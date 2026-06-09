Une saga fantasy à ne pas manquer ! Indédit - Collector L'Enfant et le Dragon Phénix

Le Port des Mondes est une saga fantasy que je construis depuis plusieurs années autour d’un univers mêlant aventure, magie des éléments, quête initiatique et personnages profondément humains. Tome après tome, l’histoire évolue vers des enjeux de plus en plus vastes et complexes, jusqu’à ce troisième volume qui marque un véritable tournant dans la saga.

Ce nouvel opus représente un axe central du récit, où les destins se croisent, les tensions s’intensifient et les secrets du monde commencent à se révéler.

À travers cette série, je cherche à proposer une fantasy immersive, portée autant par l’émotion que par l’évasion. Mes inspirations viennent de mes voyages, de mes expériences personnelles et de mon goût pour les personnages nuancés, parfois tourmentés, qui évoluent au fil de leurs épreuves.

L’univers du Port des Mondes s’est construit avec le temps, grâce à une passion profonde pour l’écriture mais aussi pour l’esthétique du livre et l’imaginaire visuel qui l’accompagne.

Cette campagne Ulule a pour objectif de donner à ce troisième tome une édition collector en adéquation avec son univers.

Grâce au financement participatif et au soutien des lecteurs, ce projet pourra bénéficier de nombreuses finitions soignées tel que : jaspage, marquages à chaud, dos rond et autres détails pensés pour faire de ce livre un véritable objet de collection.

Au-delà du livre lui-même, cette campagne permet aussi de soutenir un travail créatif indépendant ainsi que le savoir-faire d’artisans. Chaque soutien, chaque partage et chaque participation contribue directement à faire vivre cette aventure et à permettre à la saga de continuer à grandir.

C’est grâce à l’engouement et à la confiance des lecteurs que ce projet peut exister dans les meilleures conditions, et je leur en suis profondément reconnaissante.

Découvrez la campagne sur Ulule.

DOSSIER - Les campagnes de projets littéraires sur Ulule

Par Projet Ulule

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