des droits internationaux”

Quatre ans après son lancement, le Paris Book Market s’impose comme un rendez-vous majeur du commerce international des droits. Pierre Astier et Laure Pécher saluent ce succès dans un texte adressé à ActuaLitté... Tout en appelant à ouvrir plus largement l’événement aux agents, scouts et professionnels étrangers qui gravitent déjà autour de la place parisienne.

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Hiro Mashima à l’honneur : Amiens célèbre les 20 ans de Fairy Tail

Un arbre suspendu au-dessus d’un îlot rocheux, la guilde de Fairy Tail reconstituée à taille réelle, des fac-similés de planches et des croquis de travail : aux Rendez-vous de la BD d’Amiens, l’exposition Fairy Tail, une épopée draconique propose une traversée de l’univers créé par Hiro Mashima. Un parcours qui s’intéresse autant à l’imaginaire de la série qu’à sa fabrication.

 

07/06/2026, 19:26

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“Je suis plus français que toi, parce que moi, j’ai choisi” : dans les allées de Passeurs de Livres

Au festival Passeurs de Livres, il y a les grands rendez-vous annoncés, les conférences, les auteurs attendus, les maisons mises à l’honneur. Et puis il y a les allées. Les tables serrées sous le chapiteau, les livres empilés, les affiches accrochées aux grilles, les auteurs qui se lèvent pour présenter un roman, un témoignage, une vie. C’est là aussi que se raconte une partie de cette édition 2026, consacrée aux « Difficiles libertés ».

07/06/2026, 09:30

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Emil Ferris : les monstres ont pris leurs quartiers à Amiens

Aux Rendez-vous de la BD d’Amiens, Les Monstres d’Emil Ferris fait dialoguer Moi, ce que j’aime, c’est les monstres avec la collection du Frac Picardie. Le parcours explore le journal intime, le polar, le gothique, Chicago, la Shoah ou encore la puissance féministe d’une œuvre où les monstres deviennent une façon de lire le monde.

06/06/2026, 19:46

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Tom Gauld à Amiens : les bibliothécaires n’ont pas dit leur dernier mot

À la bibliothèque Louis Aragon, dans le cadre des RDVBD 2026, La Revanche des bibliothécaires déploie l’univers de Tom Gauld avec une élégance rare. Le dessinateur écossais y confirme ce talent singulier : faire rire avec trois traits, un sens parfait du décalage et une culture graphique qui ne pèse jamais. Une exposition vive, malicieuse et profondément réjouissante.

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Le livre survivra-t-il à l’économie de l’instant ?

Guilhem Méric, auteur de romans de l’imaginaire, analyse les difficultés croissantes du monde du livre. Entre baisse des ventes, concurrence des écrans et transformation des usages culturels, il alerte sur une crise de l’attention qui touche aujourd’hui toute la chaîne de l’édition.

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Mickey à Amiens : la souris de Walt Disney sort de sa boîte

À la Maison de la Culture d’Amiens, les 30es Rendez-Vous de la Bande Dessinée accueillent « Mickey, tout a commencé par une souris ». L’exposition du Fonds Glénat, visible du 5 juin au 14 septembre 2026, remonte le fil d’une icône née au cinéma, passée par la presse et devenue, vitrine après vitrine, une petite machine à souvenirs.

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En 2024, David Piovesan proposait une analyse des Rencontres nationales de la librairie, qui s'étaient déroulées à Strasbourg : désormais, le marché de la librairie se relit sous un jour plus politique. Les libraires ont bâti un récit collectif puissant face aux plateformes. Reste une épreuve plus rude : convertir cette identité professionnelle en modèle économique durable.

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La vente en ligne a changé d’échelle. Pour rester visibles, les librairies indépendantes doivent-

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La réponse de l’édition indépendante à la concentration doit passer par le collectif. Car, pour ne rien arranger, le plus important parmi ces groupes la double d’une offensive idéologique délétère. La coopérative OPlibris nous adresse un texte, affirmant ses valeurs, autant que ses objectifs.

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Voici un petit texte, rafraîchissant – ce qui ne manque déjà pas d'à-propos quand il pleut. Il est extrait d'une suite théâtrale que Christophe Esnault est en train de constituer. Et qui s'autorise pensée critique et humour. « Comme toujours je suis très mignon avec ce microcosme éditorial et simili culturel », nous explique-t-il. Et on le croit sur parole, bien entendu. Jugez sur pièce.

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Rochefort et les tristesses de l’enfance de Pierre Loti

Les petites poupées, collées sur des morceaux de carton, sont si minuscules, si délicates, qu’elles semblent n’exister que par la fantaisie d’un enfant : des nuages soufflés par le rêve, fragiles comme les bateaux des pêcheurs bretons qui naviguaient pendant des mois dans la brume, autour de l’Islande.

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Le “don” en voyance : de quoi parle-t-on vraiment ?

