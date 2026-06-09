30 000 livres anciens et modernes attendus à Cahors en septembre

Les 5 et 6 septembre 2026, l’Espace Valentré de Cahors accueillera la 28e édition du Salon du Livre Ancien & Moderne. Organisé par l’association Le Temps du Livre, l’événement réunira 25 exposants, libraires, éditeurs et artisans du livre autour de quelque 30.000 ouvrages et documents. L’entrée sera gratuite.
Le 09/06/2026 à 14:10 par Hocine Bouhadjera
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09/06/2026 à 14:10
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Depuis près de trois décennies, ce rendez-vous s’est imposé comme l’un des principaux salons bibliophiliques du Sud-Ouest. Livres anciens, éditions originales, manuscrits, reliures d’exception, savoir-faire artisanaux et patrimoine éditorial s’y côtoient dans une atmosphère où la passion du livre rejoint celle de l’histoire, de l’art et de la transmission.
Cette édition 2026 accordera une place particulière à la gastronomie, à l’occasion du bicentenaire de la disparition de Jean-Anthelme Brillat-Savarin, auteur de la célèbre Physiologie du goût. Le temps fort du week-end sera la conférence de Jean-Marc Stébé, professeur émérite de sociologie à l’Université de Lorraine, programmée le dimanche 6 septembre à 15 heures.
À travers une approche mêlant histoire sociale et histoire culinaire, il reviendra sur l’évolution de la gastronomie française, depuis l’apparition des premiers restaurants parisiens à la fin du XVIIIe siècle jusqu’à la figure contemporaine du chef médiatique devenu ambassadeur culturel et outil de rayonnement international.
Son intervention évoquera notamment les brigades organisées par Auguste Escoffier, l’influence de Paul Bocuse et d’Alain Ducasse, ainsi que les liens entre cuisine, société et pouvoir symbolique.
Cette conférence prolongera les réflexions développées dans son ouvrage La Gastronomie : de l’écuelle aux étoiles, publié en 2025 aux Presses universitaires de Rennes.
Comme chaque année, plusieurs libraires présenteront des ouvrages remarquables, parfois uniques par leur provenance ou leur reliure.
La Librairie des Colporteurs exposera notamment une édition originale du Système pénitentiaire d’Almire-René-Jacques Lepelletier de la Sarthe, publiée en 1853. L’ouvrage, consacré au monde carcéral, est illustré de lithographies représentant des bagnards dessinés d’après nature. L’exemplaire présenté possède une reliure en chagrin noir aux armes de l’impératrice Eugénie, réalisée par Alexandre Despierres, relieur de Napoléon III.
La librairie Mots d’Hippo, de Montauban, présentera quant à elle un exemplaire des Grandes Dames d’Arsène Houssaye, paru en 1874. Relié en maroquin rouge au chiffre d’Isabelle II d’Espagne, l’ouvrage est enrichi d’un long poème autographe adressé à la souveraine espagnole après son exil.
Les amateurs de gastronomie ancienne pourront également découvrir sur le stand de la librairie Anagramme un rare exemplaire du Traité de confiture publié en 1721. Ce manuel du XVIIIe siècle détaille la préparation des confitures, compotes, sirops, dragées ou encore massepains.
Invitée d’honneur du salon, la Librairie Koegui de Bayonne est reconnue pour son travail autour des éditions originales, de la littérature française des XIXe et XXe siècles, des récits de voyage et du patrimoine du Sud-Ouest.
Elle apportera également plusieurs pièces remarquables consacrées à l’histoire de la gastronomie, parmi lesquelles une édition originale de L’Art de bien faire les glaces d’office d’Emy, publiée en 1768, considéré comme l’un des premiers ouvrages entièrement consacrés aux glaces et sorbets.
Seront également présentés Le Gastronome français, rare collaboration entre Grimod de La Reynière et Honoré de Balzac, ainsi que Les Grands Crus Bordelais de Danflou, ouvrage illustré de 55 photographies.
Les responsables de la librairie, Isabelle Bilbao et Guy Néplaz, participent régulièrement aux principaux salons internationaux du livre ancien, de Paris à New York en passant par Londres et Boston.
Le salon mettra également à l’honneur l’éditeur lotois édicausse, installé à Arcambal depuis plus de quarante ans.
Dirigée par Gilles Chevriau, la maison développe depuis 2009 un catalogue consacré au patrimoine du Quercy et du département du Lot. Biographies, monographies de communes, études historiques ou portraits de personnalités locales composent un fonds devenu une référence pour les amateurs d’histoire régionale.
Au-delà des ouvrages présentés, le salon permettra de découvrir plusieurs savoir-faire liés à la fabrication et à la conservation du livre.
Marianne Peter présentera son travail autour du papier marbré, technique héritée de traditions orientales introduites en Europe il y a plusieurs siècles. Ses papiers décorés sont utilisés aussi bien pour la reliure contemporaine que pour la restauration d’ouvrages anciens.
