Netflix veut transformer les lecteurs en spectateurs

Plus de 9 milliards de vues en 2025 : Netflix tient son meilleur argument pour rappeler combien les livres irriguent son offre mondiale. Le groupe lance un hub consacré aux adaptations, pensé pour orienter les abonnés vers les séries et films inspirés de romans, mangas, bandes dessinées, récits jeunesse, essais ou témoignages.

En regroupant ces œuvres dans une rubrique identifiable, Netflix les traite comme une catégorie éditoriale à part entière. Le hub classe les programmes par affinités : personnages marquants, univers immersifs, romances, thrillers, aventures familiales, récits historiques ou documentaires. La plateforme emprunte ainsi aux librairies leur manière de guider le public par envies et atmosphères.

Le poids de ces récits venus du livre justifie ce traitement. Selon Netflix, les adaptations ont représenté près de 20 % de toutes les heures regardées sur la plateforme en 2025. Le groupe souligne aussi que des titres issus de livres ont occupé la première place de son Top 10 anglophone TV durant huit des treize premières semaines de 2026. Bridgerton ou The Queen’s Gambit illustrent l’intérêt d’univers déjà identifiés.

La valeur économique exacte reste opaque. Netflix a réalisé 45,2 milliards de dollars de chiffre d’affaires en 2025, sans détailler ses revenus par programme, genre ou origine éditoriale. Rapportée mécaniquement à cette activité, la part de 20 % des heures regardées représente un équivalent théorique d’environ 9 milliards de dollars. Ce calcul ne constitue pas un revenu attribuable aux adaptations : il mesure leur poids dans la consommation globale.

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Le mouvement concerne tout le secteur audiovisuel. L’Observatoire européen de l’audiovisuel estime que les adaptations ont représenté 12 % des œuvres de fiction produites en Europe entre 2015 et 2022. Les plateformes de streaming y recourent davantage, avec une part estimée à 19 %. Surtout, 77 % de ces adaptations européennes proviennent de livres.

Au Royaume-Uni, la Publishers Association estime que près de la moitié des séries dramatiques originales britanniques et américaines diffusées sur Netflix, Disney+ et Prime Video entre janvier 2024 et juin 2025 étaient tirées de livres. L’organisation cite aussi un effet d’audience supérieur pour ces programmes.

Prochaine étape : la vente de livres ? Tudum !

Crédits photo : Netflix

Par Clément Solym

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