Malgré une meilleure visibilité sur les réseaux sociaux ou dans les médias, le sujet de la voyance reste encore tabou. Toutefois, je peux accorder aux sceptiques que leur méfiance n’est pas toujours sans objet, car tout dépend de quel type de voyance on parle. Il règne effectivement une grande confusion dans ce monde mystérieux et inquiétant, mais, cependant, très attirant de la voyance. Alors vous êtes en droit de vous demander : illusion, arnaque ou don réel ? Par Sabrina Depraz, autrice de La voyance : mode d'emploi.

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Les catalogues de bibliothèque ont-ils déjà perdu face à l’IA ?

Au début de l'année 2005, j'avais posté sur biblio-fr un vœu que le BBF reprit en ouverture de son numéro consacré à la "Mort et transfiguration des catalogues" : "Le catalogage et l'indexation prennent leur place au musée de la bibliothéconomie." Anne-Marie Bertrand y voyait une transfiguration en marche. Vingt ans plus tard, je rouvre le dossier, cette fois avec l'IA générative comme pièce à conviction.

31/05/2026, 10:48

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La France ne connaît pas une canicule généralisée, mais certains départements restent concernés par une vigilance canicule, après un épisode de chaleur inédit pour un mois de mai. Derrière le dôme anticyclonique, la masse d’air subtropicale et le réchauffement climatique, la question météorologique se déplace : non plus seulement combien de degrés, mais quelles vies deviennent plus fragiles sur une planète moins habitable ?

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Du 29 au 31 mai 2026, le Grand Narbonne donne rendez-vous aux passionnés de lecture, aux familles et aux jeunes lecteurs pour la 12e édition de son Salon du livre. Pendant trois jours, la ville de Narbonne devient un espace de circulation des textes et des idées, entre rencontres, lectures et propositions artistiques, attirant chaque année un public toujours plus nombreux.

 

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Cette 12e édition d’Époque, festival et salon du livre de Caen, fera la part belle au voyage et à l’ailleurs, sans se départir de son identité : éclairer les grands sujets de notre temps.

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La nouveauté domine-t-elle désormais trop fortement l’économie de la librairie ? Dans cette analyse, Jean-Charles Caplier, directeur commercial chez Dilisco, analyse le ralentissement du réassort du fonds, moins comme un désintérêt des libraires que comme le symptôme d’un marché sous tension, pris entre trésoreries fragilisées, rotation ralentie, surproduction et pression permanente de l’actualité éditoriale.

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En Corée du Sud, le livre ne se défend plus seulement contre l’IA : il devient une donnée qualifiée, négociable, rémunérée. En France, le législateur avance par un autre chemin, plus contentieux mais décisif : rendre prouvable l’usage des œuvres par les modèles. Entre opt-out, AI Act et présomption d’utilisation, l’industrie du livre quitte l’indignation pure pour entrer dans le dur du rapport de force.

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Tout le secteur du livre s'interroge aujourd'hui sur la place des librairies indépendantes face à la montée de l’extrême droite, le poids du groupe Bolloré dans l’édition et la responsabilité des libraires dans la défense du pluralisme démocratique. Dans ce texte proposé par Christophe Marie, co-gérant de la librairie Au saut du livre, à Joigny, dans l’Yonne, tout un pan de l'industrie du livre est questionné. Et ses clients avec lui.

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Après Grasset, Canal+ : quand la critique de Bolloré vaut liste noire

Canal+ a donné un nom à la peur qui traverse désormais l’édition : la liste noire. L'intervention de Maxime Saada, président du directoire de Canal+, qui refuse désormais de travailler avec les 600 personnes ayant signé une petition contre son patron, Vincent Bolloré, introduit une singulière logique de groupe. 

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Encyclopaedia Britannica et Merriam-Webster poursuivent OpenAI, accusé d’avoir utilisé leurs contenus pour entraîner ChatGPT et de capter leurs lecteurs par des réponses proches de leurs textes. Au-delà du droit d’auteur, l’affaire pose une question qu’Umberto Eco avait placée au cœur du Nom de la rose (trad. Jean-Noël Schifano) : qui garde la bibliothèque, qui classe le savoir, qui vérifie la réponse quand la source disparaît ?

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La crise Grasset “exige du discernement : chaque contrat est différent, chaque situation unique”

La crise Grasset dépasse le tumulte médiatique : elle interroge le lien intime entre auteurs, éditeurs et contrats. Dans un texte qu'elle adresse à ActuaLitté, Liliane de Carvalho appelle au discernement juridique. Rapporteure de la réforme du contrat d’édition numérique 2013 et spécialiste de la propriété intellectuelle, elle invite à examiner les situations au cas par cas et refuse les réponses automatiques. 