Mélissa Pelazza, fondatrice de l’atelier Aya Kōbō, proposera des démonstrations de gravure traditionnelle. Formée à l’eau-forte, à l’aquatinte et à la pointe sèche, elle invite également les visiteurs à s’initier à ces techniques et à repartir avec leurs propres créations.
Jean-Pierre Gouy fera découvrir l’art ancestral de la fabrication du papier à partir de fibres de lin, de chanvre ou de coton. Depuis plus de quarante-cinq ans, il perpétue une méthode artisanale garantissant une exceptionnelle longévité aux feuilles produites.
Enfin, Béatrice Jaques, relieuse installée à Cahors, présentera les techniques traditionnelles de reliure utilisant cuir, papiers marbrés et papiers chiffon.
Le salon proposera également un grand tirage au sort permettant de gagner 100 euros de bons d’achat à dépenser auprès des exposants. Les visiteurs pourront participer gratuitement en remplissant un bulletin à l’entrée. Le gagnant sera désigné le dimanche 6 septembre à 17 heures.
Pour marquer le bicentenaire de Brillat-Savarin, les organisateurs ont également créé cinq marque-pages collectors différents, imprimés chacun à seulement 400 exemplaires. Distribués gratuitement sur les stands, ils constitueront l’un des souvenirs emblématiques de cette édition.
Pendant deux jours, l’Espace Valentré deviendra ainsi un lieu de rencontre entre collectionneurs, lecteurs, historiens, amateurs de patrimoine et simples curieux, autour d’une passion commune : le livre sous toutes ses formes.
Crédits photo : Frédéric Bisson (CC BY 2.0)
Par Hocine Bouhadjera
Contact : hb@actualitte.com
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Silhouettes fines, espiègles, élégantes, les « Parisiennes » de Kiraz ont fini par composer un peuple à part dans l’imaginaire graphique français. À partir du 6 juin 2026, la Mairie du 6e arrondissement de Paris leur consacre une exposition organisée en partenariat avec le Fonds de dotation Kiraz.
22/05/2026, 15:35
Pour la sortie de sa Revue n°3, Le Bœuf Monstre investira le Café de Paris, au 158 rue Oberkampf, Paris 11e, le 22 mai, de 20h à 5h. Porté par une nouvelle direction, le lieu accueillera une nuit complète mêlant concerts, performances, poésie, drag, spoken word et DJ sets, en partenariat avec le collectif Techno Life.
19/05/2026, 17:33
Se faire tirer les cartes, lire l’horoscope, faire tourner les tables, utiliser un pendule… Nous avons presque toutes et tous, plus ou moins sérieusement, fait l’expérience de pratiques ésotériques. Jusqu’au 11 juillet, la bibliothèque Part-Dieu accueille une exposition sur les collections ésotériques de la BmL (Bibliothèque municipale de Lyon). Article tiré de TOPO, le magazine des bibliothèques de Lyon.
19/05/2026, 16:53
La Cité internationale de la tapisserie d’Aubusson prépare « Hommage à George Sand », une commande publique artistique confiée à Françoise Pétrovitch pour les 150 ans de la disparition de l’écrivaine, en 2026. Intitulée George, la tapisserie sera tissée par la Manufacture Robert Four et présentée à Aubusson du 9 juin au 20 septembre 2026. L’œuvre prendra la forme d’un ruban textile autoporté de 23 mètres de long sur 2,15 mètres de haut.
19/05/2026, 11:50
Du 15 au 30 mai 2026, l’association Libraires du Sud déploiera une nouvelle édition de « Tournez Jeunesse ! », une tournée consacrée à la littérature jeunesse à travers les librairies indépendantes de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur. Pendant quinze jours, cinq auteurs et illustrateurs iront à la rencontre des lecteurs dans treize librairies partenaires, autour de lectures, d’ateliers créatifs, de dédicaces et de rencontres destinées aux enfants comme aux familles.
12/05/2026, 17:55
La Galerie Gallimard, située au 30/32 rue de l'université à Paris présentera, du 29 mai au 18 juillet 2026 à Paris, l’exposition « André Malraux, écrivain 1920-1976 ». Organisée avec la Bibliothèque littéraire Jacques-Doucet et les Éditions Gallimard à l’occasion du cinquantenaire de la mort de l’écrivain, elle réunira manuscrits, archives éditoriales, photographies et éditions originales issus des collections des deux institutions.
12/05/2026, 17:09
Le Théâtre Hébertot, l’une des salles historiques du paysage théâtral parisien, change de gouvernance. Situé boulevard des Batignolles, dans le XVIIe arrondissement, le lieu sera désormais piloté par une nouvelle équipe réunissant Caroline Verdu, Alexis Michalik, Benjamin Bellecour et Camille Torre, révèle Le Parisien. Francis Lombrail, qui assurait la direction depuis quatorze ans, restera associé à cette nouvelle organisation.
11/05/2026, 17:53
Le théâtre et le cinéma marocains perdent l’une de leurs figures marquantes. Le dramaturge, metteur en scène et cinéaste Nabil — ou Nabyl — Lahlou est mort le 7 mai 2026, à l’âge de 81 ans. Associé au théâtre intellectuel marocain et à un cinéma d’auteur volontiers critique, il laisse une œuvre traversée par le refus des conventions, l’indépendance artistique et un rapport souvent conflictuel aux institutions culturelles.
