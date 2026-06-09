30 000 livres anciens et modernes attendus à Cahors en septembre

Depuis près de trois décennies, ce rendez-vous s’est imposé comme l’un des principaux salons bibliophiliques du Sud-Ouest. Livres anciens, éditions originales, manuscrits, reliures d’exception, savoir-faire artisanaux et patrimoine éditorial s’y côtoient dans une atmosphère où la passion du livre rejoint celle de l’histoire, de l’art et de la transmission.

La gastronomie comme fil conducteur

Cette édition 2026 accordera une place particulière à la gastronomie, à l’occasion du bicentenaire de la disparition de Jean-Anthelme Brillat-Savarin, auteur de la célèbre Physiologie du goût. Le temps fort du week-end sera la conférence de Jean-Marc Stébé, professeur émérite de sociologie à l’Université de Lorraine, programmée le dimanche 6 septembre à 15 heures.

À travers une approche mêlant histoire sociale et histoire culinaire, il reviendra sur l’évolution de la gastronomie française, depuis l’apparition des premiers restaurants parisiens à la fin du XVIIIe siècle jusqu’à la figure contemporaine du chef médiatique devenu ambassadeur culturel et outil de rayonnement international.

Son intervention évoquera notamment les brigades organisées par Auguste Escoffier, l’influence de Paul Bocuse et d’Alain Ducasse, ainsi que les liens entre cuisine, société et pouvoir symbolique.

Cette conférence prolongera les réflexions développées dans son ouvrage La Gastronomie : de l’écuelle aux étoiles, publié en 2025 aux Presses universitaires de Rennes.

Des pièces rares pour bibliophiles

Comme chaque année, plusieurs libraires présenteront des ouvrages remarquables, parfois uniques par leur provenance ou leur reliure.

La Librairie des Colporteurs exposera notamment une édition originale du Système pénitentiaire d’Almire-René-Jacques Lepelletier de la Sarthe, publiée en 1853. L’ouvrage, consacré au monde carcéral, est illustré de lithographies représentant des bagnards dessinés d’après nature. L’exemplaire présenté possède une reliure en chagrin noir aux armes de l’impératrice Eugénie, réalisée par Alexandre Despierres, relieur de Napoléon III.

La librairie Mots d’Hippo, de Montauban, présentera quant à elle un exemplaire des Grandes Dames d’Arsène Houssaye, paru en 1874. Relié en maroquin rouge au chiffre d’Isabelle II d’Espagne, l’ouvrage est enrichi d’un long poème autographe adressé à la souveraine espagnole après son exil.

Les amateurs de gastronomie ancienne pourront également découvrir sur le stand de la librairie Anagramme un rare exemplaire du Traité de confiture publié en 1721. Ce manuel du XVIIIe siècle détaille la préparation des confitures, compotes, sirops, dragées ou encore massepains.

Une librairie invitée de référence

Invitée d’honneur du salon, la Librairie Koegui de Bayonne est reconnue pour son travail autour des éditions originales, de la littérature française des XIXe et XXe siècles, des récits de voyage et du patrimoine du Sud-Ouest.

Elle apportera également plusieurs pièces remarquables consacrées à l’histoire de la gastronomie, parmi lesquelles une édition originale de L’Art de bien faire les glaces d’office d’Emy, publiée en 1768, considéré comme l’un des premiers ouvrages entièrement consacrés aux glaces et sorbets.

Seront également présentés Le Gastronome français, rare collaboration entre Grimod de La Reynière et Honoré de Balzac, ainsi que Les Grands Crus Bordelais de Danflou, ouvrage illustré de 55 photographies.

Les responsables de la librairie, Isabelle Bilbao et Guy Néplaz, participent régulièrement aux principaux salons internationaux du livre ancien, de Paris à New York en passant par Londres et Boston.

Le salon mettra également à l’honneur l’éditeur lotois édicausse, installé à Arcambal depuis plus de quarante ans.

Dirigée par Gilles Chevriau, la maison développe depuis 2009 un catalogue consacré au patrimoine du Quercy et du département du Lot. Biographies, monographies de communes, études historiques ou portraits de personnalités locales composent un fonds devenu une référence pour les amateurs d’histoire régionale.

Les métiers du livre à l’honneur

Au-delà des ouvrages présentés, le salon permettra de découvrir plusieurs savoir-faire liés à la fabrication et à la conservation du livre.

Marianne Peter présentera son travail autour du papier marbré, technique héritée de traditions orientales introduites en Europe il y a plusieurs siècles. Ses papiers décorés sont utilisés aussi bien pour la reliure contemporaine que pour la restauration d’ouvrages anciens.

Mélissa Pelazza, fondatrice de l’atelier Aya Kōbō, proposera des démonstrations de gravure traditionnelle. Formée à l’eau-forte, à l’aquatinte et à la pointe sèche, elle invite également les visiteurs à s’initier à ces techniques et à repartir avec leurs propres créations.

Jean-Pierre Gouy fera découvrir l’art ancestral de la fabrication du papier à partir de fibres de lin, de chanvre ou de coton. Depuis plus de quarante-cinq ans, il perpétue une méthode artisanale garantissant une exceptionnelle longévité aux feuilles produites.

Enfin, Béatrice Jaques, relieuse installée à Cahors, présentera les techniques traditionnelles de reliure utilisant cuir, papiers marbrés et papiers chiffon.

Des animations pour les visiteurs

Le salon proposera également un grand tirage au sort permettant de gagner 100 euros de bons d’achat à dépenser auprès des exposants. Les visiteurs pourront participer gratuitement en remplissant un bulletin à l’entrée. Le gagnant sera désigné le dimanche 6 septembre à 17 heures.

Pour marquer le bicentenaire de Brillat-Savarin, les organisateurs ont également créé cinq marque-pages collectors différents, imprimés chacun à seulement 400 exemplaires. Distribués gratuitement sur les stands, ils constitueront l’un des souvenirs emblématiques de cette édition.

Pendant deux jours, l’Espace Valentré deviendra ainsi un lieu de rencontre entre collectionneurs, lecteurs, historiens, amateurs de patrimoine et simples curieux, autour d’une passion commune : le livre sous toutes ses formes.

Crédits photo : Frédéric Bisson (CC BY 2.0)

Par Hocine Bouhadjera

Contact : hb@actualitte.com