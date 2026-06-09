Une année italienne porte au cinéma un roman de Giani Stuparich

La réalisatrice italienne Laura Samani a elle-même découvert le roman de Stuparich en classe de terminale, alors qu'elle étudiait au lycée de Trieste. Elle a décidé, en 2020, d'en faire le sujet de son deuxième film, qui a bénéficié du soutien de Arte France.

Elle a déplacé le récit au début des années 2000, en utilisant le contexte de l'époque. « Cette idée de dernière année m’a donc ramenée à 2007 et 2008 qui me sont personnelles, mais qui sont également celles qui précèdent l’arrivée des réseaux sociaux. Ce sont aussi celles où la Slovénie intègre l’Union européenne, ce qui aura beaucoup de conséquences sociales et économiques pour la ville de Trieste qui est frontalière. Et puis c’est la fin d’un certain âge d’or juste avant la crise des États-Unis », explique-t-elle.

Laura Samani a cosigné le scénario du film avec Elisa Dondi, qui l'avait déjà accompagné sur son premier film, Piccolo corpo (2022). Une année italienne réunit, à l'écran, Stella Wendick, Giacomo Covi, ou encore Pietro Giustolisi.

Par Antoine Oury

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