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“Un enfant ne regarde pas une saison. Il la vit”

Entre ville et campagne, enfance et parentalité, Alexandra MacCorvus interroge notre rapport aux saisons. À travers les gestes simples d’une vie de famille — récolter des pommes, sentir l’air changer, attendre les fêtes — il rappelle que le temps ne se mesure pas seulement au calendrier : il se ressent, se partage et se transmet dans l’émerveillement quotidien. Elle vient de publier Beltane, chez Piktos jeunesse.

15/05/2026, 15:19

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Quand ActuaLitté se découvre, malgré lui, encarté chez La France Insoumise (LFI)

Un visuel diffusé sur Facebook associe un article d’ActuaLitté consacré au scandale Agessa au logo de La France insoumise. L’exercice entend sans doute servir la cause des artistes-auteurs. Il réussit surtout une (contre)performance graphique plus douteuse : transformer un travail journalistique indépendant en élément de communication politique. 

15/05/2026, 13:01

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“Pour que la pensée demeure libre, il faut que l'édition soit libre” - Jean-Yves Mollier

Les auteurs Grasset ont initié ce 13 mai les Etats généraux de l'édition, devenus Etats généreux – s'inscrivant dans le sillage des actions menées par les auteurs de Fayard pour la récupération de leurs droits. A ce titre, l'universitaire Jean-Yves Mollier intervenait au théâtre de la Concorde où nom de 87 autres écrivains de la maison, mais également pour présenter son propre combat.

14/05/2026, 09:03

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Des États généraux aux États généreux : les auteurs Grasset prennent leur avenir en main

Était-ce un jour historique ? Ce 13 mai avait des accents d’appel du 18 juin : une volonté de résistance, de libération, quand tout un pan de l’industrie du livre mesure « à quel point c’est un rapport de force ». Ces États généraux de l'édition, conséquence du licenciement d’Olivier Nora ont en effet engendré un mouvement hors norme : des centaines auteurs décidés à quitter leur maison, contre la figure du croque-mitaine, Vincent Bolloré.

13/05/2026, 17:43

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Gibert Joseph : “La routine a anesthésié l’esprit commerçant des libraires”

Après l’« affaire Nora » et le placement en redressement judiciaire de Gibert Joseph, Francis Kapétanovic, fondateur des éditions Abak, interroge l’effet ciseaux qui frappe les librairies indépendantes — baisse des ventes de livres neufs, hausse des coûts fixes — et les pistes possibles pour sortir de l’ornière. ActuaLitté lui donne la parole.

13/05/2026, 17:18

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Philip Roth et Franz Kafka contre la démocratie au guichet de Donald Trump

Deux fronts obsèdent actuellement l’administration Trump : une poussée fédérale vers des scrutins gérés localement et une pression accrue sur les universités, des visas étudiants aux données d’admission. Ces affaires, ancrées dans le droit électoral et académique ouvrent cependant une question de lecture : que deviennent des vies quand l’État transforme le contrôle en procédure, l’arbitraire en formulaire et le soupçon en méthode ?

12/05/2026, 12:48

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Au Maroc, le chantier qui scandalise archéologues et défenseurs du patrimoine

Le sociologue Mustapha Saha et l'archéologue Youssef Bokbot alertent sur le devenir de Sijilmassa, ancienne cité caravanière du Tafilalet et haut lieu de la mémoire maghrébine. Face à un projet d’aménagement touristique et muséal jugé destructeur, ils dénoncent une atteinte irréversible aux vestiges encore enfouis. Le texte plaide pour l’arrêt du chantier, la poursuite des fouilles archéologiques et une approche respectueuse des équilibres historiques, écologiques et humains du site.

11/05/2026, 14:44

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L’odeur des livres ardéchois ne plairait-elle pas aux Parisiens ?

Depuis l’Ardèche, Fabienne De Dyn défend une édition indépendante, lente et vivante, trop souvent ignorée par Paris. Un appel à ouvrir les librairies, les chroniques et les salons aux livres venus des territoires.

11/05/2026, 14:32

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Les livres qui veulent vous réparer vous détruisent

L'auteur Charles Garatynski interroge l’essor d’une littérature dite thérapeutique, pensée pour réparer, rassurer ou réconcilier le lecteur avec lui-même. À rebours des promesses de consolation, il défend une littérature de l’inconfort, capable non de guérir la souffrance, mais de lui donner une forme, une langue et une dignité.

11/05/2026, 13:35

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TikTok, enfance et attention : qui raconte encore l’adolescence ?

Le signalement de TikTok au parquet de Paris par le ministère de l’Éducation, dans un contexte mondial de restrictions d’accès aux réseaux sociaux pour les mineurs, pose une question plus ancienne que l’algorithme : qui raconte encore l’adolescence ? Face à l’écran infini, les romans réinstallent la chambre, l’ennui, la honte, le désir, le regard des autres et le temps long, fragile, de la formation de soi, loin des réponses administratives. 

07/05/2026, 14:38

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