Stéphanie Skrobala lance sa nouvelle romantasy : Les Amants de verre, une réécriture de Roméo et Juliette

Arden d’Argélys est l’un des princes de verre, dirigeant de la cité avec ses frères. Rosaline Ferranne est une artisane exorciste, dont la mère a perdu la vie tuée par la main cruelle d’un reflet sur ordre de l’un des princes.

Elle décide de s’infiltrer dans leur palais, cherchant à trouver la faille, celle qui lui permettra de les détruire de l’intérieur. Mais rien ne se passe comme prévu… Car Arden d’Argélys n’est pas un monstre.

« Les Amants de verre » est une romantasy qui met en avant un système de magie particulier : les princes de verre ont la capacité de se servir de chaque reflet contenu dans les miroirs pour espionner les habitants de Virelle, voire même... Les tuer, si l’envie leur prend. La cité complète est recouverte de verre réfléchissant chaque acte, partout, tout le temps.

Autrefois, des artisans exorcistes réussissaient à contrer leur pouvoir maudit, mais ils ont été massacrés et les derniers se dissimulent, complotant dans l’ombre à l’aide de leurs dons, attendant que l’heure soit venue de se défaire enfin du joug des souverains.

Ce roman est une ode à la tragédie shakesperienne, revisitée comme une romantasy immersive qui équilibre la part romance et la part univers fantasy.

L’amour de Rosaline et Arden est maudit à l’instant même où ils se rencontrent, mais pourquoi se laisseraient-ils dicter leurs actes par la tragédie annoncée et la haine de leurs familles ?

« Je préfère être damnée pour l’éternité à tes côtés que vivre dans un paradis sans toi. »

Résumé : « Depuis des siècles, les princes d’Argélys règnent sur Virelle grâce au verre : une magie née des reflets, nourrie par des pactes démoniaques, qui donne aux esprits maléfiques la capacité de tuer tous les opposants des souverains.

Alors qu’elle n’était qu’une enfant, Rosaline a vu sa mère mourir de la main cruelle d’un reflet, massacrée comme nombre de ses ancêtres sur l’ordre de ces dirigeants décadents. Héritière des artisans-exorcistes, elle a juré la perte de ce clan ennemi du sien depuis des siècles.

Une nuit, Rosaline infiltre le palais sous l’identité de la promise du plus jeune prince. Elle doit découvrir la faille, celle qui brisera à jamais la magie du verre afin de libérer le peuple de Virelle de la terreur.

Mais rien ne se passe comme prévu. Car Arden d’Argélys n’est pas un monstre. Découvrir la personnalité bienveillante et protectrice du prince fait vaciller ses certitudes autant que sa haine. Et plus elle se rapproche de lui, plus sa mission menace de voler en éclats. »

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Par Projet Ulule

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