11/05/2026, 11:40
Le MACRO, à Rome, ouvre une saison où le livre quitte la vitrine patrimoniale pour devenir matière d’exposition. Autour du Premio Strega, d’Amelia Rosselli, d’Hito Steyerl et de l’art vidéo féminin, le musée relie archives, écoute, intelligence artificielle et images. Un programme qui parle aussi aux éditeurs : il montre comment une œuvre circule désormais entre page, voix, données, scène publique et nouvelles formes de prescription.
08/05/2026, 11:00
Seul théâtre national situé hors de Paris, le Théâtre national de Strasbourg, fondé en 1968 sous l'impulsion d'Hubert Gignoux et André Malraux, est placé sous la tutelle du ministère de la Culture. Son conseil d'administration accueille quelques nouveaux membres, dont Régine Hatchondo, la présidente du Centre national du livre (CNL).
07/05/2026, 10:01
Au Théâtre des Champs-Élysées, le regard hésite d’abord entre la scène où s’éveille la nymphe de Francesco Cavalli et la coupole où se déploient de somptueuses fresques. Ce chef-d’œuvre de l’Art déco, inauguré en 1913, garde un trésor discret : depuis la salle, un simple lever d’yeux découvre un firmament peint, traversé de figures allégoriques et d’harmonies chromatiques, comme une mémoire suspendue des Ballets russes. C’est sous cette voûte d’apparat que Jetske Mijnssen et Sébastien Daucé inscrivent La Calisto dans un clair-obscur de raffinement et de désenchantement.
04/05/2026, 11:01
Du 11 juin au 3 octobre 2026, la galerie Roger-Viollet consacre une exposition à la nuit parisienne, en réunissant 70 photographies couvrant la période 1900-1970. Une plongée dans une capitale transformée par l’obscurité, où la lumière artificielle redessine les formes, les rythmes et les récits - et où l’image rejoint, souvent, l’imaginaire littéraire.
30/04/2026, 18:02
À la bibliothèque Saint-Jean, Marie Schermesser fera vivre les textes de Lenore Kandel, mercredi 6 mai de 18h30 à 19h30, figure féminine marquante de la Beat Generation. Aux côtés d’Anaïs Petiet et de Félix Gravrand, elle proposera une traversée poétique portée par le chant et les instruments, révélant une œuvre sensuelle, mystique et audacieuse. Article tiré de TOPO, le magazine des bibliothèques de Lyon.
28/04/2026, 14:47
Le Studio Ghibli présentera le 8 juillet 2026 un court métrage inédit exclusivement au Ghibli Park, près de Nagoya. Réalisé par Goro Miyazaki et Akihiko Yamashita, Une nuit dans la vallée des sorcières sera projeté dans l’Orion, au Grand Entrepôt. L’annonce confirme au passage la bscule dans l'économie de la rareté : associer une œuvre nouvelle à un lieu, à une billetterie et à une expérience de visite.
27/04/2026, 11:49
À la médiathèque du Bachut, l’Après-Midi de la Littérature Queer prendra place samedi 6 juin, de 14 h à 19 h, avec un programme vif tourné vers les lectures, les discussions et les dédicaces. Quatre auteur·ices seront au rendez-vous : Lydie Tabarin, Camille Corcéjoli, Aline Laurent-Mayard et Lucie Bryon. L’événement ouvrira l’agenda culturel de la Quinzaine des fiertés à Lyon. Article tiré de TOPO, le magazine des bibliothèques de Lyon.
24/04/2026, 11:33
L'école des loisirs, avec le distributeur Little KMBO, annonce la sortie au cinéma, le 16 septembre prochain, d'un programme d'animation reprenant les esthétiques et les récits de cinq titres emblématiques du catalogue de la maison. Chien bleu, de Nadja, mais aussi La brouille, de Claude Boujon ou encore Clarissa et Septimus, par Amélie Graux, font partie des albums portés à l'écran.
24/04/2026, 09:17
Qu’importe la forme qu’elles décident de prendre, il y a des histoires qu'on écrit parce qu'on ne peut pas faire autrement. UNDA est de celles-là. « Ceci n'est pas un livre », n’aurait pas pu dire Magritte. C'est un court-métrage… En l’an 2078, Ava, enceinte et rongée par une claustrophobie inexplicable, se soumet à un protocole inédit : plonger dans les strates de sa mémoire génétique pour traquer l’origine d’une peur qui menace désormais son enfant à naître…
23/04/2026, 12:25
Top Articles“Je suis plus français que toi, parce que moi, j’ai choisi” : dans les allées de Passeurs de Livres Erri De Luca : “Je suis sioniste”, “pas de génocide à Gaza”, parole contraire et géométrie variable ? Lionnel Astier : “Tout ce qui leur restait, c’était la parole” Partir à l'aventure en suivant l'itinéraire du livre de la première femme prix Nobel de littérature
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